AMLO anuncia plan "C" electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que luego de que el ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la segunda parte del llamado “plan B” electoral, él ya tiene un “plan C”. “Hay un ‘plan C’, que no estén pensando que se terminó todo; (el plan es) que no se voté por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el ‘plan C’. Ya lo aplicamos en 2018, fue el pueblo quien dijo ‘basta'. López Obrador comentó que el ministro se extralimitó al admitir la controversia y suspender la medida mientras se resuelve el caso, por lo que pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar este acuerdo.

RICARDO MONREAL, EN LOS ÁNGELES CALIFORNIA TOMA PROTESTA AL COMITÉ DE RECONCILIACIÓN MEXICANA

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anda muy activo por todo el país cosechando el apoyo de varios sectores de la sociedad rumbo a su candidatura presidencial en 2024 y el domingo estuvo en Nayarit donde tomó protesta al Primer Comité de Reconciliación Mexicana, en el que participan migrantes y residentes de ese estado radicados en Los Ángeles, California. El legislador siguió su camino y de plano fue a visitar a los migrantes que viven en los Ángeles donde refrendó su respeto a López Obrador y manifestó su compromiso por ser el presidente de la reconciliación. "Vengo a decir aquí, en Estados Unidos, a todos mis amigos y paisanos, que voy a luchar para ser Presidente de la República; voy a luchar por ustedes y, voy a luchar por la gente que estamos allá", señaló el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. No lo perderemos de vista.

IGNACIO MIER CRíTICA SUSPENSIÓN DEL PLAN B

Congruente con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velzco acusó al ministro Javier Laynez Potisek de hacer “activismo judicial” en función de presiones de carácter político, al suspender el llamado Plan B de la reforma electoral. El legislador morenista descalificó así la decisión del juez Laynez, quien admitió a trámite la impugnación del INE contra del segundo paquete del Plan B y suspendió por tiempo indefinido su aplicación. Mier subrayó que sería muy lamentable que las decisiones del Poder Judicial en México estuvieran meditadas a partir de fobias personales.

RUBÉN ROCHA, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ Y HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA LOGRAN ACUERDOS PARA EVITAR CRISIS POLÍTICA EN SINALOA

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, convoco en la Ciudad de México al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda y al final de la reunión resalto en su cuenta de Twitter que el gobierno de México, el gobierno de Sinaloa y la sociedad civil trabajan en favor de los habitantes de la entidad. Y usted se preguntará qué paso. El encuentro se da ante lo que podría haber desembocado en una crisis política que estaba escalando en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y quien ya había convocado a una manifestación masiva para el día de mañana martes en defensa de la autonomía universitaria. El movimiento de la UAS se ha originado a partir de que el Congreso del Estado expidió la Ley General de Educación Superior de Sinaloa y la cual fue publicada por el Gobierno de Sinaloa.. Integrantes de la universidad, sobre todo del Consejo Universitario, interpusieron recursos de amparo contra las leyes expedidas por el Congreso local y señalan que han resuelto a su favor. En la reunión en la SEGOB aunque desconozco los pormenores de la plática, seguramente ese fue el tema y aquí no hay ganadores ni perdedores. Ha imperado la inteligencia y el saber hacer política por parte del aspirante a la presidencia Adán Augusto López Hernández, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Adán Augusto demuestra una vez más que tiene un gran oficio político enhorabuena.

CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CDMX

Muy contenta se le vio a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Turismo del Gobierno federal, Miguel Torruco, pues en pleno corazón de la Ciudad inauguraron el Tianguis Turístico México 2023, de paso los funcionarios se develaron el billete de la Lotería Nacional conmemorativo para el Tianguis Turístico, además, se llevó a cabo un desfile de la representación de cada estado del país. Durante el evento estuvo presente el subsecretario de Turismo del Gobierno de México, Humberto Hernández Haddad; la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Nathalie Desplas Puel; el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, Antonio García Conejo; el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Jericó Abramo Masso; el presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), Juan Enrique Suárez del Real Tostado; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR México), Héctor Tejada Shaar, entre otros.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA INVITA A OSORIO CHONG A SUMARSE AL PRD. EL PRIISTA ASEGURA QUE NO DEJA SU PARTIDO

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD estuvo muy activo el fin de semana y el sábado participó en foro “Visión, Responsabilidad y Contrapeso” donde hizo un llamado a el ex coordinador del Partido Revolucionarios Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong yy a la senadora Claudia Ruiz Massieu para sumarse a su partido si decidieran cambiar su militancia luego de los conflictos internos que se viven el tricolor. Sin embargo, el senador Osorio Chong, declinó la invitación, pues explicó dará la lucha desde el interior de su partido para “quitar” de la presidencia a su dirigente, Alejandro Alito Moreno. “Agradezco mucho las expresiones de afecto y solidaridad de mi amigo, y que lo ha hecho también con Claudia, pero eso es lo que quisieran, que nos fuéramos del partido, para dejarles las libertades de seguir haciendo sus trampas, entonces no”, afirmó Osorio Chong en sus declaraciones.

