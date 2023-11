Amlo publica para priorizar rutas de trenes de pasajeros

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su cometido y a través de un decreto que se publicó ayer 20 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano. “La regulación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, así como la implementación del este decreto, estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario”. El decreto contempla la creación de siete rutas de trenes de pasajeros, adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Estas son: Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos; Tren Interurbano AIFA-Pachuca; Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes; Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato; México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo; México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. El mandatario mexicano declaró área prioritaria “para el desarrollo nacional” el Sistema Ferroviario Mexicano, por lo que las nuevas rutas correrán -en su mayoría- por vías férreas concesionadas entre 1996 y 1999. Sin duda una buena noticia para la movilidad de las personas. Estaremos atentos.

CLAUDIA SHEIMBAUM INICIA PRECAMPAÑA EN VERACRUZ

Claudia Sheinbaum ya es oficialmente precandidata a la Presidencia de México, y como sus contrincantes ya inició su precampaña. En esta etapa se prevé que la abanderada de Morena visite diversos estados del país para dar a concer sus propuestas. Por lo pronto el fin de semana adelantó algunos de sus “sueños” como ella calificó sus propuestas: Mantener la austeridad republicana. No habrán gasolinazos ni aumentos a las tarifas de servicios en terminos reales. Se mantendrá la autonomía del Banco de México y evitarán la evasión fiscal, además de mantener la división entre el poder político y el poder económico. Mantener los programas sociales. Dijo que buscarán que las becas para estudiantes de escuelas públicas sean universales. Buscará aumentar el salario mínimo y fortalecer los derechos de los trabajadores de México. Impulsar la inversión pública y consolidar el Tren Maya y el Tren Interoceánico, además de ampliar las inversiones estratégicas, así como dar continuidad a los proyectos de trenes de pasajeros por todo el país. Especial énfasis en la educación pública, desde la formación inicial hasta la universidad. Continuidad al sistema público de salud, con el objetivo de que el acceso a la salud sea un derecho y sea gratuito y de calidad. Fortalecer el acceso a la vivienda digna de los mexicanos. Garantizar la justicia para los pueblos indígenas. Promover la igualdad sustantiva para las mujeres y fortalecer los derechos de las personas de la comunidad LGBT+. Aprovechar la posición geográfica de México para atraer inversión y generar empleos y salarios dignos, a partir de una visión regional de bienestar. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Acelerar la transición energética hacia fuentes limpias de energía. Impulsar una política de protección de los recursos naturales con el objetivo de combatir el cambio climático. Garantizar el derecho al agua a través de obras estratégicas. Soberanía alimentaria y apoyo al campo para los campesinos más vulnerables. Gobernabilidad, paz y seguridad como fruto de justicia en todos sus ámbitos. Plan C, que consiste en buscar hacer nuevas reformas con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la aprobación de iniciativas contra el Poder Judicial. En su primer día de actividades la exjefa de Gobierno estuvo en Boca del Río, Veracruz. Hoy estará en la región de los Tuxtla, es decir, en Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla. El miércoles 22 de noviembre tendrá un evento en el domo de la unidad deportiva Benito Juárez de Minatitlán a las 10:30 horas (tiempo del centro de México), según informó su equipo Estaremos atentos.

XÓCHITL GÁLVEZ INICIA EN COYUCA, GUERRERO

Quien ya también arrancó su labor por la presidencia de la república fue la candidata del Frente Amplio Xóchit Gálvez desde el primer minuto del 20 de noviembre con una marcha en Coyuca, Guerrero donde la arroparon decenas de simpatizantes. Ahí la aspirante presidencial recorrió algunos barrios del municipio en la denominada ‘Marcha de la Esperanza, además denunció que aún muchas zonas de Acapulco y Coyuca siguen sin recibir apoyo del gobierno por lo que lanzó un llamado a la ciudadanía en general a no olvidar a Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis. Más tarde estuvo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy estará en Delicias y el miércoles 22 regresará a la capital del país donde podrá visitar el municipio de Cuauhtémoc.

