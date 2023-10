AMLO pide a la ONU reunión urgente por conflicto entre Israel y Palestina

Una firme posición en contra del conflicto armado que se desató en medio oriente asumió el gobierno mexicano y por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó que de manera urgente la ONU convoque a todos los países para hallar una salida pacífica al conflicto armado entre Israel y Palestina que ha cobrado miles de vidas. El presidente señaló que el organismo internacional debe tener un papel activo, “aplicarse a fondo”, ante este nuevo conflicto bélico y no dejar toda la responsabilidad al Consejo de Seguridad. Aseguró que “más que condenas” lo que se requiere es la búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y se evite que escale más la confrontación y violencia.

CLAUDIA SHEINBAUM DEFIENDE SU TRIUNFO EN LA ENCUESTA DE MORENA

Muy activa se mantiene Claudia Sheinbaum posicionándose en las preferencias electorales y ante morenistas de Manzanillo, Colima, respondió a las acusaciones de Marcelo Ebrard y sostuvo: “yo gané la encuesta” y en Morena “se respira unidad, alegría e ilusión”. La aspirante presidencial destacó la suma de empresarios del país a su proyecto, y consideró que “se han sumado al movimiento, porque saben que el gobierno de la cuarta transformación sí funciona y debe continuar. Quien también salió en defensa de la ex jefa de Gobierno fue Mario Delgado que aseguró que la nominación de Sheinbaum como “coordinadora nacional del movimiento de transformación” fue “de manera transparente, libre y democrática”.

NADIE SERÁ EXCLUIDO PARA SELECCIÓN DEL CANDIDATO DE LA OPOSICIÓN PARA LA CDMX, ASEGURA ALIANZA VA POR MÉXICO

La Alianza Va por la Ciudad de México, integrada por PAN, PRI y PRD, ultima los detalles para iniciar con el proceso de selección de su candidato o candidata a la Ciudad de México, pero por lo pronto aseguró que nadie será excluido. A través de un posicionamiento, precisaron que, con humildad, trabajo, consenso y visión de Ciudad, se construyen las bases para seleccionar al perfil que “represente este proyecto victorioso”. “Nadie está excluido. Nada ni nadie está por encima del proyecto. Reconocemos a las mujeres y hombres que han expresado su interés en participar”, precisaron. Refrendaron su compromiso de trabajar en un proyecto plural e incluyente, sin privilegios personales ni de grupo, en el que todas las voces integren un perfecto andamiaje para responder a las grandes expectativas ciudadanas. “Desde la alianza #VaPorLaCDMX seguimos escuchando y recopilando ideas y propuestas para formular el proyecto de Ciudad de futuro que merecemos. Por ello, de la mano de especialistas y de las y los ciudadanos, en la Alianza #VaPorLaCDMX concluimos los Foros Rumbo a la Construcción de la Plataforma Electoral que incorporará las ideas que solucionen los problemas de las y los capitalinos”. Así que ya no habrá que esperar mucho para conocer el método en el que participarán personajes como las alcaldesas Lía Limón, Sandra Cuevas y los alcaldes Santiago Taboada, Adrián Rubalcava, la senadora Kenia López, el diputado Luis Cházaro y la diputada Cynthia López Castro, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles o la diputada Margarita Zavala.

KENIA LÓPEZ CRITICA POSTURA DE MÉXICO SOBRE EL CONFLICTO DE ISRAEL

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, calificó como un “gran error” del presidente Andrés Manuel López Obrador, no fijar una posición de condena por el ataque de Hamas a Israel, pues no se puede ser neutral cuando tres mexicanos fueron tomados como rehenes por este grupo extremista. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseveró que son inadmisibles los ataques terroristas contra la población civil israelí y que han puesto en riesgo a mexicanos que se encuentran en territorio hebreo. “Es un gran error del presidente de la República no pronunciarse en contra. Miren que el señor López Obrador desde Palacio Nacional no haya fijado una posición clara en contra de los actos terroristas es terrible, porque no se puede ser imparcial cuado la vida de mexicanos está en riesgo. Que hoy el titular del Ejecutivo diga ‘nosotros no queremos tomar partido’ sólo demuestra su complacencia con grupos extremistas”.

MARIO DELGADO PIDE A MARCELO EBRARD QUE PRUEBE QUE YA SE TENÍAN RESULTADOS DE LA ENCUESTA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado salió al paso de los dichos de Marcelo Ebrard y de plano lo retó a probar que se tenían los resultados de la encuesta para definir la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación antes del conteo, como aseguró el ex canciller el viernes. Al preguntarle si hubo trampa, ante lo dicho por Ebrard, Delgado respondió: “Eso es absolutamente falso, tendría que demostrarlo él con pruebas. Delgado sostuvo que siguen a la espera de que el ex canciller decida si se mantiene en Morena, después que impugnó el proceso interno que dio el triunfo a Claudia Sheinbaum. “Él es libre de tomar una decisión, si continúa en el movimiento o hace otra cosa. Él ha puesto una impugnación ante la Comisión de Honestidad y Justicia, misma que está siendo atendida”, señaló.