VICTOR FUENTES APOYA CIERRE DE REFINERÍA DE CADEREYTA; MONREAL PIDE INFORME A PEMEX

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes es, sin duda, uno de los legisladores más activos no sólo en la Cámara alta, sino también en su natal Nuevo León pues siempre está pendiente de los problemas de su entidad, ahora pone en el debate nacional el tema de la refinería de Cadereyta que dice ya no se puede ocultar que está contaminando por encima de la norma establecida al ambiente. Ante esto garantizó que desde el Senado de la República apoyará las acciones del Gobierno Estatal para frenar el daño que provoca Pemex. Por lo pronto sus llamados de atención ya tuvieron eco y Ricardo Monreal Ávila, presentó un punto de acuerdo para requerir al Director General de Petróleos Mexicanos remitir un informe pormenorizado acerca del estado físico y operativo de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, en particular sobre la emisión a la atmósfera de vapores o gases presuntamente contaminantes y dañinos para la población. Estaremos atentos.

GESTIONA ENRIQUE GALINDO PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA SAN LUIS POTOSÍ

Quien tuvo días intensos de trabajo en la Ciudad de México fue Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, pues se reunió con los principales operadores turísticos del país y agencias de viajes de la ciudad. Esto con el fin de diseñar productos turísticos, experiencias y paquetes para promover al municipio a nivel internacional, como parte de una estrategia integral para el desarrollo turístico de San Luis Potosí. El alcalde indicó que en el mes mayo se reunirá a empresas nacionales y Aeroméxico con los operadores y hoteleros potosinos, para concretar paquetes, servicios y experiencias turísticas en San Luis Potosí, lo que representará beneficios económicos y sobre todo potenciará la economía local, ya que se generará derrama económica en el sector servicios, lo que generará empleos y ampliará la oferta turística. Estaremos atentos.

SERGIO CÉSPEDES CUMPLE 100 DÍAS DE GOBIERNO Y YA REGISTRA AVANCES EN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

Quien, sin duda, ha entregado buenas cuentas a 100 días de su mandato es el gobernador de Puebla Sergio Céspedes pues ha logrado consolidar estrategias de seguridad con los municipios y también avanza en la reconciliación del gobierno con los sectores público, privado y político. Muestra de ello es que en febrero anunció un incremento de salario para policías estatales y auxiliares de Puebla que recibirían un 10 y 11% directo al sueldo y 12% en compensaciones. Además la entidad recibirá 287 millones de pesos para implementar acciones que reduzcan los delitos y la violencia contra las mujeres, el tercer monto más alto del país, esto luego de que el 1 de marzo, Puebla fue sede de la firma del Convenio de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con autoridades federales y nueve gobernadores de México. Y por si esto fuera poco el mandatario hizo la entrega de 500 patrullas a municipios de Puebla para completar el paquete de mil que adquirió por arrendamiento el Gobierno del Estado en 2022. En este mes, Sergio Céspedes por primera vez sostuvo un encuentro con integrantes de más de 40 colectivos feministas para escuchar sus demandas y poder trabajar en acciones más efectivas para erradicar la violencia que viven cientos de mujeres poblanas. No lo perderemos de vista.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR SIGUE RECORRIENDO EL PAÍS EN FAVOR DE CLAUDIA SHEINBAUM

Quien sigue ganando terreno, pues cada vez está más firme para la candidatura presidencial de Morena Claudia Sheinbaum, es el exdiputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar pues ha tenido un papel fundamental para que lo que pasa en la capital se conozcan en todo el país. Y es que conforme avanza el tiempo se reúne con más sectores para promocionar los logros de la Jefa de Gobierno. Y es que el ex líder de Morena ha recorrido el país para reunirse con diversos sectores de la sociedad. Hace unas semanas Ramírez Cuéllar estuvo con representantes del comercio popular a quienes no solo les detalló las políticas implementadas en esta administración sino que aseguró que este tipo de comercio no solo es el motor económico de la Ciudad, sino un motor de vida, lleno de sacrificios y asoleadas, que garantiza que en cada casa haya alimentos frescos y a precios accesibles.





