Alto Poder

* AMLO ofreció responder cada tuit de Trump y no ha cumplido

* Ebrard contestó tarde y blando ante la amenaza de EU

* En alerta estados fronterizos por llegada masiva de inmigrantes

Una oleada de migrantes centroamericanos invade el país y abren paso para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenace con tomar decisiones que afectarían directamente a México, como es el cierre de la línea fronteriza de más de 3 mil 169 kilómetros y el establecimiento de aranceles de hasta el 25 por ciento a la industria automotriz.

En un vaivén de mensajes en redes sociales, Trump ha recurrido a las advertencias y amenazas desde que fue candidato presidencial republicano. Las utilizó como discurso de campaña para enaltecer el patriotismo ramplón anti migrante, que le permitió llegar a la Presidencia.

El gobierno mexicano se ha quedado corto en sus respuestas al bipolar Trump.

En Oaxaca, el 18 de mayo del año pasado, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que respondería a todos y cada uno de los tuits que escribiera Trump en contra de los mexicanos.

AMLO en su nuevo estilo de hacer política y relacionarse con el norte de América, el pasado lunes dijo: “No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos ya me lo recomendaron mis asesores internacionalistas”, en relación a la consulta a mano alzada que hizo en Poza Rica, Veracruz el viernes 29 de marzo, cuando preguntó a los asistentes si querían que se confrontara con Trump.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y responsable directo de manejar la política afuera del país, se tardó dos días en responder a Trump y cuando lo hizo aseguró que México es el mejor vecino de Estados Unidos. Pequeña respuesta a tan grande agravio.

Resulta innegable lo blando de las respuestas ante tales ofensas, pero debe reconocerse que hasta el momento López Obrador no ha recibido a Trump, ni lo ha visitado, como solía ser una tradición en los gobiernos priistas y panistas.

Andrés Manuel tampoco ha cedido a la exigencia de la ultraderecha mexicana para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, porque hacerlo sería tanto como abrir las puertas para que cualquier país invada al otro, bajo cualquier excusa.

En ese aspecto, el presidente mexicano ha sabido fortificarse en la Doctrina Estrada, que establece preceptos como la no intervención y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

SIN MURO, INMIGRANTES ATORADOS EN LA FRONTERA





López Obrador ha sido congruente en su política exterior. Su primera propuesta enviada a Washington para frenar el flujo migratorio, fue que ambas naciones destinaran recursos para impulsar el desarrollo de Centroamérica, la región que expulsa (por hambre e inseguridad) al mayor número de sus ciudadanos.

La invasión migrante ahora también afecta a México, porque entre enero del año pasado y el pasado mes de febrero, se estima que han ingresado al país de manera ilegal más de un millón de personas de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití y Cuba.

Antes de iniciar el gobierno de López Obrador, una turba de centroamericanos ingresó por Chiapas ilegalmente. Fueron escoltados y recibidos por las autoridades de cada uno de los estados por donde transitaron. Se les dio alojamiento, comida, cobijo y siguieron su camino hacia el norte.

Todos se quedaron atorados en la frontera a la espera de que Estados Unidos los acepte como exiliados políticos, lo cual según la Patrulla Fronteriza, no ocurrirá, o al menos no mientras esté Donald Trump en la Casa Blanca, para entonces habrán muerto de hambre o regresado a sus países de origen.

El número de detenidos por la Patrulla Fronteriza ha ido en aumento. En septiembre del año pasado, retuvo a 41 mil 486 personas quienes intentaban ingresar ilegalmente a la Unión Americana. De octubre a diciembre, la cifra fue de unos 50 mil detenidos cada mes.

El mes pasado la cantidad de inmigrantes apresados por la policía fronteriza se elevó hasta los 90 mil 525. Seres humanos a quienes las autoridades estadounidenses tienen resguardados en las peores condiciones y violando sus derechos humanos.

AMLO SE ADELANTÓ A TRUMP EN BUSCA DE APOYO





La crisis humanitaria que se vive en la frontera México-Estados Unidos es evidente y en cualquier momento puede estallar la violencia que desate una invasión del Washington bajo la excusa de resguardar su seguridad interior, el principal argumento de Trump para construir el muro.

El presidente de Estados Unidos ha utilizado el creciente flujo migratorio ilegal para tratar de convencer al pueblo de la necesidad de levantar el muro supuestamente “protector”, que en realidad sólo esconde su intento de reelegirse como Presidente.

Andrés Manuel ha buscado el apoyo de los congresistas demócratas, con quienes se reunió en Palacio Nacional el pasado lunes y se comprometieron a evitar el cierre fronterizo y la construcción del muro.

Recuerdo perfectamente cómo los gobiernos de Estados Unidos atacaban la idea criminal y separatista del muro de Berlín, que los rusos levantaron después de terminar la Segunda Guerra Mundial, a la que aportaron 16 millones de muertos.

En esas condiciones, tan alejadas del respeto a los derechos humanos, no hay civilización, hasta el momento, que haya hecho un muro para impedir el paso de migrantes ilegales a sus territorios. Ni siquiera en el Medio Oriente, donde por razones religiosas y raciales (Israel, Siria y los países de religión musulmana) se han atrevido en pleno siglo XXI a separarse de sus enemigos ancestrales, levantando una barda en las mismas narices de un mundo que se asombra de tales métodos.

Cuando Peña Nieto recibió indebidamente al entonces candidato Donald Trump en Los Pinos, la oposición se unió para expresar su rechazo al encuentro que no produjo ningún beneficio a México.

Ahora, López Obrador puede encontrar el apoyo que ha buscado en la oposición, si responde de manera firme y decidida a las amenazas y los caprichos de Trump y hace a un lado su discurso de “amor y paz”.

Desgraciadamente el Presidente de México no quiere entender que pedirle “amor y paz” a naciones que siempre han estado en guerra o sojuzgando a otros, como es el caso de Estados Unidos, no servirá de nada porque no cambiarán su postura de siglos.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com