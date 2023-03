AMLO anuncia que tesla abrirá planta automotriz en México

Muy buenas noticias dio durante su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pues admitió que Tesla instalará su planta automotriz en Monterrey. Aunque no dio a conocer el monto de la inversión, López Obrador informó que un primer compromiso es el uso de agua tratada en todo el proceso de fabricación, incluso para la pintura de los automóviles. Sin embargo, el presidente expuso que con una inversión de gran magnitud -sin aclarar de cuánto será- también implica que se incremente la población que, destacó, en diez años, en los censos de 2010 y 2020 el crecimiento población en la zona metropolitana de Nuevo León fue de 23 por ciento, es decir un promedio anual de 2.3 por ciento de incremento, cuando la media nacional es de 1.2, “se trae un crecimiento del doble eso significa más consumo de agua para la población”, dijo.

RICARDO MONREAL NIEGA QUE EL EJECUTIVO RETRASE PROMULGACIÓN DEL PLAN B

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, predica con el ejemplo y siempre busca reunirse y dialogar con todos los que abonen al beneficio del país. El lunes no fue la excepción y se reunió en privado con el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, y al término de la reunión afirmó que en estos momentos que vive el país “la República nos necesita”. En otros temas, el senador Monreal aseguró que debido a el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel que no ha firmado el oficio para enviarlo al Ejecutivo Federal, está deteniendo la promulgación del segundo paquete del denominado Plan B en materia electoral. Y es que Monreal aseguró que la Cámara Alta envió desde el miércoles pasado, todo el paquete, pero de acuerdo con la Constitución y la Ley tiene que enviarse al Ejecutivo para su publicación y para ello tienen que firmarlo los dos presidentes de las Cámaras.

PRD PREPARADO PARA UN GOBIERNO DE COALICIÓN, ASEGURA MIGUEL ÁNGEL MANCERA

Miguel Ángel Mancera Mancera Espinosa sigue muy activo no sólo en sus labores legislativas sino partidistas y en Durango aseguró que en la alianza rumbo a 2024, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene claro que México es está preparado para un gobierno de coalición por lo que no se aceptaría la imposición de un candidato por parte de algún partido político. Y es que Mancera consideró que este proyecto es oportuno para el país porque representa un verdadero cambio de régimen lo que se está planteando para 2024, y si se logra configurar, dijo, permitirá que participen además de las fuerzas políticas, la sociedad civil, que participen las causas. Veremos.

CLAUDIA SHEINBAUM FAVORITA PARA SUCEDER A AMLO, SEGÚN ENCUESTAS

A pesar de los tiempos difíciles, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sigue manteniendo su ventaja sobre el resto de los aspirantes morenistas que buscan suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y muestra de ello es que miles de personas, no sólo en la Ciudad sino en varios estados del país se han dado cita en diversas movilizaciones y concentraciones en favor de su proyecto. Y para muestra basta mencionar que tan sólo del 19 al 27 de febrero, miles de mexicanos y mexicanas participaron en 13 asambleas informativas para conocer su proyecto. No cabe duda que sus operadores, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar sí que están logrando su objetivo. Al tiempo

VICTOR FUENTES PRESENTARÁ INICIATIVA PARA REGULAR OPERACIÓN DE ELEVADORES

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes sigue innovando en sus propuestas que benefician no sólo a sus representados de Nuevo León sino también tienen impacto a nivel federal y ya prepara reformas para que se regule la operación de las empresas que prestan el servicio de elevadores y se le dé facultad a los gobiernos para inspeccionar dichas instalaciones. Tras considerar que la legislación ha sido omisa en la regulación de los elevadores, el senador panista, señaló que impulsará reformas a la Ley General de Desarrollo Urbano federal, para que se establezcan lineamientos que permitan a los municipios u otros órganos hacer peritajes para garantizar la seguridad de los aparatos electro-mecánicos.Eso sí el legislador antes convocará a hacer un análisis técnico, donde involucre a las empresas que se dedican a la producción de los mismos, así como a expertos de otras ciudades extranjeras donde ya existen normativas enfocadas en el tema. No lo perderemos de vista.

