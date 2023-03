AMLO defiende política de seguridad

Ante los dimes y diretes que se han desatado luego de que desde Estados Unidos se está impulsando una propuesta para que el ejército de ese país intervenga en México para atacar a las bandas criminales, Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia y aseguró que es falso que se diga que en el país no se atiende el problema del narcotráfico como señalan legisladores de Estados Unidos. “Si no se atendiera, México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada”, señaló. Incluso señaló que sin la actual política de seguridad habría un “narco Estado” como pasó en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Incluso acusó que en esa administración las agencias de seguridad de Estados Unidos como la DEA entraban a México sin pedir permiso y se metían hasta la cocina.

RICARDO MONREAL RESPALDA A MARCELO EBRARD EN QUE HAYA REGLAS CLARAS EN MORENA

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sigue firme en su aspiración presidencial y ahora respaldó a Marcelo Ebrard en su petición a Morena para que adelante la emisión de la convocatoria para el registro de precandidatos al reiterar que sólo con reglas claras su partido refrendará su triunfo en el 2024. Monreal insistió que “hasta ahora no ha habido ‘piso parejo’, hasta ahora, dijo, hay desventaja y piso desigual y la ausencia de reglas claras nos puede generar problemas internos. “El canciller tiene razón, en el sentido de que puede haber problemas serios si no se atiende a los aspirantes, a que se fijen reglas; una de ellas es la que él establece, pero creo que él mismo ha presentado denuncias sobre uso de recursos y sobre alteraciones de elementos del Gobierno que están provocando esa inequidad y que la Comisión de Honestidad y de Justicia debe de resolver sobre las quejas planteadas”.

IGNACIO MIER RECIBIRÁ A GOBERNADORES PARA DETALLAR PRESUPUESTO 2024

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, se alista para reunirse, con algunos gobernadores a fin de que se planifique con tiempo el Presupuesto 2024. A decir del coordinador de Morena en San Lázaro, la convocatoria será para que gobernadores y secretarios de Estado acudan a la Cámara de Diputados con el objetivo de hacer de su conocimiento el calendario del proceso de planeación del Presupuesto 2024. Por ello, planteó que el encuentro se llevará a cabo en las próximas semanas con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual comunicará el procedimiento para el proceso de planeación presupuestal del próximo ejercicio. Estaremos atentos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA CONFIADO EN QUE LA CORTE RESOLVERÁ CONTRA PLAN B

Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD en el Senado sigue muy activo y sobre todo pendiente de lo que suceda con el plan B. Mancera confó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haga modificaciones y en este sentido consideró que uno de los puntos importantes que deberá revisar la Corte, es el proceso legislativo que se siguió para la aprobación de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideró que se podría ordenar su reposición. Mancera Espinosa estimó que para finales del mes de abril, los ministros de la Corte ya estarían presentando al Pleno las primeras resoluciones contra el Plan B y de paso aproechó para informar que en el transcurso de esta semana la oposición presentará una controversia constitucional contra estas modificaciones legales. Ya veremos.

FELIPE CALDERON ES UN PERSEGUIDO POLÍTICO, AFIRMA KENIA LÓPEZ

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, afirmó que el expresidente Felipe Calderón es un perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, después de que el exmandatario hiciera sus primeras declaraciones tras el veredicto de un jurado en Estados Unidos, que encontró culpable a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, de delitos relacionados con el narcotráfico. Y es que Calderón aseveró que tiene muchas dudas sobre esta resolución, que es una muestra del asedio del gobierno obradorista hacia él. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, refirió que, en el caso de Genaro García Luna y excolaboradores, como Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Federal de la ex Policía Federal, la ley se tiene que aplicar sin distingo de partidos o personas. Estaremos atentos.

VICTOR FUENTES CONSIDERA QUE LA REFINERÍA DE CADEREYTA NO SERÁ REUBICADA

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes es, sin duda, uno de los legisladores más activos no sólo en la Cámara alta, sino también en su natal Nuevo León pues siempre está pendiente de los problemas de su entidad. Ahora al referirse a la Refinería de Cadereyta, Víctor Fuentes dijo a los alcaldes involucrados que no deberían perder su tiempo, ni el de los ciudadanos que apoyaron al edil sampetrino, quien busca promover una demanda de amparo en contra de la contaminación que genera la refinería. El senador panista dijo que se podrían juntar las firmas de cuatro millones de ciudadanos que apoyen esta iniciativa del alcalde Miguel Treviño pero el Gobierno actual no tomaría acciones para suspender actividades o reubicar la Refinería de Pemex.

ENRIQUE GALINDO RECIBE PREMIO NACIONAL A LA TRAYECTORIA EN GESTIÓN DE RESIDUOS

Gracias a sus buenas acciones de gobierno Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, recibió el Premio Nacional a la Trayectoria en Gestión de Residuos, tras la poner en marcha el programa “Mi Centro Histórico Siempre Limpio”. Y es que este proyecto rediseñó el sistema de recolección de residuos en el primer cuadro de la ciudad. El premio fue entregado al Presidente Municipal Enrique Galindo en el marco del Congreso Internacional de Gestión de Residuos que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Cabe mencionar que el programa “Mi Centro Histórico Siempre Limpio”, que fue puesto en marcha desde los primeros cien días de la administración actual y establece la reconfiguración de horarios de recolección, mediante sectores de servicio, estrategia de comunicación e inversión en camiones recolectores para mejorar la imagen urbana de la Capital potosina. Este programa surgió después de acordar con los comerciantes de la zona, por lo que se realizaron ajustes al sistema de recolección, debido a que muchos comercios sacaban sus desechos a la vía pública en horarios en los que no existían equipos que recibieran los residuos. Enhorabuena.





