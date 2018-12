AMLO le gana a la Corte

La disputa entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial por el tope de salarios de la burocracia, impuesto por la mayoría lopezobradorista en el Congreso, tiene en el tabasqueño a un claro ganador.



El pleito finalmente no es por los salarios sino por las reformas que AMLO y su equipo están planteando y que no quieren que la Corte y el Poder Judicial las detengan. AMLO está actuando bajo la misma lógica que otros presidentes (incluidos estadounidenses) de confrontar al Poder Judicial, tradicionalmente el Poder reaccionario y conservador en los sistemas democráticos. Lo confronta para orillarlos. Los golpea para que midan sus golpes. Pelea para que bajen la guardia.



En el caso concreto, el Poder Judicial no sabe cuál es la discusión, cuándo empezó, cuándo comenzó a perderla y cuáles serán las consecuencias de ello. Es probable que en la mente de López Obrador no deje de estar la triquiñuela que hace quince años maniobró el gobierno foxista con el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, para desaforar a AMLO, lo que sin duda fue el punto más simbólico de la decadencia foxista. Por eso AMLO sabe que el Poder Judicial no es proclive a su forma de hacer política y los golpeará una y otra vez. Y lo hará en los temas que menos conviene a los jueces: su salario, la corrupción y la endogamia propia del Poder Judicial.



Los jueces sienten como una afrenta y como una intromisión el hecho de que se le quiera poner un tope a sus salarios. Y es ahí donde el Poder Judicial no entiende la situación: no se trata sino de un gesto hacia los más necesitados. Cualquier acción hubiera encantado a la ciudadanía, salvo la que decidió tomar la Corte: suspender la ley que modifica los salarios bajo el pretexto de los derechos de terceros. La ciudadanía está cansada del despilfarro y la Corte no se entera que el Poder Judicial es parte de ese problema.



La Corte tiene argumentos a su favor, pero no el más importante: la oportunidad de su planteamiento. Que se sostenga que no se pueden dañar derechos de terceros es totalmente cierto, pero ese mismo argumento tendría que matizarse: no es lo mismo dejar intocados los derechos de quienes ganan diez mil pesos en el Poder Judicial, que sostener que ese mismo argumento es válido para aquellos que este diciembre recibirán entre sueldo y prestaciones cientos de miles de pesos.

Los jueces bien pagados son necesarios en una democracia, pero la misma lógica demuestra que esos jueces extraordinariamente bien pagados no han sido coto para la corrupción en el sistema mexicano; el pago a los jueces sigue siendo poco trascendente para efectos de lograr un Poder Judicial autónomo e independiente.

Y la Corte se equivoca porque el punto no es los derechos de terceros, sino que los salarios de funcionarios, de cualquier poder, no sean exorbitantes; y muchas de las remuneraciones del Poder Judicial, pero también de los otros poderes y de los órganos autónomos lo son.

Se trata de una discusión sobre la transformación del Estado, sobre la transformación del Poder Judicial. El Poder Judicial parece no haber tomado nota del mensaje del 1 de julio: ellos no están exentos del hartazgo demostrado en las urnas. Al contrario: son parte del sistema que se quiere cambiar. Centrar la discusión como un capricho de López Obrador puede redituarle seguidores, pero no le hará ganar la batalla a un poder que tiene serios problemas de endogamia y de lectura de la política. Parece que el Judicial se aferra a seguir siendo el Poder de contrapeso de una transformación, en seguir siendo intervencionista como lo ha sido los últimos diez años. Más le valdría al país que el Judicial y la Corte entiendan que dada la polarización actual en el debate político, su prudencia en forma de no intervencionismo le redituará más. Alejarse de la escena política le favorecerá. El Poder Judicial quiere enfrentar a López Obrador y no es una buena noticia. Su carácter de contrapeso necesita jugarlo en el momento y por la razón indicada: su salario, no es ese tema esencial.

Nadie quiere un Poder Judicial mal pagado. Su intervención es necesaria en términos de certeza jurídica, pero indeseable en términos políticos, salvo en casos trascendentales. La Corte está interviniendo en el proceso político y eso es harto peligroso: nunca ha terminado con un judicial triunfante y un Ejecutivo derrotado cuando los temas afectan a una inmensa mayoría que demanda del judicial la prudencia necesaria para enfrentar y detener al Legislativo y al Ejecutivo en los temas torales, en los que cambian a la nación. El salario de los magistrados, jueces y ministros es más una afrenta para 60 millones de mexicanos que no dudan en cuestionar la prudencia de los salarios. Prudencia que la Corte no está teniendo ahora. AMLO le puso el cascabel al gato. Y la Corte no se ha dado cuenta.