SE ALISTAN PARA REELEGIRSE MÁS DE 400 DIPUTADOS

Una vez que se definieron las cosas respecto a las candidaturas presidenciales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, ya se apuntaron más aspirantes, pero ahora para las diputaciones federales y por ello 471 de los 500 actuales diputados federales se registraron para buscar la reelección y permanecer en su curul tres años más. Entre la lista destacan los nombres de la presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Marcela Guerra, y los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira; del PVEM, Carlos Puente, y del PT, Alberto Anaya. También están los diputados Javier López Casarín, Juan Carlos Natale y Marco Antonio Natale, del PVEM, así como Emmanuel Reyes, Carol Antonio Altamirano, Daniel Gutiérrez, Salma Luévano e Inés Parra, Leonel Godoy y sus correligionarios Pablo Amílcar Sandoval, Sergio Gutiérrez Luna, Andrea Chávez, Hamlet García, Antonio Pérez Garibay, Karla Yuritzi Almazán y Laura Imelda Pérez. Por el PAN, destacan Jorge Triana y José Elías Lixa, además de Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Quadri, Héctor Saúl Téllez y María Elena Pérez-Jaén, entre otros. Los priistas Ildefonso Guajardo, Blanca Alcalá, Ismael Hernández Deras, Cynthia López Castro, Paloma Sánchez, Brasil Acosta y el decano Augusto Gómez Villanueva; los petistas Alfredo Femat, Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval, así como los verdes Karen Castrejón y Luis Armando Melgar. Además, por Movimiento Ciudadano se apuntaron Julieta Mejía, Sergio Barrera y Rocío Banquells, mientras que del PRD van Marcelino Castañeda, Francisco y Huacus, Elizabeth Pérez y Gabriela Sodi. Sin embargo, los y las legisladoras anotadas no la tendrán tan fácil, pues primero tendrán que superar los filtros de los procesos internos de sus respectivos partidos políticos y, en su caso, competir por el cargo en las elecciones constitucionales para ocupar nuevamente sus curules en la 66 Legislatura (2024-2030).

EDUARDO RAMÍREZ CIERRA FILAS ENTORNO A CLAUDIA SHEINBAUM

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, virtual candidato de Morena al gobierno de Chiapas siempre congruente refrendó su compromiso y orgullo de caminar al lado de Claudia Sheinbaum con pulcritud al servicio del país. El legislador, que es puntero en las encuestas, aseguró que seguirá trabajando para avanzar con la agenda social pendiente. Por lo pronto, el jaguar se alista para iniciar esta semana con la construcción de los acuerdos para la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, afirmó que la militancia en Morena de Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos no será impedimento para construir la mayoría calificada que requiere la Constitución para nombrar a una de ellas ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Estaremos atentos.

SANTIAGO TABOADA, CANDIDATO DE OPOSICIÓN A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX

Con el tiempo encima e inconformidades, los líderes nacionales del Frente Amplio por México abandonaron su método de elección, debates y encuestas, y lanzaron al panista Santiago Taboada como su candidato de “unidad” para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Los líderes del PAN, PRI y PRD anunciaron que sólo uno de los aspirantes registrados, Santiago Taboada, logró el consenso de los tres partidos. El aspirante hizo un llamado a cerrar filas en torno a su proyecto para poder cambiar el rumbo de la Ciudad de México, ya veremos.

ADRIÁN RUVALCABA RENUNCIA AL PRI

Las fracturas al interior del PRI siguen y ahora Adrián Rubacalva anunció, el fin de semana, su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de la designación de Santiago Taboada como precandidato único del Frente Amplio (FAM) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). El alcalde con licencia de Cuajimalpa dio a conocer su renuncia al partido y criticó a la dirigencia nacional del PRI y a su presidente, Alejandro ‘Alito’ Moreno, por “utilizarlo” y “traicionarlo”, ya que desde un inicio le habían prometido su apoyo para la candidatura. Rubalcava reveló que le ofrecieron una senaduría rumbo a las elecciones 2024, pero aseguró que la rechazó, pues no busca premios de consolación. Al referirse a la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor, Rubalcava aseguró que él era el mejor posicionado en las encuestas, además de tener “las manos limpias, sin acusaciones, sin señalamientos”, a diferencia del panista, quien es acusado de tener presuntos nexos con el llamado cártel inmobiliario. Veremos qué es lo que decide el expriista, pero lo cierto es que se complican las cosas para el Frente, por lo menos en esa demarcación.

