AMLO nombra a Luisa María Alcalde como una nueva secretaria de Gobernación

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como nueva secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde y destacó su gran desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo. El mandatario anunció que sustituirá a Adán Augusto López Hernández. "(Luisa María Alcalde es joven), es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes, además Luisa María es abogada, ya fue legisladora, (hizo) muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo, con ella se consiguió para que aumentaran los salarios, los salarios mínimos", explicó López Obrador. Cabe mencionar que la nueva secretaria es muy cercana al presidente, pues es Hija del abogado y asesor sindical Arturo Alcalde y de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján nació en la Ciudad de México en 1987 y es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley California.

XÓCHITL GALVEZ SE DESTAPA COMO ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA

Hace unos días Xóchitl Gálvez por primera vez aseguró que va a considerar la posibilidad de ir por la presidencia de la República y es que la negativa de López Obrador de darle la palabra otorgada por un juez la proyectó como candidata a la presidencia. Sin duda, el capital político acumulado por la senadora se hizo más evidente. En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva la senadora aseguró: “sé que la candidatura hoy está perdida en los números, pero yo nunca he empezado una candidatura ganando”, y añade “estoy pensando dónde sirvo más, dónde soy más útil”. La senadora Nació en Tepatepec, poblado ubicado en la región indígena del Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo. Realizó sus estudios de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un amplio conocimiento acerca de tecnología en el campo de la telecomunicación, ahorro de energía, automatización, seguridad y diseño de edificios inteligentes en diferentes países. No la perderemos de vista, pues falta ver si las dirigencias de los partidos que conforman la Alianza Va por México la consideran. Al tiempo.

LAS SEÑALES DE ADÁN

En política es importante leer señales y el que las está dando es Adán Augusto López quien es considerado uno de los aspirantes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. En Jalisco entre porras y gritos de “presidente” arrancó sus giras por el país como parte del proceso de selección de Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación. Ahí explicó por qué debía seguir el proyecto de la 4T en el país y reveló el motivo por el que no aceptó el financiamiento de 5 millones de pesos por parte de Morena para sus recorridos. Durante el inicio del evento destacó las obras en el gobierno de AMLO y aseguró que era responsable de la aprobación e impulso de reformas de López Obrador como la reforma de la Guardia Nacional o la compra de 13 plantas de Iberdrola. Y respecto a los recursos el ex secretario explicó que cuando inició con López Obrador no contaban con dinero y a pesar de ello salieron adelante: “Porque yo aprendí junto al presidente de la república a construir este movimiento cuando era solo un puñado de mexicanos, desde allá cuando iniciamos en Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena, lo que hoy es el proceso transformador de la patria, nada de viáticos nada”, aseguró. López Hernández reiteró que esos recursos a los que renunció serán destinados a la construcción y mejoramiento de centros de salud en Guerrero y Veracruz. Sin duda, esta actitud, de destinar el dinero a la salud, no sólo será bien vista por el presidente, sino por miles de simpatizantes, así que si por ahora no es el favorito en las encuestas, las cosas pueden cambiar y quizá él pudiera ser el sucesor del presidente. Ya veremos.

RICARDO MONREAL INICIA RETO PARA CONSEGUIR CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Una vez que se registró en Morena como aspirante para participar en el proceso de selección del candidato presidencial, Ricardo Monreal, empezará a recorrer el país pero eso sí, mantiene el compromiso de aceptar los resultados y, especialmente, no descalificar al resto de las personas participantes. También Monreal celebró que la dirigencia de Morena haya resuelto el delema que representaba para algunos participantes el financiamiento durante esta etapa del proceso, ya que ayudará, dijo Monreal, a blindar el proceso de cualquier actividad ilegal. “Inicia de esta manera otro camino no menos trascendental en mi vida. Incluirá a toda la República mexicana, para encontrarme y reencontrarme con las y los ciudadanos y compartir la visión y el proyecto que tenemos para dar continuidad a la transformación del país.. No lo perderemos de vista.

ALEJANDRO MORENO: EL PRI INICIA DEFENSA DE FINANCIERA RURAL

Hace unos días el líder del PRI, Alejandro Moreno denunció que Financiera Rural está en riesgo de desaparecer por el gobierno de Morena, sin importar que deje en el desamparo a miles de micro y pequeños productores que, sin superar la crisis económica generada por la pandemia, no tendrán acceso a financiamiento para sacar adelante sus cosechas y serán presa fácil de agiotistas. Ante ello, agregó, el PRI ha presentado una acción de inconstitucionalidad para no permitir que se concrete ese duro golpe contra el campo mexicano y la sociedad en su conjunto. Resaltó que el 100% de créditos que Financiera Rural otorgó a productores en 2018, 24% fueron para micro, 41% a pequeños, 26% medianos y 9% para grandes. Es decir, Financiera Rural sí atendía al sector para el cual fue creada. Asimismo, en 2018 la cartera vencida fue menor a 4%, cercana a la que maneja la banca comercial. Sin embargo, para 2022 se elevó a 19.2%, consecuencia, dijo, de la inanición que se le aplicó, así como de la falta de capacidad de sus directivos.

