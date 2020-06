AMLO o el naufragio

El pasado es un prólogo.

William Shakespeare

Con espejo retrovisor. En 1970 se dijo que había que parar a la ultraderecha, por ello un grupo de intelectuales de “izquierda” se abrazaron a Luis Echeverría. Sintetizaron su apoyo con una frase que los unificó, “Echeverría o el Fascismo”, cuya frase se atribuyó a Carlos Fuentes, aunque el historiador Fernando Benítez respondió a la pregunta de que si había sido Fuentes el autor: “Fue una expresión exacta y debo haberla repetido yo en alguna ocasión. En ese momento la situación de Mexico era muy grave y podía haber caído en un fascismo del que nos salvó Echeverría” (Proceso 807).

En un artículo, escrito desde París y publicado en El Sol de Mexico, el 30 de julio de 1976, el escritor expresó lo siguiente: “a cuatro meses y medio de terminar su gestión, el presidente es cubierto de ignominia, acusado de estrangular la libertad de expresión y de ensañarse, como cualquier tiransuelo bananero...”. Asimismo, otro caso que dibujó el tamaño del grupo de apoyadores de Echeverría fue su silencio ante la represión del 10 de junio de 1971. Atribuida ésta, oficialmente, a una provocación de “fracciones” del gobierno opuestas a la “apertura democrática”.

Ahora, guardadas las abísmales diferencias, empieza a circular un discurso similar al de aquellos tiempos, pero ahora defendiendo a López Obrador. Su simetría es notable. Así lo escribe Jorge Zepeda Patterson en el diario Milenio (28/5/20): “Desgastar al gobierno de AMLO o paralizarlo faltando aún cuatro años y medio de gestión, equivale abrir hoyos en la balsa solo porque no nos gusta el viaje... (una balsa con rumbo precario es el paraíso comparado con la posibilidad de un naufragio en alta mar)”. Y el articulista de marras no se queda en sus lecciones marítimas, sino que nos llena de optimismo: “es más sensato adaptarse a la nueva realidad y entender que ha llegado el momento de vivir un sexenio de reajuste luego de la falsa abundancia; quizás no sean años para crecer, pero sí para disminuir las grietas que amenazan la estabilidad del edificio social”

¡Perfecto! hay que agacharse, no importa que no crezca la economía, ya vendrán tiempos de verdadera abundancia moral. Y Patterson (citado por AMLO, como de los contados periodistas que sí lo apoyan), concluye su texto con una plegaria: “La verdadera amenaza para Mexico es que se frustre el proyecto de cambio”. Otra vez, olor a naftalina, satanizar a los críticos del gobierno, calumniar a las oposiciones y desestimar la pluralidad. Y claro, llenar el tren oficial de oportunistas y cirujanos del presupuesto. Tal como ayer.

