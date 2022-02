Amazon y los derechos sindicales

Laura Coronado Contreras*

El próximo 4 de febrero será un día decisivo para la lucha laboral en los Estados Unidos. Después de 28 años de su fundación, la empresa pionera y más representativa del comercio electrónico podría, por primera vez, tener un sindicato. Con el comienzo de las votaciones ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de los empleados de un almacén en Alabama, podría crearse la primera unión de trabajadores en medio de una fuerte campaña, promovida por la propia compañía, para impedir su conformación.

La pandemia generó un gran crecimiento a nivel internacional de las ventas a distancia y Amazon fue una de las empresas más beneficiadas por las medidas de aislamiento. La propia empresa señaló que, entre enero y marzo de 2021, triplicó sus ganancias frente al mismo período del año anterior y que, en 2020, había duplicado sus ventas llegando a facturar 21,300 millones de dólares.

En los últimos meses, Jeff Bezos ha dejado su puesto como consejero delegado de Amazon y se ha enfocado en cumplir su sueño de llegar a la Luna consolidando su empresa Blue Origin. Su primer viaje suborbital realizado en julio pasado fue ampliamente difundido y mencionó que cada vez estaba más cercana la comercialización del turismo espacial.

Ante este panorama, las quejas de los trabajadores en redes sociales acerca de sus condiciones laborales fueron aún más escandalosas. Con 800 mil trabajadores laborando directamente en Estados Unidos, la pregunta constante fue si eran suficientes los 15 dólares por hora (prácticamente el doble del salario mínimo) para inhibir a sus colaboradores de solicitar estándares de productividad menos rígidos u horarios para comer o descansar.

El que se inicie este movimiento laboral en Alabama no es casual. Dicho estado de la Unión Americana ha sido cuna de protestas e iniciativas históricas para el reconocimiento de derechos civiles. Asimismo, el año pasado sirvió para que políticos como Bernie Sanders se unieran a la propuesta de que la segunda empresa con más trabajadores en Estados Unidos cuente con empleados organizados para velar por sus prerrogativas.

No obstante, no deja de ser llamativo que este movimiento no ha ocupado las primeras planas internacionales. Como diría Martin Luther King, “lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos”. ¿Es necesaria una lamentable pérdida como la de George Floyd para que sintamos empatía? ¿Por qué algunos trabajadores prefieren seguir sin libertad para organizarse con tal de continuar dentro de la empresa trasnacional? ¿Estamos viviendo un nuevo tipo de esclavitud?

Malcolm X señalaba que “no puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad”. ¿Las ganancias de Amazon no le permiten mejorar las condiciones de quienes la conforman?

Quizás, la falta de solidaridad, el temor a los cambios o la necesidad del empleo terminen votando porque Amazon continúe sin sindicatos, pero como mencionaba Rosa Parks, “el poderoso roble de hoy es la nuez de ayer que se mantuvo firme” y quizás la lucha sindical dé frutos antes de que viajemos a Marte.

* Laura Coronado Contreras es Investigadora de la Universidad Anáhuac México. Miembro dels Sistema Nacional de Investigadores Nivel I de CONACYT. Autora de “La Libertad de Expresión en el Ciberespacio” (Tiirant), “La regulación global del Ciberespacio” (Porrúa) y “12 óperas para conocer el Derecho (Bosch). @soylaucoronado.