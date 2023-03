AMLO dejará lista a su sucesor para que promueva reformas legales

Andrés Manuel López Obrador

Está consciente que el tiempo ya lo tiene encima y no le dará tiempo de concretar las reformas legales para seguir con su transformación, dijo que va a dejar una lista de reformas pendientes a quien lo suceda en la presidencia, porque ya no presentará otras propuestas y debe enfocarse a dejar bien sentadas las bases de la transformación. “Pienso que está pendiente una reforma, que ya no me va a tocar a mí, sí voy a dejar una lista de las reformas pendientes y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas del Bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación”, expresó. En el caso del Poder Judicial, dijo que es necesario moralizar a la institución. Y, en cuanto a los organismos autónomos, remarcó que fueron generados para favorecer a ciertos grupos de interés económico.

KEN SALAZAR ANUNCIA APOYO DE EU PARA RESCATAR A CIUDADANOS DE ESE PAÍS SECUESTRADOS EN TAMAULIPAS

Luego de que el viernes pasado en Matamoros, Tamaulipas, un grupo de descocidos secuestraron a cuatro ciudadanos de Estados Unidos, el embajador de Estados de ese país en México, Ken Salazar informó que autoridades de justicia de la Unión Americana están trabajando para el rescate de estas personas. Explicó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ofrece una recompensa por cualquier información que conduzca al regreso de los ciudadanos estadounidenses secuestrados y a la detención de los responsables del incidente en Matamoros. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, ya se reunió con Ken Salazar y por la mañana confirmó el secuestro de los ciudadanos estadunidenses. Explicó que los extranjeros cruzaron la frontera para comprar medicamentos y fueron detenidos en medio de un enfrentamiento entre grupos del crimen.

PRODUCTO DEL CLIMA ELECTORAL INICIATIVA DEL CONGRESISTA TEXANO DAN CRENSHAW PARA COMBATIR TRÁFICO DE FENTANILO: RICARDO MONREAL

Fuertes han sido los pronunciamientos de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Senado quien aseguró que la propuesta impulsada por el congresista texano Dan Crenshaw es producto del clima preelectoral que se vive en Estados Unidos, con el ánimo de ganar adeptos, votos y simpatías del sector conservador y en su mayoría anglosajón para generar apoyo artificial con medidas de endurecimiento contra México. “Siempre, cada vez que hay este tipo de procesos, México es un instrumento para obtener un voto fácil”, señaló. Monreal ha sido claro en que nuestro país no aceptará este tipo de medidas que dice es riesgosa, peligrosa e injerencista para nuestro país ya que establece otorgar facultades al titular del Poder Ejecutivo estadunidense para autorizar el uso de la fuerza “necesaria y apropiada” en contra de naciones u organizaciones extranjeras traficantes de fentanilo o sustancias relacionadas. “Es verdaderamente el ambiente preelectoral de aquel país, lo que hace proponer este tipo de exageraciones y propuestas desmedidas, que rayan en la injerencia y en el intervencionismo, que dejamos atrás. Ahora la relación de México y Estados Unidos es de armonía y de prudencia”. Ya veremos si prospera la propuesta.

IGNACIO MIER RESPALDA A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ PARA SUCEDER A AMLO

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, estuvo muy activo y en su natal Puebla describió al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como la mejor opción que tiene el partido para continuar con el proyecto de nación. “Nosotros tenemos una opción referencial en el abanico de propuestas que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, tiene nombre, tiene apellido fue gobernador de Tabasco es secretario de Gobernación y se llama Adán Augusto López”, subrayó. En otros temas, Mier Velazco, dijo que acabar con la corrupción para que haya dinero para las familias más necesitadas no significa quitarle dinero a los de arriba, sino distribuir bien los recursos, sin corrupción y con honestidad. Precisó que combatir la corrupción y el voto de las diputadas y los diputados de Morena permite que 600 mil millones de pesos vayan a programas sociales dirigidos a cerca de 23 millones de familias mexicanas que están recibiendo un apoyo. Además presumió que la buena política fiscal, ha permitido que en México la inflación esté controlada por debajo de dos dígitos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA SE ALISTA PARA ACOMPAÑAR ACCIONES CONTRA PLAN B

Miguel Ángel Mancera Espinosa coordinador del PRD en el Senado sigue muy activo y se alista para acompañar las controversias constitucionales que presentará la oposición, en contra del “Plan B” de la reforma electoral que ha causado una fuerte polémica en todo el país. Destacó que las múltiples violaciones que están en la nueva legislación es lo que tendrá que ser objeto de estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sumado a ello, el perredista adelantó que se espera un listado de amparos en todo el país a través de los juzgados regionales, además que la SCJN posiblemente encontrará el “Plan B” como una estrategia anticonstitucional. Estaremos atentos.

JUAN ZEPEDA RENUNCIA A LA CANDIDATURA DE MC PARA EL ESTADO DE MÉXICO

El senador de Movimiento Ciudadano Juan Zepeda, se descartó como candidato de su partido a la gubernatura del Estado de México. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el legislador explicó sus razones para bajarse de la candidatura por el Edomex en los que destacó la polarización y ataques de los demás partidos políticos. En tanto, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, informó que decidieron dar “un paso de lado” y no participar en los comicios a gobernador en el Estado de México y Coahuila para prepararse rumbo a la elección presidencial de 2024. Señaló que esta decisión es una muestra de que su partido ha hecho un pacto con la gente y no con los partidos políticos

VICTOR FUENTES PIDE FORTALECER ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes sigue muy activo en su labor legislativa y a través de un punto de acuerdo pidió al gobierno de las 32 entidades federativas, de los municipios del país y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que fortalezcan las acciones para impedir la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Recordó que el derecho a la no discriminación implica que se respete la dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad de todas las personas, así como garantizar la ausencia de coacción y abuso. Víctor Fuentes Solís subrayó las conductas discriminatorias acentúan las privaciones y pobreza intergeneracional, y ocasionan graves consecuencias para la salud, nutrición y educación.

ENRIQUE GALINDO LOGRA INVERSIONES DE EU PARA SAN LUIS POTOSÍ

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, estuvo muy activo en Estados Unidos y su esfuerzo ya tuvo frutos pues logró atraer inversiones para San Luis Potosí. Y es que en su gira por el estado de California, en los Estados Unidos, consiguió concretar acuerdos con Netflix y otras compañías estadounidenses para recibir inversiones en San Luis Potosí. Y es que el alcalde reveló que su municipio fue el único que logró cerrar un acuerdo con la plataforma: “concertamos la realización de distintas producciones, que a decir de ellos mismos, dejan una gran derrama económica, además de generar empleos”. Galindo Ceballos indicó que dicha productora no trae a su personal, “sino que contratan a gente de donde grabarán sus programas. Tan solo, la que nos dieron a conocer que será en San Luis Potosí generará 10 mil noches de hotel, en todo el tiempo que durará la producción y esto nos da una idea de toda la gente que se ocupará y estará aquí. Enhorabuena.