XÓCHITL GÁLVEZ ASEGURA QUE TIENE TODO PARA GANAR EN EL 2024

La senadora Xóchitl Gálvez sigue recorriendo el país para que más gente la conozca rumbo a las elecciones del 2024, pero ante las encuestas que le dan un amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, Xóchitl rechazó que su proyecto vaya a la deriva y, por el contrario, aseguró que PAN, PRI y PRD trabajan junto con la sociedad civil para ganar los comicios de 2024. En un encuentro convocado por la organización ciudadana Unid@s, aseguró que su contrincante de Morena quiere ganar la elección presidencial antes de competir, pero advirtió que la contienda apenas empieza. Arropada por agrupaciones civiles, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora llamó a la unidad en torno al proyecto del FAM para derrotar al régimen y rescatar el futuro de México. Veremos.

EDUARDO RAMÍREZ LLAMA A MORENISTAS A MANTENER LA UNIDAD

El senador Eduardo Ramírez ya está “echando toda la carne al asador” para obtener la candidatura de Morena para Chiapas y por ello inició en Comitán de Domínguez su recorrido por el territorio de su estado. Arropado por miles de simpatizantes llamó a la dirigencia y militantes que definan quién garantiza la seguridad y gobernabilidad, construcción de pluralidad y un mejor destino para Chiapas. El llamado Jaguar se comprometió estar en la boleta electoral. Mujeres y hombres que llegaron hasta de municipios lejanos, como Tonalá de la región Costa del estado y Yajalón de la región Norte, corearon gobernador, gobernador y ondearon banderas y pañuelos blancos, por considerarlo que es el hombre con mayor respaldo social y quien pacificaría a Chiapas. No lo perderemos de vista, pues es puntero en las encuestas.

VÍCTOR FUENTES PRESENTA INICIATIVA PARA SEGUNDA VUELTA EN ELECCIONES

El senador Víctor Fuentes Solís es uno de los legisladores más activos del Senado, pues siempre es muy participativo en los trabajos de comisiones y constantemente presenta productos legislativos. Ahora el senador por el PAN, impulsa una iniciativa que busca establecer la segunda vuelta en las elecciones para presidente de la República, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de las distintas entidades del país. La propuesta considera oportuno establecer la segunda vuelta electoral para poder garantizar la gobernabilidad en medio de un ambiente de polarización y falta de contrapesos como el que vive actualmente México. Indica que esta medida sería clave para garantizar la paz social en nuestro país, ante escenarios donde los procesos resulten altamente competidos y con resultados cerrados.

IGNACIO MIER LLAMA A CERRAR FILAS EN TORNO A SHEINBAUM

El líder de los morenistas en San Lázaro, rindió su quinto informe de trabajo legislativo en Tecamachalco, Puebla y ante simpatizantes y seguidores, Ignacio Mier Velazco, expresó su confianza en que Claudia Sheinbaum conducirá los trabajos que darán como resultado el segundo piso de la Transformación. Asimismo, aseguró que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en la boleta electoral, sí estará presente su fuerza política y moral, además del movimiento de Morena que está en unidad y fortalecido. Ignacio Mier Velazco no perdió la oportunidad de mostrar su deseo por ser el coordinador de los comités de la Defensa de la Transformación en Puebla. Y en este sentido, destacó los logros parlamentarios que ha tenido el grupo parlamentario de Morena con los apoyos sociales en la Constitución, el aumento del salario mínimo, la defensa de las iniciativas presidenciales y las reformas laborales, entre otros.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA: NECESARIO UN GOBIERNO DE COALICIÓN

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, consideró que México requiere un gobierno de coalición para que exista un equilibrio y se reflejen beneficios. En su visita al estado de Puebla dijo que las alianzas son necesarias para conseguir un triunfo en las urnas electorales el próximo 2024. El político dijo que no se trata de hacer pactos para ganar, sino tener coincidencias y trabajar por un objetivo en común.” Miguel Ángel Mancera destacó que a nivel nacional trabajan los partidos de oposición, y esa labor la replicarán los estados de la República. En el caso de Puebla, mencionó que la militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna, es uno de los perfiles más competitivos que puede participar en los próximos comicios. Indicó que ella puede encabezar la candidatura a la gubernatura del estado, pues garantiza un triunfo gracias a su capital político.

SE ESTÁN FORTALECIENDO LAZOS CON DIVERSOS CONTINGENTES SOCIALES EN FAVOR DE SHEINBAUM, ASEGURA ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR

Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de la red “Es Claudia”, sigue muy fuerte en diversos espacios posicionándo a la ex Jefa de Gobierno y al hablar de de sus prioridades rumbo a 2024, Ramírez Cuéllar mencionó que actualmente están expandiendo la red de apoyo a la doctora Sheinbaum de manera satisfactoria. Destacó un compromiso clave con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que respalda plenamente su candidatura para las elecciones del 2024. Además, mencionó que se están fortaleciendo los lazos con diversos contingentes sociales y productivos del país, incluyendo organizaciones de ganaderos, pescadores y académicos. Lo más notable es que el respaldo a Claudia Sheinbaum ha crecido significativamente, incluyendo una amplia variedad de clases y vertientes sociales que la acompañan, más allá de los militantes de su partido. Este fenómeno ha llevado a la apertura de un diálogo que ha reconstruido numerosos canales de comunicación con la población mexicana, dijo el ex legislador.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :Hectormunoz www.hectormunoz.com.mx