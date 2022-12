AMLO desea que Ricardo Monreal siga como líder en Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tiró línea y pese a las demandas de algunos que intentan linchar a Ricardo Monreal por ser independiente de opinión y haber emitido un voto en contra del plan B, el mandatario dijo que le gustaría que Ricardo Monreal siguiera como coordinador de Morena en el Senado de la República, porque si no sus adversarios “van a hacer un escándalo“, aunque señaló que los senadores y diputados tienen que “cuidar su proceder“.“Yo no estoy a favor de las expulsiones, pues ellos (los senadores) lo deciden (su permanencia). A mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo“, señaló. Pero entre lineas agregó que ya cambió todo y ahora, un senador, un diputado ya tiene que cuidar su proceder, o como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder, ya no es aquello de que yo hago lo que quiero, pues sí haz lo que quieras pero cuando vayas a pedir el voto de nuevo, te van a decir toma tu champotón“. Así que Monreal seguirá con su liderazgo en el Senado hasta que la dignidad se lo permita. Estaremos atentos, pues aunque muchos auguraban su muerte política por su congruencia, está visto que habrá Monreal para rato. Al tiempo.

RAMIRO HERNÁNDEZ, NUEVO PRESIDENTE PROVISIONAL DEL PRI EN SINALOA, COMPROMETIDO PARA FORTALECERLO

Muy buenas noticias para los priistas de Sinaloa, pues el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno designó a uno de los políticos más probados y experimentados con los que cuenta para dirigir de manera temporal el Comité Directivo de Sinaloa. Me refiero a Ramiro Hernández quien durante una plática que sostuvimos con él se dijo comprometido a coadyuvar para que los sinaloenses puedan definir, en el corto plazo, a su dirigencia estatal e ir apuntalando a su partido rumbo al 2024. Hernández García dejó en claro que no es su intención es perpetuarse en el cargo, luego de que concluyó el periodo de la dirigencia que encabezaron Jesús Valdés y Cinthia Valenzuela. También destacó la responsabilidad que tiene para lograr que los priistas de ese estado sean capaces de hacer que el partido recupere el activismo que ha dejado de estar en el tricolor y por eso buscará los consensos para que la elección de la nueva dirigencia sea en unidad y fortalezca a ese instituto político. Importante su presencia al frente del tricolor en ese estado pues recordemos que el polítco sabe lo que debe hacer para recuperar a la militancia desencantada y sobre todo sabe como hacer una eficaz operación política pues recordemos que por cuarta ocasión ha sido delegado en Sinaloa. El político reconoce que de todas estas veces ahora lo hace en una condición más significativa para su actividad política. “Vamos a continuar con el trabajo que se ha hecho y generar condiciones para que día a día se vaya reorganizando y dando espacios para las nuevas generaciones dentro del partido”, agregó el presidente provisional. No lo perderemos de vista.

HÉCTOR MELESIO CUÉN: EL PAS RECORRE MUNICIPIOS DE SINALOA PARA PROMOVER A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro espacio radiofónico con el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda quien nos comentó que en el estado avanza a muy buen ritmo el movimiento en favor de la candidatura de Morena del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Cuén Ojeda precisó que su movimiento recorre varios municipios de Sinaloa donde cada vez se logra obtener más estructura, misma que pondrán a disposición del secretario de Gobernación una vez que Morena fije los tiempos, pues, destacó, que en los ultimos meses se han afiliado más de 150 mil personas de los diferentes municipios de la entidad. Cuén Ojeda también nos compartió sus impresiones de la final mundialista y aceptó que el partido entre Argentina y Francia es de los más emocionantes que ha visto. En otros temas, el líder Moral del PAS también nos manifestó sus puntos de vista sobre la inflación a la que calificó como histórica y destacó la política del Banco de México para controlar este fenómeno. “El Banco de México ha trabajado fuerte y ha controlado la inflación subiendo las tasas de interés que ya andan por el 10 por ciento”, dijo. Aceptó que gracias a estas acciones el peso se ha mantenido estable y la inflación ha empezado a bajar. Finalmente, Cuen Ojeda insistió en la importancia de mantener las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid que en estas épocas de frio se incrementan.

