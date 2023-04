AMLO pide cerrar filas con quien gane encuesta de Morena

A sabiendas que avizoran tiempos difíciles por la sucesión, el presidente Andrés Manuel López Obradorllamó a la ciudadanía a “cerrar filas” con quien resulte triunfador en la encuesta de su partido para elegir al próximo candidato presidencial “para que siga adelante la transformación”. El presidente consideró que de esta manera su movimiento volverá a triunfar en la elección de 2024 y aseveró que cualquiera de las llamadas “corcholatas” es garantía de continuidad con cambio. Ya no falta mucho para que veamos si la unidad puede o no mantenerse en este movimiento, pues recordemos que se prevé que después del 2 de julio se lance la convocatoria para que los aspirantes participen en la primera encuesta que está prevista para agosto y la segunda que podría realizarse en octubre o noviembre. Ya veremos

LAS ELECCIONES DEL 2 JUNIO 2024, LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Antes de hablar sobre las elecciones en nuestro país es importante recordar que el 4 de noviembre de ese mismo año hay elecciones en EU donde al igual que en México la posición más importante es la presidencia. Nos guste o no la cercanía y la influencia de nuestros vecinos es muy importante, pues además de que nos une un Tratado Comercial, se dice que los resultados de sus lecciones en forma indirecta influyen en nuestro país. Por lo pronto, entre los aspirantes está un expresidente del partido Republicano con muchos litigios, me refiero a Donald Trump, quien hasta ahora se perfila para contender con Joe Biden. Mientras que en México, la elección será el 2 de junio de 2024 y se elegirán nueve gobernadores en: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán: así como al próximo presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 31 congresos locales, 16 alcaldías en CDMX y 1580 ayuntamientos. En 25 de las 32 entidades federativas se renovarán sus gobiernos municipales, pero también estarán en juego las regidurías y sindicaturas. Esas listas, donde aparecerán los candidatos oficiales, le corresponden generalmente a los jefes políticos de las distintas entidades, es decir, a los gobernadores. Los que tienen buenos números en las encuestas buscarán la reelección, y aunque desde hace muchos meses inició esta carrera para lograr aparecer en las boletas, la hora de las definiciones se dará en los próximos meses. Estaremos atentos.

“UNID@S” REALIZA FORO UNIDAD Y GOBIERNOS COALICIÓN

Las fichas ya empiezan a moverse rumbo al 2024 y la sociedad civil no se queda al margen. Y es que la organización Unid@s,principal promotor de la coalición opositora Va por México, presentó el foro “Unidad y Gobiernos de Coalición” en la Expo Reforma. En este participaron los principales aspirantes para la elección presidencial. La temática del foro fueron las propuestas para un gobierno de coalición. Sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad para exigir al Senado que a la brevedad se nombre a los comisionados del Inai y entregaron a los representantes de los partidos de oposición sus propuestas que buscan un acuerdo “ciudadano político”En este foro participaron las las senadoras Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez, Xóchitl Galvez asi como el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, debatieron sobre “gobierno de coalición y cambio de régimen”. También participaron el exprocurador general Diego Valadés y la activista y académica Mariclaire Acosta. Además,Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; Enrique de la Madrid, exsecretario de Turísmo y Gustavo de Hoyos, exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) discutieron sobre el “gobierno de coalición con perspectiva constitucional”. La senadora Beatriz Paredes, el exgobernador michoacano Silvano Aureoles y el excalcalde Demetrio Sodi serán los invitados para “sociedad civil y gobierno de coalición”.Otro de los ponentes será Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y la senadora Xóchilt Gálvez. Para “seguridad pública en gobierno de coalición”, participarán el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el senador Miguel Ángel Mancera. También se analizó la “política económica en gobierno de coalición” que discutió por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de Enrique Peña, y José Ángel Gurría, secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo.

RICARDO MONREAL PIDE A DIRIGENCIA DE MORENA REGLAS CLARAS PARA LA SUCESIÓN

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado,siempre pendiente de los temas urgentes, aunque le generen incomodidad a algunos de su partido, adelantó que los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez comparecerán en el Senado para abordar la estrategia de seguridad que ha sido cuestionada por diversos sectores y la oposición. En días pasados, estos funcionarios asistieron a la reunión con funcionarios de Estados Unidos donde se acordó reforzar el combate al tráfico de fentanilo, así como a los cárteles mexicanos de la droga de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y sus cadenas de suministro. Y es que Monreal recordó que a partir de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión al artículo 5º transitorio de la Constitución Política, los integrantes del Gabinete de Seguridad deben asistir a la Cámara Alta a la revisión del plan de seguridad que se implementa en el país. Pero el zacatecano no descuida sus aspiraciones y en Tamaulipas afirmó que una vez que se determine si Mario Delgado y Citlalli Hernándezcontinúan o no en la dirigencia de Morena, solicitará que defina reglas claras para que los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador participen en igualdad de condicionesEl senador Monreal recalcó que no está pidiendo algo imposible porque su partido tiene la obligación de fijar normas claras porque actualmente, dijo, lo que” rige es la ley de la selva: el que tiene más dinero, más recursos, más aparto, son los que se mueven más”.

