AMLO descarta crisis económica

Optimista el presidente Andrés Manuel López Obradoraseguró quesi México es impactado por una crisis económica será hasta 2025 por condiciones externas, pero en lo que resta de su gobierno y en el lapso de transición todo seguirá estable.López Obrador argumentó que en el país no se ve en el panorama una crisis porque se tiene una economía fuerte, finanzas públicas sólidas y un plan de austeridad que ha dado disciplina económica."Es muy difícil que se de una crisis antes de las elecciones, van a aguantar todo, pasando las elecciones ya es otro asunto, gane quien gane. Ya podrían, no lo estoy asegurando, venir ajustes y aunque se presentaran estos fenómenos en Estados Unidos sí nos afectaría por la interdependencia económica, la integración económica que tenemos entre nuestras economías", agregó.Por otro lado, el presidente no perdió la oportunidad de felicitar a senadores y diputados que aprobaron las 19 reformas que se avalaron al cierre del periodo ordinario a pesar de que la oposición tenía tomada la tribuna en el Senado.

RICARDO MONREALSUPERA CRISIS Y AFIANZA SU LIDERAZGO

Más de uno quedó sorprendido al ver el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senadoen plena crisis por la toma de tribuna de la oposición. Y es que aunque muchos pensaban que su coordinación estaba en riesgo e incluso él reconoció que su liderazgo estaba débil, el presidente reunió a la bancada y puso orden, pues a decir de Monreal gran parte del su mensaje del mandatario se refirió a su esperanza de alejar cualquier ruptura en el movimiento que él fundó, para lograr que la encuesta rumbo a la sucesión presidencial fuera creíble y aceptada y que, por encima de ella, en los próximos meses se pudiera alcanzar un acuerdo político fundamental para orientar el proceso y a quienes están inmersos en él.“Siempre lo he dicho y lo reafirmó: el liderazgo del presidente y su sola palabra tienen una gran influencia en quienes conformamos el movimiento. Solo él es capaz de unificar algo que parecía resquebrajado y dividido. Su fuerza moral nos permitirá alejarnos de cualquier tentación individualista, y recordar que ninguna pretensión individual debe estar por encima del bienestar colectivo”, señaló.

LISTA, LA COMISIÓN PERMANENTE PARA SESIONAR MAÑANA MIÉRCOLES

En el Senado todo está listo para que mañana miércoles inicien los trabajos de senadores y diputados que integran la Comisión Permanente que presidirá Alejandro Armenta y funcionará del 1 de mayo al 31 de agosto. Esta es integrada por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores. En su primera asamblea que se realizó el sábado, los y las legisladoras aprobaron a la mesa directiva.Así quedó conformada: Presidencia, senador Alejandro Armenta Mier (Morena). Vicepresidentes: diputado Santiago Creel (PAN), senadora Ana Lilia Rivera (Morena), diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena). Secretarios: diputada Olimpia Tamara (Morena),senador Ismael García Cabeza de Vaca (PAN), senador Mario Zamora (PRI), senadora María Graciela Gaitán (PVEM), senador Noé Castañón (MC) y el diputado Reginaldo Sandoval (PT)

IGNACIO MIER INICIA NUEVA RELACIÓN CON CONSEJEROS DEL INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier ya está trabajando para reestablecer la relación con los consejeros del INE y anticipó la decisión de confeccionar para el organismo un presupuesto que garantice la organización de los procesos electorales, "pero alejado de las prácticas que pueden interpretarse como de despilfarro o uso abusivo de los recursos públicos". Y es que los nuevos consejeros se reunieron con legisladores la semana pasada a fin de cimentar una relación de diálogo y colaboración entre poderes."Nos declaramos en reunión permanente para ir subsanando todas estas inconsistencias, insuficiencias o lagunas que existen y lo que no se tuvo con la anterior presidencia (a cargo de Lorenzo Córdova), respetando las atribuciones de ambas instituciones del Estado mexicano", remarcó.

CLAUDIA SHEINBAUM, ACTIVA, RECORRIENDO SINALOA Y GUANAJUATO

Días muy intensos tuvo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues estuvo de visita en Sinaloa y Guanajuato.La jefa de gobierno de la Ciudad de México, reconoció que Sinaloa es una parte fundamental de la transformación que se vive en el país anteel gobernador Rubén Rocha y más de 10 mil personas de los 19 municipios del estado, quienes le mostraron su apoyo con aplausos, porras, abrazos y pancartas que decoraban el recinto en las que se leían mensajes como ‘’Sinaloa quiere Presidenta’', ‘’En Sinaloa es Claudia, ‘’Sinaloa con la Jefa’', ‘’La mujer al poder’', ‘’Sé nuestra Barbie Presidenta’', entre muchos otros. En su discurso, Sheinbaum garantizó que una de las cosas más importantes del movimiento de la Cuarta Transformación es gobernar sin esperar privilegios, pues señaló que los servidores públicos deben tener en mente que se debe estar al servicio del pueblo, ya que solo así se logran las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos”. Mientras que en Guanajuatoseñaló que hoy la gente quiere que el movimiento de la Cuarta Transformación continúe y que las mujeres sigan luchando por la igualdad, “porque sin nosotras no hay democracia”. En ambos estados la funcionaria destacó los logros de su gobierno y por cierto, en los dos tuvo mucha aceptación.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA CELEBRA EL DÍA DEL TRABAJO Y ASEGURA PUGNARÁ POR REDUCIR JORNADA LABORAL