IGNACIO MIER: MORENA INSISTIRÁ EN UNA REFORMA QUE ABARATE LA DEMOCRACIA

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que su grupo parlamentario insistirá en una reforma electoral para materializar una democracia más barata y que no esté en manos de los partidos ni de las cúpulas del poder económico que hoy ostenta Claudio X González. Mier, lamentó la negativa de los partidos de oposición a aprobar una reforma constitucional que, según dijo, permitiría bajar a la mitad el presupuesto de los partidos y generar ahorros por 15 mil millones de pesos mediante la reducción del aparato electoral, así como la eliminación de 200 diputados plurinominales. Por lo pronto, el asunto se encuentra congelado en el Senado y será hasta febrero cuando se retome, pues la Cámara de Diputados modificó el dictamen del Senado para eliminar la llamada cláusula “de vida eterna” y ahora serán ellos los encargados sacarla del dictamen tal y como lo quiere López Obrador

ENRIQUE GALINDO SE PONE LAS PILAS” CON LOS CIUDADANOS DE SAN LUIS POTOSÍ PARA LLEVAR BENEFICIOS A LOS QUE MENOS TIENEN

Muy buen trabajo está realizando el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien este fin de semana visitó como parte del programa “Domingo de Pilas” la colonia Aguaje 2000, donde señaló que se realizará la rehabilitación de la avenida Las Presas, una de las principales vialidades de la zona; además de llevar el programa municipal “De Corazón mi Casa”. El presidente municipal expresó que el “Domingo de Pilas” es el programa más noble de la administración, además de que se suman otros esfuerzos municipales, como el programa “La Ruta de la Salud” del DIF Municipal, que atiende a personas desprovistas de los servicios médico. El alcalde tiene razón en decir que estos programas son muy nobles pues basta mencionar que durante la edición número 58 del programa, trabajadores municipales junto a vecinos de la zona y las Juntas de Participación Ciudadana, desarrollaron tareas como deshierbe, barrido manual, retiro de basura y escombro, pintura de caseta y guarniciones, reforestación y trazo de dos caminos. Enhorabuena.

PRI PRESENTA INICIATIVA PARA REGULAR GOBIERNOS DE COALICION

Seguro de que la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD en las elecciones del próximo año en Coahuila y el Estado de México tiene amplias posibilidades de triunfo Alejandro Moreno, presentó una iniciativa de ley con el fin de regular la facultad del Presidente de la República para conformar gobierno de coalición con uno o más partidos representados en el Congreso de la Unión, a fin de impulsar un programa común con el respaldo de una mayoría parlamentaria. La propuesta define dicha fórmula como un arreglo de conciliación política y acuerdo social para garantizar una mayor eficacia democrática, con la virtud de armonizar las tareas del Ejecutivo y del Legislativo por la interacción de los partidos políticos "en una relación transparente, exigible y eficaz con la ciudadanía". Esperemos que tan bien vista es por los legisladores de Morena y también por las del bloque opositor. Atentos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA REFRENDA APOYO A RICARDO MONREAL PARA SER CANDIDATO DEL PRD EN 2024

Siempre activo y empapado de los temas nacionales. el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, no quita el dedo del renglón y volvió a abrir las puertas del Sol Azteca a Ricardo Monreal Ávila, para que represente a su instituto en las elecciones del 2024. Y es que Mancera sabe muy bien que Monreal es un hombre congruente y que tiene los elementos que lo pueden hacer atractivo para el electorado. “Por más que se digan cosas, no descarto que pueda haber un entendimiento a partir de lo que se pueda construir. Todavía falta tiempo”, señaló. Reiteró que en su partido irán con aquel personaje que pueda generar unión y deje atrás el disenso que, aseveró, se ha creado desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió el cargo en diciembre de 2018. Pero eso aunque Mancera reconoció que Monreal no la tendrá fácil pues habrá de competir con quienes dentro del Sol Azteca ya alzaron la Mano como Silvano Aureoles, lo cierto es que el zacatecano no está muerto en sus aspiraciones políticas y quizá pueda concretarlas. Al tiempo