IGNACIO MIERRECLAMA A SANTIAGO CREEL SABOTAJE A LA REFORMA AL TEPJF

No cabe duda que los tiempos electorales ya se respiran por los pasillos del Congreso. En el Senado los acuerdos no fluyen al grado que los nombramientos pendientes de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información no tienen para cuando salir y en San Lázaro el coordinador de Morena, Ignacio Mier, acusó al diputado presidente Santiago Creel de sabotear la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para proteger al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Y es que el morenista indicó que Santiago Creel tampoco quiso respaldar la decisión de que un porcentaje del diez por ciento se estableciera para acciones afirmativas, es decir, “al menos de las 500 candidaturas de los partidos políticos para la Cámara de Diputados y de las 128 para el Senado de la República, fueran 50 y 12, respectivamente”. Con lo que según él garantizalas cinco acciones afirmativas reconocidas en México que son: discapacidad, grupo indígenas, migrantes, diversidad sexual y afromexicanos.

CLAUDIA SHEINBAUM, ACTIVA RECORRIENDO EL PAÍS

Un fin de semana muy intenso tuvo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues el sábado estuvo en Veracruz y el domingo en Nuevo León. La candidata presidencial habló sobre las políticas públicas que se han implementado durante su administración y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Claudiadestacó los proyectos de transporte y movilidad que se han desarrollado en la Ciudad de México como Cablebús, Trolebús Elevado, rehabilitación Línea 1 del Metro y adquisición de 500 autobuses.También resaltó la instalación de nuevos parques públicos en diferentes sitios de la capital como el Parque Cuitláhuac o el Gran Canal. También destacó que en el gobierno de AMLO lo más importante es garantizar los derechos para todos los mexicanos y las mexicanas, pues destacó que esta es la única vía por la cual se puede lograr una sociedad justa e igualitaria.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA: MANOLO JIMÉNEZ CANDIDATO GANADOR DEL DEBATE DE ASPIRANTES A GOBERNAR COAHUILA

Miguel Ángel Mancera,coordinador del PRD ha tenido días muy activos no sólo porque su trabajo legislativo no tiene tregua, sino porque sigue apoyando a los candidatos de la alianza opositora en el Estado de México y Coahulila. En este sentido, Miguel Ángel Mancera no perdió oportunidad para felicitar al candidato de Va Por México al gobierno de Coahuila, Manolo Jimenez por considerar que él fue quien ganó el primer debate entre los aspirantes. El perredista señaló que Manolo Jimenez es un candidato con experiencia de gobierno y buenas propuestas: Manolo Jiménez, dijo, ganó el debate. ¡Coahuila hoy tiene candidato ganador! Ya en temas de la Cámara de Senadores, Mancera Espinosa celebró la aprobación del dictamen que expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares porque con ello se contribuye a hacer realidad el acceso a la justicia de una forma cotidiana para todas y todos los mexicanos; sin embargo, enfatizó que para que cumpla con su objetivo es fundamental dotarlo del presupuesto necesario.En ese sentido añadió que la propuesta respondió a una serie de necesidades que desde el año 2017 se observaron en el país, cuando se realizó una reforma constitucional para determinar que el Congreso General se encuentre facultado para emitir la legislación única procesal en las materias civil y familiar, esto último a fin de homologar las reglas de los juicios en todo el territorio y con ello eficientar las tareas de los impartidores de justicia a través de procedimientos más adecuados a las necesidades de la población.

VICTOR FUENTES CRITICA FALTA DE ACCIÓN DE AUTORIDADES CONTRA LA REFINERÍA DE PEMEX POR CONTAMINACIÓN EN NUEVO LEÓN

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes es, sin duda, uno de los legisladores más activos no sólo en la Cámara alta, sino también en su natal Nuevo León y como buen representante popular se mantiene atento a la problemática de su estado y la contaminación no puede pasar desapercibida. Y es que Fuentes Solís aseguró que el tema de las empresas que más contaminan en Nuevo León y la identificación de las sustancias más dañinas para el ambiente está sobrediagnosticado. El legislador del PAN reveló que durante el punúltimo año de la administración de Jaime Rodríguez Calderón cuando el gobierno de Nuevo León invirtió más de 80 millones de pesos en la realización de un estudio, el cual fue hecho por el Instituto Mario Molina. En dicha investigación se indica cuáles son las sustancias y empresas contaminantes. Ante este panorama considero que, actualmente, este tema está sobrediagnosticado y criticó la falta de actuar de la Secretaría del Medio Ambiente a cargo deFélix Arratia contra la refinería de PEMEX.Estaremos atentos.