Miguel Ángel Mancera,coordinador del PRD ha tenido días muy activos pues estuvo muy participativo en la protesta que la oposición realizó para presionar para que se nombrara a un comisionado del INAI. Ayer en el marco del Día del Trabajo el legislador aseguró que en un Gobierno deCoalición la progresividad de los derechos laborales estarían establecidos de manera escrita. Así como históricamente impulsamos el aumento al SalarioDigno, dijo, vamos ahora por la reducción de la jornada laboral en el servicio público. Recordemos que Mancera Espinosa promueve una reforma constitucional para que la jornada máxima de trabajo diurno sea de seis horas y la jornada máxima de trabajo nocturno sea de cinco horas. El legislador del PRD planteó que por cada cinco días de trabajo la persona trabajadora pueda disfrutar de dos días de descanso. Mancera Espinosa argumentó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “las jornadas laborales prolongadas provocaron 745 mil defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, cifra 29 por ciento superior a la de 2000”.

VICTOR FUENTESRESPALDA LA LEY 3 DE 3

El senador por Nuevo León, Víctor Fuenteses, sin duda, uno de los legisladores más activos y también quien reconoce aquellas leyes que benefician al país. Por ello el legislador celebró y reconoció el avance en el proceso legislativo de la llamada “ley 3 de 3 contra la violencia”, porque entre otros aspectos, fortalece los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. “El tema de fondo de la reforma aprobada cuenta con todo nuestro respaldo, ya que, aun cuando reprobamos enérgicamente la manera en que la reforma fue aprobada durante una sesión sui géneris, no manifestamos interés de impugnar en ninguna instancia este importante ordenamiento”, aclaró. Añadió que los integrantes de la bancada panista, nos congratulamos de que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión también la hayan acompañado de manera unánime.

ENRIQUE GALINDO, ALCALDE DE SAN LUIS POTOSÍ, EN EU PARTICIPÓ EN LA CUMBRE DE CIUDADES DE LAS AMÉRICAS

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí estuvo muy activo en la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver, Estados Unidos, como uno de los dos invitados especiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Junto a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León; Renán Barrera, presidente municipal de Mérida, Yucatán y Alfonso Martínez, de Morelia, Michoacán. Galindo Ceballos formó parte de los 200 alcaldes y alcaldesas de varias partes del mundo intercambiaron experiencias en temas como: Ciudad Digital, Energía, Migración, Movilidad y Transporte, Vivienda, Seguridad, Medio Ambiente; Competitividad, Finanzas, Inversiones, Democracia, además de Inclusión y Salud. Ya en su tierra, el funcionario se comprometió a resolver la problemática del agua para que no se repita la crisis que se vivió en Monterrey.

SERGIO CÉSPEDES RECORRE MUNICIPIOS DE PUEBLA PARA ENTREGAR OBRAS Y APOYOS

Muy ocupado estuvo el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes en los últimos días pues tuvo una gira de trabajo al interior del estado. Primero acudió al municipio de Zautla en donde inauguró la construcción de pavimento con adoquín en la calle Vicente Guerrero.Posteriormente se llevó a cabo la entrega de patrullas y de apoyos para el bienestar de las familias,así como de títulos de propiedad, esto se llevó a cabo en la junta auxiliar de San Miguel Tenextatiloyan. Eso sí el mandatario dejó en claro que su gobierno estará muy pendiente de que estos recursos lleguen a quien más los necesita por lo que instruyó al secretario de gobernación, Julio Huerta, para que hagan una revisión integral de los padrones y que de la mano de los ediles se supervise que llegue a la gente que más lo requiere.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA PRESENTA SU LIBRO “MICROSCOPIO SOCIAL”

“Microscopio Social 2020-2022, temas y debates del México actual”, es el nombre del libro de Héctor Melesio Cuén Ojeda que se presentó en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La obra consta de 338 páginas, que conforman tres capítulos. Se trata de una compilación cronológica de 105 artículos, que abordan temas como: la salud, la educación, la economía, el empleo, la política y los derechos humanos, desde una realidad, Estatal, Nacional y Mundial. En los capítulos del libro, el autor plasma sus puntos de vista y consideraciones sobre la coyuntura nacional y sinaloense; así como una explicación de las posiciones políticas más relevantes presentadas en el Congreso del Estado.El libro fue comentado por José Ángel Pescador Osuna, Ernesto Hernández Norzagaray y participando como moderador estuvo Juan José Rodríguez. Enhorabuena.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: SINALOA SE CONVIERTE EN UN ESTADO CLAUDISTA

Alfonso Ramírez Cuellar sigue ganando terreno,posicionando la candidatura presidencial de Morena de Claudia Sheinbaum y Sinaloa no ha sido la excepción. Y es que el ex líder de Morena estuvo con la Jefa de Gobierno en la visita que realizó el domingo en ese estado y afirmó que la respuesta de los sinaloenses es“sumamente positiva”, pues la entidad tiene una opinión que supera la media nacional. Sinaloa se convierte ya en un estado claudista firme, con siete meses consecutivos al alza, va adelante tanto en conocimiento como en preferencia para la candidatura a la presidencia", dijo Ramírez Cuellar. Claudia y el exdiputado federal se reunieron con representantes de sectores sociales y productivos del sur como empresarios inmobiliarios, líderes agropecuarios, ganaderos, productores de mango y pescadores, además estuvieron presentes en el evento multitudinario que se realizó en el Centro de Convenciones. Sin duda, Ramírez Cuéllar ha sido pieza clave en el posicionamiento de la funcionaria capitalina rumbo a la elección del candidato presidencial. No lo perderemos de vista

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :Hectormunoz www.hectormunoz.com.mx