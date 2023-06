AMLO dará a conocer a nuevos integrantes de su gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene listos los nombres de quienes sustituirán al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, integrantes del Gabinete, que esta semana renunciarán a sus cargos para contender de lleno por la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones de 2024. Y aprovechando el presidente se reunirá este martes con todo su gabinete para pedirles su renuncia en caso de que deseen participar como candidatos a un puesto de elección popular el próximo año. Y es que el mandatario ya no quiere que haya más cambios hasta el final de su sexenio. “La reunión es para decirles: A ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata o candidato? Eso también es legítimo, pero necesito saber porque ya no se pueden estar dando cambios. Aprovechar para saber quiénes van a estar con nosotros hasta septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso, gobernaturas o lo que se tenga que elegir”, añadió. Eso sí, a pesar de los cambios que se presenten, su Gabinete seguirá siendo paritario; es decir, integrado por 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres.

EN MORENA FIJAN REGLAS PARA ELEGIR AL PRÓXIMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

Muy contentos se les vio a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena rumbo al 2024 Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco en el Consejo de Morena donde se fijaron las bases para participar en el proceso de elección. A decir del dirigente de Morena, Mario Delgado, el candidato será elegido por una encuesta, organizada por la Comisión Nacional encuestas, de la comisión de elecciones y del Consejo Nacional. Además de que cuatro casas encuestadoras realizarán una al mismo tiempo. Las renuncias deberán darse esta semana y el primero en hacerlo fue Marcelo Ebrard, mientras que los recorridos por el país que harán los aspirantes inician del 19 de junio al 27 de agosto, la encuesta se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre y los resultados se darán a conocer el 6 de septiembre. No los perderemos de vista.

RICARDO MONREAL INICIA MUDANZA

Ricardo Monreal, ya inició con la mudanza para pedir licencia en los próximos días y renunciar a la coordinación de la bancada de Morena y de la Junta de Coordinación Política para participar en el proceso de selección del candidato presidencial. Ayer comenzó a despedirse de sus colaboradores y sus compañeros legisladores y se llevó de su oficina de la Junta de Coordinación Politica algunos de sus objetos personales como un cuadro del Santo Niño de Atocha. Además aseguró: No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos”. “Poder decir adiós es crecer. ¡Gracias totales por todo su acompañamiento y buena vibra!” Ahora Monreal se abocará a luchar por la candidatura presidencial y aunque asegura que por el momento no tiene un plan B habrá que esperar ya que de no ser elegido candidato, podrá participar para la jefatura de gobierno, ser miembro del gabinete o repetir como legislador. Estaremos atentos.

ALEJANDRO MORENO: LA ALIANZA VA POR MÉXICO TRABAJA EN PROCESO DE SELECCIÓN EQUITATIVO

orena se alista para elegir a su candidato, pues en la coalición Va por México, a decir del líder del PRI, Alejandro Moreno ya trabaja en un proceso participativo, equitativo, democrático e incluyente. Alito mencionó que el próximo 26 de junio se dará a conocer el método para definir la candidatura. Eso sí garantizó que el candidato o candidata presidencial de la alianza será quien tenga una mayor competitividad. Mencionó que tanto en el PRI, como en el PAN y el PRD, e incluso en la sociedad civil hay perfiles competitivos, de hombres y mujeres, que pueden abanderar a la coalición. Ya veremos, porque lo cierto es que Morena les lleva mucha ventaja.

IGNACIO MIER SE COMPROMETE A MANTENER UNIDAD EN SU BANCADA

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier destacó la unidad que se mostró durante la sesión nacional del Consejo Nacional de su partido pues sabe que sólo de esa manera Morena tiene amplias posibilidades de ganar. Mier explicó que, en su papel como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, comenzará a informar a sus compañeros sobre los acuerdos que se generaron en el Consejo, ya que se deberá evitar pronunciarse a favor de alguno de los perfiles que se encuentran interesados en la candidatura de la presidencia de la República, además de mantener la unidad dentro de su bancada. No lo perderemos de vista.

CLAUDIA SHEINBAUM SE ALISTA PARA ENCUENTRO CIUDADANO

Simpatizantes de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ya preparan un evento para despedirla. Este se realizará el próximo jueves a las 15:30 horas en evento denominado un encuentro ciudadano que será uno de sus últimos actos antes de dejar el cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia. Este evento masivo tendrá lugar en el Monumento a la Revolución. Por lo pronto, la jefa de gobierno que renunciará el viernes, sigue haciendo sus actividades y ayer firmó un convenio de colaboración con el municipio de Ciudad Juárez, que preside Cruz Pérez, en materia de innovación digital y simplificación de trámites que se ha desarrollado en la Agencia Digital de Innovación Pública, además sigue a la cabeza en las preferencias que se han dado a conocer en todas las encuestas pues entre un 29% y un 41% de la población está a favor de que ella sea la candidata de Morena.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE AMPLIAR CONVOCATORIA PARA ESCOGER MEJORES PERFILES RUMBO AL 2024

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sigue muy activo y ante la sucesión pidió a las dirigencias de los partidos opositores apresurar los procesos de selección de la candidata o candidato presidencial dentro de la coalición Va por México. El senador destacó que se deben reafirmar las alianzas entre los partidos ante las estrategias que desean concretar para contender con Morena y afirmó que la convocatoria para escoger a la o el abanderado debe ampliarse, pues sólo así los mejores perfiles serán electos.

VÍCTOR FUENTES PIDE A SAMUEL GARCÍA MADUREZ Y HUMILDAD PARA RESOLVER CONFLICTOS POLÍTICOS

Ante los múltiples desacuerdos y conflictos políticos entre los tres Poderes del estado de Nuevo León, el senador Víctor Fuentes llamó al gobernador Samuel García afrontar la situación con madurez y humildad, para organizar las mesas de diálogo que iniciaron ayer. El legislador del PAN mencionó que los recientes embates entre los tres poderes solo logran desestabilizar y retrasar las acciones del gobierno de Samuel García, así como también alteran la función legislativa en el Estado; lo cual genera que los principales afectados sean los ciudadanos. Estaremos atentos.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR GANA TERRENO EN EL NORTE DEL PAÍS EN FAVOR DE CLAUDIA

Alfonso Ramírez Cuéllar no cesa en sus recorridos por el país y por ello ha logrado posicionar a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en las preferencias lo que se refleja en las encuestas. El exdirigente nacional de Morena aseguró que tan solo en Nuevo León ya es un estado Claudista pues empresarios y ciudadanos han manifestado su respaldo por la funcionaria, ante este avance el exdiputado federal consideró que el triunfo de la mandataria es irreversible. Veremos.