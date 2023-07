AMLO reitera informes de montos y contratos que obtuvo Xóchitl Gálvez a través de sus empresas

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en señalar a Xóchitl Galvez, porque, hasta el momento, aún no se le notifica la resolución del INE que le ordenó dejar de hacerlo. Ahora el mandatario consideró que la oposición quiere vender la farsa de que Gálvez pasó de vender gelatinas a ser millonaria para intentar engañar a la población como pasó con Vicente Fox y Enrique Peña en otros procesos electorales. De nuevo exhibió la lista de contratos y supuestas ganancias que las empresas de Gálvez han tenido en los últimos nueve años. El Presidente calificó a Xóchitl Gálvez como “la candidata de los corruptos” y mencionó que sus adversarios “están que no los calienta ni el sol y quieren regresar por sus fueros”. Y de paso acusó que es víctima de “golpes mediáticos que influyen mucho” y “aturden” en contra de su gobierno.

SHEINBAUM Y EBRARD FAVORITOS PARA CANDIDATURA DE MORENA EN EL 24

Si bien las ultimas encuestas dan a conocer que en las últimas semanas, el interés de la ciudadanía en el proceso de selección de la eventual candidatura presidencial de Morena y aliados disminuyó, al pasar de 52 a 47 por ciento entre junio y julio, como lo revela El Financiero, lo que no cambia es que Claudia Sheinbaum sigue como la favorita para la candidatura presidencial. De acuerdo a esta medición, Sheinbaum capta en julio, el 29 por ciento de las preferencias de las personas entrevistadas para abanderar a la ‘4T’ como candidata presidencial, mientras que Marcelo Ebrard atrae 19 por ciento de apoyo; Adán Augusto López, 11 por ciento; Gerardo Fernández Noroña, 8 por ciento; Ricardo Monreal, 4 por ciento, y Manuel Velasco, 2 por ciento, con 22 por ciento que no apoya a ninguno y otro 4 por ciento que no manifestó una opinión o preferencia. Sin embargo, la encuesta de México Elige posicionó en un empate técnico a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y al excanciller Marcelo Ebrard, pues a la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T en 2024?” El 29.1% de los participantes dijo que Sheinbaum; mientras que el 27.2% se inclinó por Marcelo Ebrard. Como vemos estos estudios estadísticos sólo son una fotografía del momento, por lo que bien hacen los aspirantes en no confiarse, porque en política todo puede cambiar. No los perderemos de vista.

XÓCHITL GÁLVEZ, ENCUESTAS LA COLOCAN PUNTERA EN PREFERENCIAS PARA SER CANDIDATA DE VA POR MÉXICO

A pesar de las críticas en su contra, la aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, Xóchitl Gálvez sigue recorriendo con éxito el país y las primeras encuestas ya la colocan como favorita para encabezar las propuestas del Frente conformado por el PRI-PAN y PRD en el 2024. Y es que la más reciente medición de México Elige da un amplio triunfo a Xóchil frente a los demás competidores. A la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el candidato a Presidente de México por parte de Va por México?”, el 50.6% de los encuestados se decantaron por Xóchitl Gálvez, seguida del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, por quién votaría el 10.1%.Tras ellos se encuentran los priistas Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 10.1%; y la senadora Beatriz Paredes con el 5.6%. Luego se ubica el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, el perredista Miguel Ángel Mancera con 3.8%; el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca con 3.6%; y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles con 3.0%. Además, esta encuesta también ubica a la panista como una competitiva rival a vencer, pues si hoy fueran las elecciones presidenciales un 35.7 por ciento de la población votaría por la aspirante de Morena Claudia Sheinbaum y un 34.9 lo haría por Gálvez Ruíz. Esto demuestra que la hidalguense está creciendo y, quizá por los señalamientos desde Palacio Nacional, su imagen se está conociendo en todo el país. Por lo pronto, el próximo domingo 23 de julio se tiene previsto que se realice una marcha en favor de la senadora del PAN ante los ataques de AMLO, esta es organizada por la organización Ley y Democracia.