SAMUEL GARCÍA ARRANCA CARRERA POR LA PRESIDENCIA, NOMBRA JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ COMO SU COORDINaDOR DE CAMPAÑA

Fiel a su estilo Samuel García arrancó su precampaña con spts en redes sociales, ayer, lunes 20 de noviembre, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 como abanderado de Movimiento Ciudadano. El regiomontano respondió a sus críticos y aseguró: "Hay quienes dicen que soy un meme, lo que no te dicen es que derroté a la vieja política en Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un whitexican, el del sueldito de los 50 mil pesos, lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quienes dicen que soy el de "baja la pierna", y sí, me equivoque y sigo aprendiendo, lo que no te dicen es que soy quien por primera vez, en la historia de Nuevo León, tuvo un gabinete con más mujeres que hombres", declaró Samuel García en su primer spot de precampaña. Además recordó que su gobierno, en tan solo dos años, ha logrado traer 42 billones de dólares de inversión extranjera a la entidad neoleonesa, lo que según explica, representa 6 veces el presupuesto del estado. Finalmente, Samuel García dijo que hay una cuestión que sus adversarios le señalan, la cual dice considerar que es el único tema en el que está de acuerdo con ellos, y es que él es un político joven y "nuevo", pues aseguró que al ser joven, él cuenta con nuevas ideas, nuevas inversiones y una nueva forma de hacer política. Antes el exgobernador anunció que el coordinador de su campaña será Jorge Álvarez Máynez. Ayer el aspirante estuvo en su natal Nuevo León donde inició los recorridos por el país.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: DIFICÍL CONSTRUIR MAYORÍA PARA ELEGIR NUEVA MINIISTRA DE LA CORTE

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, afirmó que está “cuesta arriba” para la mayoría de Morena construir consensos con la oposición para nombrar a una nueva ministra de la Corte en reemplazo de Arturo Zaldívar. El ex jefe de Gobierno reconoció que los tiempos políticos van influir necesariamente en el debate para esta designación. “Hoy todo está con este espíritu electoral y lo que nosotros tenemos que concentrarnos y que es nuestra obligación constitucional, primero es analizar cada uno de los perfiles en el tema de idoneidad, que no exista ningún impedimento de conformidad con la Constitución y con la ley”. Dijo que, si se salva este obstáculo, la prueba de fuego vendrá para el pleno, donde el oficialismo tendrá que buscar los consensos para construir la mayoría calificada que le dé aval a la nueva ministra. “Si me preguntas hoy, no vería consenso para alcanzar las dos terceras partes de inicio. Pero, todo dependerá también, porque aquí es un procedimiento donde se requiere comparecencias, donde se requiere escuchar de viva voz proyectos y conocer curriculums a profundidad. Pero, lo que nosotros tenemos que analizar es exactamente el tema que marque la Constitución y la ley y si eso está pues ya vendrá después el debate en pleno, en donde dependerá mucho del grupo mayoritario si logra construir consensos. Hoy se advierte cuesta arriba”. Precisó que el tema de la militancia en Morena de las tres mujeres propuestas para reemplazar a Arturo Zaldívar “lo tenemos que analizar y contrastar con lo que dice la Constitución y la ley, si nosotros encontramos que no hay impedimento así lo diremos”. Reconoció que “en casos anteriores había simpatías, había digamos proximidad al Ejecutivo y así ha sido en muchos de los casos, no en estos, sino en nombramientos, muchos nombramientos”. Comentó que el caso de otras propuestas, como la de Margarita Ríos Farjat, contaban con el apoyo de diferentes grupos parlamentarios.





ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, EFICAZ PARA CONSTRUIR APOYOS

Ya con el inicio de las precampañas Alfonso Ramírez Cuéllar seguirá recorriendo el país para promover a Claudia Sheinbaum y posicionarla rumbo al 2024, pero además, por su eficacia el ex líder de Morena también se enfoca a promover a los demás candidatos morenistas, para muestra basta señalar que el fin de semana estuvo con Nancy Nuñez , diputada de la Ciudad de México, su segundo informe de actividades, quien se perfila para contender por la alcaldía de Azcapotzalco. No lo perderemos de vista, pues su eficacia en la construcción de la base es indiscutible.