DULCE MARÍA SAURI CALIFICA DE ACERTADA DECISIÓN DEL INE QUE NEGÓ A ALITO PERPETUARSE EN LA DIRIGENCIA DEL PRI

Tal y como lo había previsto la ex presidenta del PRI, Dulce María Sauri, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la ampliación del cargo de Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, de 2023 a 2024. Los consejeros electorales avalaron el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos, en votación dividida de seis a cinco. Y es que Alito argumentó que los cambios estatutarios se realizaron ante la aprobación de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador pero ésta jurídicamente aún no existe. Tras conocer la noticia, Sauri Riancho, en entrevista para un periodico de circulación nacional, calificó de acertada la decisión y explicó que para que pueda funcionar la excepción que propuso su dirigencia para cambiar sus estatutos se requiere reunir uno de tres requisitos: que haya justificación, que sea mandato legal (es decir, que provenga de una reforma de ley), o para armonizar los estatutos con una reforma electoral. Explicó que cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones (el 15 de diciembre del año pasado) las Cámaras no habían concluido con el Plan B, por lo que el contenido de las reformas de los estatutos del PRI, hechos bajo esta falsa razón, fue lo invalidado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo cual ella comenta que es acertada la decisión. Cabe mencionar que a finales de diciembre, Dulce María Sauri, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Pedro Joaquín impugnaron las modificaciones al estatuto del PRI. “Considero que la decisión de invalidar las reformas del Consejo Político Nacional es correcta y acertada, la facultad de modificar los estatutos del PRI, la tiene exclusivamente la Asamblea Nacional y por excepción el Consejo Político Nacional”, dijo como primer comentario.

ENRIQUE GALINDO GESTIONA EN EU INVERSIONES PARA SAN LUIS POTOSÍ

Quien está haciendo un buen trabajo es el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, que ya esta promoviendo a su municipio para atraer inversión. Para ello el edil estuvo en Estados Unidos con una intensa agenda de actividades en la ciudad de Los Ángeles, California, en la que, junto con el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, se reunió con la Alcaldesa de esa localidad, Karen Bass; además de que visitó los estudios de Netflix para establecer acuerdos de cooperación y participó en un Panel sobre Movilidad con el organismo denominado Smart Cities / CoMotion. Importante pues recordemos que San Luis Potosí forma parte del proyecto para la Internacionalización de los Municipios Mexicanos, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No lo perderemos de vista.

JESÚS MADUEÑA, RECTOR DE LA UAS IMPLEMENTA “TITIULACIÓN OPORTUNA” A 46 MÉDICOS ESPECIALISTAS GRADUADOS

En donde no se pierde el tiempo y se evita el burocratismo es en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) pues actualmente es la única institución educativa en el país que egresa profesionistas bajo la modalidad de “Titulación Oportuna” y en esta ocasión 46 médicos especialistas, originarios de 16 estados del país, recibieron su documento de manos del Rector, Jesús Madueña Molina, quien, junto con el Secretario de Salud de Gobierno del Estado, Cuitláhuac González Galindo deseó a los graduados que contribuyan a mejorar la salud de la sociedad. En este marco, el Rector felicitó a los graduados en las especialidades médicas de Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Anestesiología, Cirugía General, Medicina Familiar, Medicina del Enfermo Crítico, Oftalmología y Traumatología y Ortopedia, también agradeció el apoyo a los directores de los hospitales Pediátrico de Sinaloa, de la Mujer, General de Culiacán, General de Mazatlán, General Regional 1 del ISSSTE en Culiacán y General de Zona Medicina Familiar Número 26 del IMSS en Los Cabos, Baja California Sur. Por su parte, En su oportunidad, el director de la Facultad de Medicina, Luis Alberto González García, expuso que la Titulación Oportuna se logra con un gran esfuerzo y es la entrega del título el mismo día en que los alumnos se gradúan de la especialidad, detalló que la Facultad tiene 49 posgrados, de ellas un doctorado, 2 maestrías y 46 especialidades médicas, distribuidas en 15 estados en más de 78 especialidades, por ello cuenta con más de 3 mil 200 médicos residentes formándose en ellas. A su vez la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, diputada Viridiana Camacho Millán, reconoció el trabajo de la UAS y refrendó el compromiso para seguir trabajando en sinergia con sus autoridades, la Facultad de Medicina y las instituciones de salud para seguir formando médicos de calidad; a nombre de los graduados, habló Jaime Hilario Villanasul Verdugo. Por su parte, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, expresó que es alentador que la Universidad genere y produzca médicos con gran valor, calidad y carácter para tener éxito, como ejemplo de ello citó que las fichas para estudiar Medicina se terminaron en corto tiempo, expresó que los recién egresados tienen las puertas abiertas de la Secretaría para solicitar empleo y ratificó el compromiso del Gobierno Estatal con la Casa Rosalina y toda su comunidad universitaria.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :Hectormunoz www.hectormunoz.com.mx