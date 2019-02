Alto poder

* Morenistas exhiben su ambición desmedida

* Tijuana y Puebla, las candidaturas en disputa

* Cuestionan encuesta de Yeidckol para elegir candidatos

No tardó mucho en desatarse la ambición desmedida de la izquierda, ampliamente representada por Morena, ese partido que nació de una diáspora perredista, que a su vez salió del PRI en la década de los 80.

Disputas internas por la selección de candidatos a gobernador en Puebla y de alcalde en Tijuana, Baja California, podrían ser la primera escisión al interior de Morena, una organización monolítica, tanto como lo fue el Revolucionario Institucional en su mejor momento.

La falta de transparencia, la imposición, el favoritismo, los cuestionamientos a los métodos de selección son sólo algunas de las causas que han provocado la molestia de los vencidos en las contiendas internas, por la gubernatura y la alcaldía.

Yeidckol Polevnski, líder nacional de Morena, ha sido severamente cuestionada por cargar los dados a favor de sus candidatos, quienes seguramente también lo son de Andrés Manuel, porque ella es un álter ego del Presidente.

La elección interna de los morenistas en Puebla para la designación de candidato a gobernador, comenzó a sacar chispas desde la tarde del 24 de diciembre, cuando perdieron la vida en un accidente aéreo la entonces mandataria, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ambos panistas.

El nombre de Miguel Barbosa apareció el mismo día de la tragedia, todos lo apuntaban como el sucesor de Martha Erika. Días después, la dirigente de Morena ratificó la posibilidad de que Barbosa fuera el abanderado en las próximas elecciones del 2 de julio, que desde ahora tienen de cabeza al estado de Puebla.

Desde el Senado los morenistas conversos cuestionaron, de inmediato, la designación de Barbosa, que corrió de boca en boca en los corrillos políticos, tan derechistas hasta hace poco, como izquierdistas ahora.

Los senadores impulsan a Alejandro Armenta, un político de poco renombre a nivel nacional, pero reconocido en el estado según la encuesta de Consulta Mitofsky, que lo ubica con un 42 por ciento en la intención del voto, cinco puntos por encima de Miguel Barbosa.

No debe olvidarse que Barbosa fue derrotado por el PAN, el 1 de julio del año pasado, cuando Morena arrasó en todo el país.

PRIMERA DIÁSPORA MORENISTA, A LA VISTA





En un intento por callar la denuncia de imposición de candidato, Yeidckol anunció que se definiría a su abanderado al través de una encuesta.

Sin embargo, entrevistado por Alto Poder, Alejandro Armenta aprobó el método para elegir candidato en Puebla, a condición de que sea “objetiva, certificada, que se apegue a la imparcialidad. Yo estoy convencido que voy a ganar.”

El argumento de Yeidckol para no lanzar a Armenta como candidato al gobierno de Puebla, fue que no es militante. La respuesta del senador, es contundente: “Soy de Morena, estoy afiliado a Morena. Es lamentable que un dirigente no sepa quiénes están afiliados a su partido.”

La tercera en discordia es la senadora del PT (partido que hará alianza con Morena y el PES) Nancy de la Sierra, quien tiene pocas posibilidades de ganar, pero muchas ganar de pelear, porque quiere manejar los caudales de Puebla.

Los panistas también ambicionan tener el jugoso presupuesto del estado. Ya levantaron la mano como aspirantes Eduardo Rivera, Luis Ernesto Derbez y Enrique Doger.

No ocurrieron estos desórdenes políticos en Puebla cuando fue gobernador Rafael Moreno Valle, pero el abuelo que estuvo en el cargo de 1969 a 1972, cuando en el país no se movía ni la hoja de un árbol sino lo ordenaba Gustavo Díaz Ordaz.

Los perredistas en Puebla ni siquiera se han apuntado a la lista de aspirantes, porque perdieron toda la fuerza que tuvieron en elecciones pasadas, gracias a la fortaleza que imprimieron al partido Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

La pasada elección la ganó el PAN y Martha Erika en tribunales, luego de una aguerrida pelea de Barbosa, quien fue abandonado por la dirigencia de su partido. Ahora, los panistas apelarán a la tragedia, pero según Mitofsky, apenas alcanzan el 13.6 por ciento de intención del voto. En tanto Morena suma 42 puntos, con Armenta como candidato.

¿QUIÉN ELIGIÓ AL CANDIDATO EN TIJUANA?





El otro foco rojo de Morena está en Baja California, donde el 2 de junio se elegirá gobernador y las cinco alcaldías que conforman el estado. La de Tijuana tiene una gran importancia por ser una plaza donde se maneja mucho poder, mucho dinero y mucho lustre político, si el alcalde se dedica a trabajar y no a robar.

El martes pasado, la líder de Morena anunció que Arturo González sería el candidato a la presidencia municipal de Tijuana. De inmediato, el diputado Jaime Martínez Veloz, haciendo honor a su apellido materno, a toda velocidad desconoció los resultados de una supuesta encuesta interna que nadie supo cómo, cuándo, dónde ni quién voto.

Martínez Veloz fue candidato a la alcaldía de Tijuana en 2001, con las siglas del PRI, como la Selección Mexicana de fútbol, le faltó “un poquito” para ganar.

Entrevistado por Alto Poder, el diputado Martínez advirtió: “Recurriré a las instancias partidistas para impugnar los resultados de la encuesta, porque no fue transparente. Incluso, dudo que se haya realizado. Si no soy escuchado, compareceré ante el INE para presentar mi queja.”

Mientras el presidente López Obrador abre diferentes frentes de batalla, ya le han empezado a surgir asuntos calientes como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, los huachicoleros, las huelgas en Matamoros, las estancias infantiles, su rechazo a las organizaciones sociales y autónomas y en Morena están en guerra porque han empezado a repartirse los puestos de elección popular.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com