IGNACIO MIER ANUNCIA QUE EN SAN LÁZARO SE INCIÓ CON ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier ya se encuentra trabajando en el análisis del presupuesto para 2024. El legislador afirmó que el próximo año se confeccionará un presupuesto federal eficiente, que contemple la sana distribución de los recursos que den certeza al pueblo de México. Ignacio Mier Velazco indicó que los legisladores buscarán fortalecer los programas prioritarios que benefician a aproximadamente 23 millones de familias mexicanas, estos son: el de Adultos Mayores, las Becas Benito Juárez, el programa Sembrando Vida, Construyendo el Futuro y Personas con Discapacidad. Además, reiteró que hará su máximo esfuerzo para que Puebla, tenga más de 119 mil millones de pesos de presupuesto. No lo perderemos de vista.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ SE COMPROMETE A CONSTRUÍR CONSENSOS

Eduardo Ramírez, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría, se encuentra listo para iniciar su nueva encomienda, pero sobre todo para comenzar a tejer los acuerdos que le permitan sacar adelante los temas pendientes. El legislador chiapaneco aseguró que pondrá todo su empeño y compromiso para que se aprueben los 72 nombramientos que aún faltan por desahogar. También, dijo, nos daremos a la tarea de revisar cada uno de los temas en las agendas legislativas, que los grupos parlamentarios presentaron en la LXIV y LXV Legislatura y que aún, por falta de la consolidación en los acuerdos que no han podido lograrse. Eso sí, Eduardo asegura que todo lo hará a través del diálogo y el consenso. No lo dudamos, pues cuando fue presidente de la Mesa Directiva se distinguió por ser un legislador prudente y que siempre privilegió el diálogo y la buscó la construcción de los mejores consensos.

CLAUDIA SHEINBAUM SE ALISTA PARA ENCUENTRO CIUDADANO

Imparable Claudia Sheimbaum inició sus recorrdios por el país en busca de la candidara de Morena y en el puerto de Acapulco, Guerrero académicos de todo el país presentaron un manifiesto de apoyo de diversas comunidades científicas de México. El manifiesto fue firmado por académicas y académicos de distintas instituciones educativas del país como la UNAM, BUAP, ANAHUAC, ITAM, UAEM, IBERO, Universidad Autónoma Chapingo, Escuela Libre de Derecho, Tecnológico Nacional de México, UACM, Universidad Rosario Castellanos, IPN, UAM, TEC Milenio, COLMEX, CIDE, FLACSO, CIESAS, UNITEC, Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Michoacán, Universidad de Guerrero, así como las más importantes universidades públicas y privadas del país. Así que la ex Jefa de Gobierno, sin duda, se perfila para lograr su coemtido y quizá hasta pueda convertirse en la primera mujer presidenta de México. Ya veremos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA LIDERA EL TOP DE 5 FAVORITOS PRESIDENCIALES DE LA ALIANZA PRI-PAN-PRD PARA LA ELECCIÓN DE 2024

Una encuesta realizada por Mendoza Blanco y Asociados, coloca al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera con 13.3 por ciento de las simpatías.El ejercicio demoscópico pone en segundo lugar a la senadora del PAN, Lily Téllez con 7.8 por ciento. En el tercer lugar se coloca la senadora del PRI, Beatriz Paredes con 7.2 por ciento, escoltada en el cuarto lugar por el diputado panista Santiago Creel y el senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong, con el 6.4 por ciento de las preferencias. La encuesta se levantó del 9 al 11 de junio pasados.

VÍCTOR FUENTES PROPONE INCORPORAR A LA NORMA LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD

Muy activo el senador Víctor Fuentes propuso una iniciativa que busca incorporar a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad como una de las Comisiones Ordinarias del Senado dentro de la Ley Orgánica del Congreso General, además de incorporar la referencia a la Seguridad Vial. La propuesta ya se analiza en comisiones del Senado y pretende las fracciones XXIX y XXX y se adiciona la fracción XXXI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR SUMA EN FAVOR DE CLAUDIA

Alfonso Ramírez Cuéllar no cesa en su intento de posicionar a Claudia Sheinbaum para que sea la candidata de Morena, sino, además busca convertirla en presidenta y para ello ya inició a construir una red de apoyo. Hace unos días en la Ciudad de México, encabezó una convención nacional de partidos locales y agrupaciones políticas a favor de Sheinbaum. La plataforma está integrada por 54 partidos locales a nivel nacional que coinciden en promover a la ex jefa de Gobierno. Eso sí Ramírez Cuellar señaló que este respaldo hacia Sheinbaum no viola los lineamientos establecidos por Morena en su Consejo Nacional, donde se señaló que no pueden manifestarse a favor o en contra de ninguno de los aspirantes a la candidatura presidencial los líderes de partidos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz