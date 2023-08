“Amica curiae”: nuevos elementos para el Caso “Tren Maya” (III)

II. Al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza:





Una vez apreciado el contenido de la impecable e histórica Sentencia emitida por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre el caso del megaproyecto “Tren Maya” y al considerar que los impactos multifactoriales que ya ha generado, que genera y que generará afectan no sólo a los órdenes local, estatal y nacional de los Estados Unidos Mexicanos, sino que atentarán irremediablemente contra el oikós mundial y el patrimonio cultural (material e inmaterial) de la humanidad, tal y como lo han denunciado infatigablemente innumerables voces de la sociedad civil y ahora reconoce y condena su notable fallo judicial, me resulta imprescindible abundar a través de esta “amica curiae” en dos aspectos.

El primero, vinculado a los resolutivos I, II, IV y V y relacionado particularmente, aunque no de forma exclusiva, con los fundamentos 25, 87 y 105 de la Sentencia, así como con los testimonios rendidos por Giovanna Gasparello, investigadora del INAH, y Rodrigo A. Medellín, investigador de la UNAM: la funesta e inminente degradación del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

Es de tal magnitud el ecocidio puesto en marcha por este Megaproyecto que, además de desestabilizar y poner en grave riesgo a las estructuras kársticas del sistema que conforma subterráneamente a la península yucateca (para algunos el segundo, en lo personal el más importante en el mundo de su tipo) -integrado por cenotes, cuevas, estalactitas, estalagmitas, columnas, entre otras formaciones geomorfológicas producto de una evolución geológica de millones de años-, y de estar inerme ésta ante el inminente geocidio y paleontocidio -concomitante con la destrucción de fósiles y registros paleontológicos y extinción de innumerables especies de flora y fauna, únicas en el planeta-, inexorablemente habrá de suceder una catástrofe oceánica específicamente en el Mar Caribe, derivada del hidrocidio en gestación a todo lo largo de los tramos ferroviarios que corren sobre el suelo kárstico peninsular. Catástrofe que muy pronto será irremediable y que devastará al SAM.

La existencia de la especie humana depende de la sobrevivencia y coexistencia de diversos ecosistemas. Una de las mayores pruebas son los arrecifes coralinos que, a pesar de su fragilidad, constituyen uno de los ecosistemas más diversos y complejos del planeta. Un 25% de la vida marina depende de ellos al ser proveedores de alimentos y constituir la principal protección costera. Australia en primer lugar y México en segundo, tienen la fortuna de poseer las más grandes e importantes barreras coralíferas del mundo. Sin embargo, desde el momento en que se han destruido cientos (hasta ahora) de kilómetros de sistemas subterráneos, no sólo mediante explosiones, perforaciones y colocación de casi 10 mil pilotes que contaminan de modo irreversible los mantos acuíferos, sino desde el momento en que han sido alterados los flujos de agua subterránea en su química, temperatura, volumen y cauce, este suministro esencial de intercambio hídrico costero no volverá a ser el mismo al verse corrompido y degradado en sus nutrientes, detonando un impacto que no sólo lo padecerá la biodiversidad peninsular (comprendidos los núcleos humanos), sino que herirá de muerte al SAM.

El segundo, vinculado al resolutivo I y relacionado con los fundamentos 13, 25, 87, 104, 171 y 201 de la Sentencia, así como con los testimonios rendidos por Alexis Hu de Tihosuco, Genomelia López Velázquez y Cinthia Janeth de Xpujil, Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM, concordantes en advertir la destrucción de los vestigios arqueológicos de la zona como parte del etnocidio que está teniendo lugar por el Tren Maya, me refiero al criminal arqueocidio y criminal devastación de la cultura maya visible y por descubrir.

Ante ello, debo advertir que el siglo XX fue contundente en transmitir a la posteridad una serie de principios fundamentales a tener en cuenta al momento de interactuar o intervenir con el patrimonio cultural. Así lo evidenciaron la Carta de Atenas (1931) y, más tarde, diversos instrumentos jurídicos internacionales, muchos de ellos impulsados por la UNESCO. Sin embargo, destaco uno en particular debido a que en él se establecieron los principios fundamentales y directrices torales que desde entonces habrían de inspirar la concientización social y gubernamental mundiales sobre la importancia de la conservación y restauración de los monumentos, a fin de salvaguardar tanto las obras de arte como los testimonios históricos.

Me refiero a la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, conocida como la Carta de Venecia (1964), adoptada por el ICOMOS en 1965, que declaró a la humanidad como responsable de la salvaguardia frente a las generaciones futuras de las obras monumentales (lo mismo grandes creaciones que modestas) de los pueblos, al ser mensaje espiritual del pasado y testimonio vivo de sus tradiciones seculares, siendo su deber transmitirlas en su completa autenticidad. (Concluirá)