DE LOS MEJORES EVALUADOS, ENRIQUE GALINDO, ALCALDE DE SAN LUIS POTOSÍ

Uno de los alcaldes del país que está entregando buenas cuentas a sus ciudadanos es Enrique Galindo Ceballos, de San Luis Potosí, y por ello es uno de los que cuenta con los más altos índices de aprobación. Según la encuestadora Electoralia las mediciones hechas en el mes de abril, lo ubican en el quinto lugar en las consultas hechas en las capitales y municipios importantes de la República.El Presidente Municipal de la Capital Potosina alcanza un 61 por ciento de opiniones favorables en relación con la pregunta: ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del(a) presidente(a) municipal? Sin embargo, el edil no cesa en su trabajo y el domingo Galindo Ceballos dio el banderazo de arranque a los autos de carreras que compitieron en la segunda fecha de la temporada de Nascar México Series, en el Súper Óvalo Potosino, que congregó a buen número de espectadores amantes de la velocidad. Enhorabuena.

SERGIO CÉSPEDES CONMEMORA 492 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE PUEBLA

Muy orgulloso se le vio al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, durante la ceremonia de conmemoracióndel 492 aniversario de la Fundación de Puebla. Y es que el gobernador resaltó que su estado se ha convertido en un espacio en donde la modernidad y la tradición conviven de la mano.Recordó que la identidad de Puebla es resultado de una lucha constante y un progreso que dio inicio en 1531 tras la unión de familias españolas y comunidades indígenas. “De la combinación de lo originario y lo foráneo surgió un pueblo tenaz y trabajador, capital del turismo cultural, histórico y culinario de México y el mundo, reconocido por su riqueza ancestral, por el misticismo detrás de sus ritos, sus etnias, sus pueblos y su fe”. Ante esto, el mandatario se comprometió a seguir desarrollando las condiciones óptimas para que el estado sea un territorio de bienestar. No lo perderemos de vista.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA REFRENDA RESPALDO DEL PAS A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ RUMBO AL 2024

Quien sigue estrechando lazos con el secretario de Gobernación es el líder moral del PAS, Héctor MelesioCuén Ojeda pues gracias a su separación como funcionario de primer nivel en el gobierno de gobernador de Sinaloa,Rubén Rocha, Cuén retomó su trabajo político construyendo y fortaleciendo la estructura de su partido y se ha dedicado a construir relaciones con líderes políticos y con los ciudadanos. Así que no es de sorprender que el político sinaloense refrende su convicción de ir con Morena en el 2024. “En las reglas de Morena decidimos apoyar a Adán Augusto, somos un partido estatal organizado y trabajador, serio y de palabra. Estamos Agusto con Adán Augusto. Es nuestro precandidato. Seguimos cumpliendo la palabra”, indicó. Importante apoyo, pues recordemos este partido podría aportar poco más de 300 mil votos y los que se sumen de aquí a que se realice la encuesta. Estaremos atentos.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: CLAUDIA SHEINBAUM ES LA MEJOR POSICIONADA

A paso constante, recorriendo el país Alfonso Ramírez Cuellar sigue ganando terreno,posicionando la candidatura presidencial de Morena de Claudia Sheinbaum. Él ha tenido un papel fundamental en que la Jefa de Gobierno está arriba en las encuestas pues el ex diputado, no pierde oportunidad para dar a conocer sus logros de gobierno. El fin de semana no fue la excepción y ante productores de alimentos de Morelia, Michoacán aseguró que Claudia Sheinbaum es la mejor posicionada para obtener la candidatura de Morena a la Presidencia de la República. Ramírez Cuellar dijo que para los propios contendientes es innegable que la Jefa de Gobierno tiene en este momento una ventaja nacional de siete puntos porcentuales en las preferencias. Explicó que parte de esa preferencia se debe al trabajo que la Jefa de Gobierno realiza en la CDMX donde los índices delictivos van a la baja, así como el delito común que sigue descendiendo por una estrategia de seguridad bien aplicada lo que ha convertido a la capital del país en la ciudad más segura del mundo.