IGNACIO MIER ANUNCIA QUE CONTINUARÁN FOROS PARA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El coordinador de Morena Ignacio Mier Velazco ha estado muy activo y empujando las reformas al Poder Judicial, por eso ya anunció que "habrá foros para consultar la reforma al Poder Judicial”. Mier destacó que a partir del mes de septiembre habrá una ampliación de debate para determinar el futuro del Poder Judicial en el país. Reveló que luego del encuentro que sostuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, Loreta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, se indicó sobre la necesidad de hacer una revisión a la impartición de justicia.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA Y DANTE DELGADO DIALOGAN SOBRE GOBIERNO DE COALICIÓN

Miguel Ángel Mancera, sigue empujando los gobiernos de coalición y recientemente dialogó con Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, de la importancia de impulsar y consolidar en el sistema político esta la figura. Recordemos que el coordinador del PRD en el Senado y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, es uno de los principales promotores de esta figura, porque devuelve la confianza en los partidos políticos que formen alianzas, existe un compromiso firmado ante la sociedad y este representa las causas de las personas. El ex jefe de Gobierno busca que del proceso electoral de junio de 2024, se llegue a un gobierno de coalición representado en el Frente Amplio por México que integran el PAN, PRI, PRD y liderazgos de la sociedad civil. Miguel Ángel Mancera ha afirmado en diferentes ocasiones que México está preparado para un gobierno de coalición y para ello la sociedad civil y la militancia de las fuerzas que conforman la alianza Va por México son fundamentales para ganar en el 2024. En diversas ocasiones, ha extendido la invitación para que otras fuerzas políticas sumen esfuerzos, para participar activamente en la construcción de un gobierno con causa. “Se requiere un ejercicio de unidad y considero que se puede lograr si despierta el ánimo, hemos visto que las personas se vuelcan cuando tienen una causa y dar esa causa es lo que permite el gobierno de coalición”, citó.

DANTE DELGADO PROMUEVE DIÁLOGO “DE CONFIANZA” RUMBO AL 2024

A pesar de las presiones, Movimiento Ciudadano que preside Dante Delgado, no cede y asegura que no violará la ley por lo que se acordó promover el diálogo y ser respetuosos de los tiempos electorales. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo a sus simpatizantes que será hasta el 29 septiembre de este año que el organismo lanzará su convocatoria para el proceso interno en el que definirán la candidatura para las elecciones presidenciales. Durante la sesión del Consejo Nacional el fin de semana, propuso un "diálogo de confianza" y convocó a una reunión con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en la que participen, también, el gobernador Samuel García, la presidenta del Consejo Nacional, senadora Verónica Delgadillo; los alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y de Guadalajara, Pablo Lemus; los coordinadores parlamentarios, el senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Maines. Lo cierto es que Luis Donaldo Colosio Riojas, que es la figura más fuerte para participar en la contienda dejó en suspenso su participación, pues dijo que cuando llegue el momento dará a conocer si va o no por la candidatura presidencial, ya veremos.

FRENTE AMPLIO AGILIZA REGISTRO EN LA PLATAFORMA PARA RECABAR FIRMAS

Por las múltiples fallas y retrasos que se han registrado en la plataforma para registrar las firmas y ante las quejas de los aspirantes, el Comité Organizador del Frente Amplio por México, ya puso “manos a la obra” y anunció la simplificación del proceso para el registro y otorgamiento de simpatías. Así que a partir de hoy, se eliminó el requisito de ingresar un correo electrónico y esperar a recibir un mail para continuar con el proceso. También se eliminó un sistema que leía automáticamente los datos de la credencial de elector. Ahora, cada persona deberá escribir, de manera manual, su clave de elector, sección electoral y correo electrónico. Además, se determinó dejar de respaldar la información a través del sistema OSR, y se utilizará otro método menos pesado.





