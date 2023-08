“Amica curiae”: nuevos elementos para el Caso “Tren Maya” (IV)

La historia ha registrado innumerables devastaciones culturales producto del impacto de fenómenos naturales (sismos, tsunamis, deslaves, subsidencias…) y como uno de los saldos más deletéreos de los lamentables conflictos bélicos que han tenido lugar en todo tiempo y espacio. Sin embargo, cuando en una Nación dicha devastación es detonada a sabiendas por el propio Estado, esta acción se torna execrable y aborrecible, máxime cuando en el discurso oficial no se reconoce, impera la opacidad y la verdad es letra muerta. En el caso del Tren Maya la historia futura dará su veredicto y éste será funesto: la pertinaz voluntad unipersonal de un régimen que se proclamó el mayor defensor y promotor de la cultura ancestral maya terminó siendo su principal verdugo y sepultador. Propició la rapiña y el tráfico ilegal de invaluables vestigios culturales y privó a la memoria humana de un patrimonio cultural virgen que habría podido aportar invaluable información para entender y reconstruir nuestro pasado.

Nunca en la historia de la arqueología mexicana hubo una devastación cultural similar. Habrá quien diga que fue peor la dinamitación de Batres a la Pirámide del Sol en Teotihuacán pero lo que hoy tritemporalmente (pasado inmediato, presente y futuro) padece la península yucateca no tiene equivalente. La “mega” inversión gubernamental en el “salvamento” arqueológico no fue para rescatar el pasado maya. Fue para abrirle brecha con trascabos y buldozers a un mega proyecto devastador, tal y como lo confirman los sendos letreros malhadados que a lo largo de su ruta indican: “DECONSTRUIR”. Sí, el Tren Maya deconstruyó y pulverizó el pasado mesoamericano que hasta ahora había logrado secular y milenariamente sobrevivir, resguardado por la cadena de custodia que la propia Naturaleza le había impuesto, en espera de una posteridad que terminó abortada.

Esto lo saben y han denunciado valientes arqueólogos mexicanos, entre ellos Juan Manuel Sandoval y Fernando Cortés de Brasdefer, historiadores como Felipe Echenique, diversos eméritos del INAH, a pesar de la persecución y censura oficiales, quienes han denunciado: “en el caso del Tren casi todo es pérdida, principalmente en la arquitectura monumental”. Qué dieran Italia y Grecia por tener nuevas riquezas por descubrir y conocer de su pasado clásico, qué dieran los Estados Unidos, qué dieran los egipcios: México tenía lo que ningún otro país: una selva virgen, incólume, protegiendo un tesoro patrimonial cultural ignoto e inexplorado, cargado no sólo de vestigios materiales sino de toda una inimaginable cosmovisión en ellos contenida y vinculada con el entorno natural, comenzando por sus árboles, animales, cuevas y cenotes, hoy extintos.

Hay quien lo compara con el Auto de Fe de Maní de Fray Diego de Landa. No, esto es mucho peor: es un auto de obsecación irracional que ha devenido en un multicrimen.

III. Conclusiones

En el caso del Tren Maya concurren, además del ecocidio y etnocidio denunciados profusa y trágicamente por el Tribunal, por cuanto a la devastación del Sistema Arrecifal Mesoamericano: un geocidio, un hidrocidio continental y un marecidio oceánico.

Por cuanto a la devastación cultural: un paleocidio, un arqueocidio, así como un crimen que bien podríamos denominar, más allá de un culturicidio: un arqueogenocidio multicultural, desde el momento en que se acabó con la posibilidad de haber hecho hablar desde el pasado a una cultura única en su género, la más avanzada de nuestra Mesoamérica y, por ende, una de las más avanzadas de la historia humana.

Las consecuencias de la devastación natural serán por demás graves para la región y para el oikós mundial. Pero hay una esperanza: la Naturaleza, a pesar del ser humano, encontrará la manera de regenerarse. No así para el universo kárstico peninsular, ni en muchos millones de años. Por cuando hace al arqueogenocidio multicultural tritemporalmente cometido en contra de la cultura maya no hay esperanza. Esta devastación es irremediable. Y podrá decírseme que era más importante un tren de tecnología caduca para el desarrollo de una región. Categóricamente NO. Primero debió implementarse un proyecto de verdadero y auténtico rescate cultural arqueológico e histórico, a la par de un proyecto de protección biológica, geológica, hidrológica y oceánica, antes de haber pensado en profanar y violentar a este poderoso pero al mismo tiempo extraordinariamente frágil y vulnerable mundo natural y cultural que es la península del Mayab.

IV. Al Tribunal y a la Opinión Pública.

Al Honorable Tribunal le pido seguir adelante. Su gran labor no puede finalizar con la ejemplar Sentencia. Necesitamos que este caso no se cierre. Hay mucho por denunciar y, sobre todo, por seguir defendiendo.

A la Opinión Pública le pido objetividad e investigar desde la ciencia, no desde la ideología fanática, pero sobre todo le pido amor: AMOR por nuestro pasado, por nuestra historia, por nuestro planeta.

Guardar silencio es un acto de cobardía, pero sobre todo de complicidad.





