Amazonía: ¿un acuerdo histórico?

Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Surinam, Ecuador y Venezuela firmaron la Declaración de Belem, un acuerdo para la protección de la Amazonía y de cooperación en ámbitos vinculados como en materia de seguridad y de combate a actividades ilegales. Aunque asistieron cuatro de ocho presidencias de los países presentes (Brasil, Colombia, Perú, Bolivia), este documento es un posicionamiento político frente a la emergencia climática. Se crea también un grupo científico sobre el clima reivindicando la evidencia de una situación urgente de atender con medidas extraordinarias. Sorprende que se hayan sumado Venezuela y Bolivia quienes apoyan actividades extractivistas, incluso con la complicidad de grupos paramilitares como en el caso de Venezuela.

Cualquier declaración a favor del medio ambiente sirve para hacer conciencia. Sin embargo, la falta de metas claras con compromiso de ejecución en el tiempo ha sido muy criticada por los activismos y los pueblos indígenas directamente vinculados y afectados por la destrucción imparable de la selva, de los ecosistemas y de su hábitat. Se estima que en los 50 últimos años las actividades humanas han arrasado con al menos el 17% de la selva. El regreso de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil contrasta radicalmente con el periodo criminal de Bolsonaro quien promovía la deforestación en complicidad con el poder económico o grupos criminales. La deforestación habrá caído de un 66% con Lula Da Silva, y gracias a una secretaria de medio ambiente proactiva en el combate a la impunidad, Marina Silva que viene del activismo ecologista.

Para frenar el desastre climático, una declaración de buenas intenciones no es suficiente. La protección de la deforestación no es suficiente. Urge hablar de regeneración de suelos, de cambio del modelo de alimentación, de participación eficiente y real de los pueblos indígenas, de otra visión del desarrollo que no esté basada en actividades extractivistas, en las energías fósiles y en la destrucción de los ecosistemas. Urge darle una figura legal a la naturaleza y dejar de ocupar “bienes” o “recursos naturales” de manera desenfrenada. Gustavo Petro, presidente de Colombia cuestionó las energías fósiles. Atinadamente, planteó ir dejando los hidrocarburos gracias a una transición energética justa: tema que no fue retomado en la declaración.

Los países latinoamericanos tienen la oportunidad de proponer una visión del desarrollo distinta a la imposición injusta de los países del Norte Global que usan y saquean esos territorios para abastecer sus necesidades, intentando tapar los efectos de un modelo desigual neocolonial. Siguen sin cumplir con sus promesas de financiamiento climático en los países más afectados por la crisis socioambiental. Los saberes de los países del Sur Global y de sus comunidades deben ser la voz de un cambio de paradigma mundial de producción, distribución y organización en todos los ámbitos.

México corre en sentido contrario. El Gobierno viola el Estado de Derecho. Con la fuerza militar masacra los ecosistemas y le apuesta criminalmente al petróleo cortoplacista. Su responsabilidad directa, y la de personas funcionarias en el mal llamado Tren Maya, uno de los ecocidios y etnocidios históricos, deberá ser juzgada penalmente.