Alto poder

* Llegó la hora de que AMLO cambie el rumbo de sus acciones

* La violencia escala más allá de cualquier partido político

* El discurso de amor y paz fracasó ante los criminales





Cercano a los cambios de gobierno, en México siempre se dejaba que los problemas se agravaran al máximo, para después mejorarlos. Ese momento ha llegado para Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente tiene dos alternativas. O se decide a encerrar a los corruptos o su gobierno se va a desgastar mucho más rápido de lo esperado.

Las cifras que se manejan en el incremento de la delincuencia, han superado las de años anteriores y el crimen transita desbocado por la República. El perdón y el olvido pregonado por AMLO han permitido el aumento y la intensidad de los actos delictivos.

No se trata de que López Obrador gobierne con mano dura o de hierro, sino con mano firme, que no es lo mismo. Un buen gobierno es aquel que da a los ciudadanos lo que merecen. No les entrega prebendas ni les esconde derechos.

Debe entenderse con claridad que la policía mexicana no puede seguir maniatada y circunscribir su actuación a recorrer calles a pie, con frío o con calor. Los cuerpos policiacos no deben comportarse como hermanas de la caridad con los delincuentes, que por “quítame estas pajas” matan despiadadamente.

Cuando se enlazan la incapacidad, la impunidad y la deshumanización, siempre ocurre una tragedia. Cito el caso difundido esta semana a través de un video grabado en la estación del Metro Tacubaya.

Según los hechos, el 13 de febrero, María Guadalupe Fuentes Arias se sintió mal. Pidió ayuda a los policías auxiliares, quienes la metieron a la enfermería durante tres horas, después la sacaron arrastrando a la calle y la dejaron inconsciente en la banqueta, donde permaneció 29 horas, sin que nadie llamara a un médico, hasta que murió. Ahora se sabe que a la señora le dio un infarto cerebral, pero la ineptitud de una paramédico los hizo confundir la enfermedad con una borrachera.

En este hecho, hubo impunidad porque hasta que se hizo público el video, se suspendió a la emplea del Metro y a los policías; incapacidad porque los servidores públicos no supieron atender una emergencia y deshumanización porque cientos de personas pasaron junto al cuerpo de la mujer y nadie se detuvo a ver cuál era su estado. La sociedad parece que perdió la sensibilidad hacia el ser humano. Así se sobrevive en esta nación.





LA MUERTA DEL METRO, SÍMBOLO DE DESHUMANIZACIÓN





Es evidente que no se pueden sumar situaciones de maldad, una detrás de otra, sin que de las autoridades parta, en primera instancia, corregir y castigar.

Aunque en esta columna no se trata de especular con intangibles, me pregunto, con razón, si no se hubiese dado a conocer el dramático video de la señora ¿en qué hubiera quedado todo el asunto? Simple y sencillamente en un reporte de las autoridades señalando a María Guadalupe como una ebria más.

La deshumanización de los mexicanos se vive a diario. En Minatitlán, Veracruz, la semana pasada asesinaron a 13 personas mientras se encontraban en una fiesta. En Comalcalco, Tabasco, asesinaron a balazos a una mujer y su hija e hirieron al bebé de 5 meses, mientras circulaban por las calles.

Infanticidios semejantes no se encuentran ni en lo más espeso de la selva, con bestias en busca de alimentos. Sin embargo, en México la ciudadanía tiene ese comportamiento, que por desgracia se repite cada vez más en diversos puntos de la geografía nacional.

Además, se ha vuelto frecuente que delincuentes saquen de su casa a los políticos, comerciantes, empresarios y cualquier persona que posea bienes de valor para secuestrarlos, asesinarlos y luego tener la cachaza de exigir el rescate.

En lo que va del año, cuatro presidentes municipales han sido asesinados en la República Mexicana, pese a la seguridad (más publicitada que real) que se supone hay en el país.

El primer trimestre de este año es ya el más violento en la historia moderna de México, o al menos así lo ratifican las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que registró 8 mil 493 víctimas de homicidios dolosos. Aún cuando se escribe una cifra de ese tamaño, asusta y más a quienes tienen que estar viviendo en un ambiente donde el crimen se ha enseñoreado como nunca antes.





ANTE LA DELINCUENCIA NO HAY PAZ NI AMOR





Una nueva forma de robo a mano armada es la que se vive en las calles del país y ahora, también en las carreteras y autopistas más vigiladas.

Entre cuatro y seis facinerosos atraviesan un auto en la carretera y los cómplices van desvalijando, auto por auto, a quienes están detenidos sin poder darse a la fuga por el bloqueo. Tan mexicana y novedosa forma de asaltar se ha registrado principalmente en las autopistas del Sol y la México-Puebla.

Se observa que la violencia no se circunscribe a los miembros de un partido político en lo particular. Abarca a todos y en todas direcciones. Según los datos del Secretariado, Guanajuato (gobernado por el PAN), lidera la lista de la entidad más violenta. Le sigue el Edomex (bastión priista); en tercero, Jalisco (de Movimiento Ciudadano), en cuarto y quinto están los panistas Baja California y Chihuahua, respectivamente.

Morena no se queda atrás, porque los estados de Veracruz y Morelos, donde gobierna, también se han visto manchados por la violencia y los asesinatos.

Evidentemente la tendencia política de AMLO sobre paz y amor ha fracasado rotundamente, porque a los asesinos a sangre fría, a los secuestradores y torturadores, entre otros, no se les puede perdonar sus delitos cada vez más frecuentes y más sangrientos.

Para los delincuentes, en lugar de amor se les debe dar cárcel por muchos años y a los de cuello blanco, cortarles las uñas para que no sigan robando al pueblo. De otra manera, México puede quedar atrapado en el pantano de la impunidad a pesar de las buenas intenciones que se tengan en Palacio Nacional.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.





manuelmejidot@gmail.com