AMLO se recupera de Covid en Palacio Nacional: Adán Augusto López

Quien salió al paso y frenó las especulaciones sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández quien dejó en claro que el mandatario no sufrió de un desmayo ni fue trasladado de emergencia tras su nuevo positivo a COVID-19, El funcionario explicó que López Obrador empezó a presentar síntomas parecidos a los de un resfriado entre la noche del sábado y la mañana del domingo. El secretario de Gobernación remarcó que López Obrador es monitoreado de manera permanente y se dará un informe sobre su salud en la conferencia ‘mañanera’ de hoy martes. Eso sí mencionó que el presidente se encuentra en Palacio Nacioal. Desde este espacio le desamos pronta recuperación.

PREVENCIÓN ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA ENFRENTAR LAS ADICCIONES: ROLANDO LÓPEZ SALDAÑA.

Luego de precisar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador está empeñado en promover la Estrategia en el Aula: Prevención de las Adicciones, Rolando López Saldaña, Director Nacional de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, subrayó que el objetivo de esta campaña es que los jóvenes tengan mayores herramientas para prevenir estas adicciones. Muy oportuna su participación pues el funcionario estuvo con estudiantes que acudieron al evento Estrategia en el Aula: Prevención de las Adicciones, efectuado en el auditorio de ICATSIN, en donde estuvo acompañado por Alejandro Samuel Colín Ramírez, Coordinador de Organismos Descentralizados Estatales de los CECyTES; por el Dr. Ramón Rodrigo López Zavala, Subsecretario de Educación Media y Superior de la SEPyC, quien asistió con la representación del gobernador, Rubén Rocha Moya, y Emma Karina Millán Bueno, Directora General de CECyTE Sinaloa, exhortó a los estudiantes para que digan No a las drogas y sean ellos quienes prevengan este tipo de situaciones, en donde la mejor arma es la prevención. En su mensaje, el maestro Alejandro Samuel Colín Ramírez destacó dicha Estrategia es un granito más que se suma a los grandes esfuerzos que está haciendo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Importante, sin duda esta campaña ya que, a decir del subsecretario de Educación Media y Superior de SEPyC, en México de cada 100 consumidores de droga, 33 inician entre los 10 y 14 años de edad, en tanto, que en el nivel bachillerato la cifra es mayor, dado que en esta etapa el 50 de cada 100 empieza su consumo, es decir, entre los 15 y 19 años de edad, que quiere decir, que mucho más de la mitad iniciaron estando en primaria, secundaria o bachillerato. Las encuesta arrojan que 4 de cada 100 iniciaron su consumo después de los 25 años. Estaremos atentos.

MARCELO EBRARD PIDE

Las fichas ya empiezan a moverse rumbo al 2024 y por eso los presidenciables no cesan en sus actividades de fin de semana. En Tijuana, Baja California, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió a su partido que cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena propongan a una empresa encuestadora para decidir al abanderado guinda en 2024. “Morena lo que tiene que hacer, la dirigencia sobre todo, es ya poner las reglas básicas: renuncia, los que estamos en puestos; dos, una encuesta confiable, quiere decir que cada quien ponga una empresa de su entera confianza, y, tercero, una pregunta”, señaló. Veremos.

RICARDO MONREAL ANUNCIA QUE ANTES DEL 19 DE MAYO GABINETE DE SEGURIDAD SE REUNIRÁ CON LEGISLADORES

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, informó que la Comisión Bicamaral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública se reunió ayer para abordar su plan de trabajo y los indicadores que deben de contener los informes que presente el Ejecutivo federal en esta materia. El presidente de este órgano legislativo destacó que el Congreso de la Unión estableció la facultad de control parlamentario sobre las tareas de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas y “estamos en ese proceso de revisión en estos próximos días”. Dijo que aún se tiene que acordar con el secretario de Gobernación, la fecha para el encuentro con los integrantes del Gabinete de Seguridad, para que atiendan la solicitud del Senado y de la Cámara de Diputados. Monreal agregó que esta reunión se podría llevar a cabo esta semana o, en su caso, antes del próximo 19 de mayo, porque esa es la fecha límite para que presenten los informes sobre las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

IGNACIO MIER CONFIRMA QUE REFORMA AL TEPJF NO VA EN ESTE PERIODO DE SESIONES

Por la falta de acuerdos la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dicha iniciativa quedará fuera del presente periodo de sesiones, que concluye el próximo domingo, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier. Respecto a la propuesta enviada por el presidente en materia administrativa, que contempla acotar los montos de indemnización por cancelaciones de contratos y concesiones ésta ha causado polémica y en este sentido, Mier señaló: “lo estamos revisando, no me atreví a hacer el comentario en tanto no tengamos certeza y para evitar que se nos puedan violentar los acuerdos que tenemos en la Junta”. El morenista detalló, además, que a lo largo de esta semana la Cámara de Diputados prevé avalar una serie de dictámenes en comisiones y en el Pleno, con la intención de remitirse de inmediato al Senado para ser ratificados antes de concluir el periodo de sesiones. Apuntó que por el momento no está proyectado algún periodo extraordinario de sesiones.

CLAUDIA SHEINBAUM SUMA RESPALDO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Un fin de semana muy intenso tuvo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo de visita en Tamaulipas donde dio a conocer los logros de su gobierno, pero, al mismo tiempo, académicos de diversas instituciones del país mostraron su respaldo a la jefa de Gobierno, en sus aspiraciones para ser presidenta de Mexico en el 2024. Encabezados por la ex secretaria de Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Rosaura Ruiz, cerca de 150 profesores y académicos de instituciones públicas y privadas del país entre IPN, UNAM, UAM, Tecnológico de Monterrey, Anáhuac conformaron el Consejo de la Academia y Ciencia de la Ciudad de México. #EsClaudia. El objetivo es difundir la acciones que la mandataria capitalina realiza en la capital y a la vez construir una propuesta de educación, ciencia y tecnología a nivel nacional. Así que conforme avanza el tipo la funcionaria sigue sumando simpatías a su proyecto, lo que sin duda, hace que siga a la cabeza en las encuestas. No la perderemos de vista.

MANUEL AÑORVE CONDENA MUESTRAS DE RECHAZO A NORMA PIÑA

Siempre respetuoso de las instituciones y congruente, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve condenó el plantón que simpatizantes de Morena hicieron frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña. “Repruebo tajantemente las manifestaciones que incitan a la violencia política y a la polarización, como el plantón que se pretende instalar enfrente de la SCJN, exigiendo la renuncia de la Ministra Presidenta. Todo mi reconocimiento y respaldo a la Ministra Norma Piña por su actuar imparcial al frente de la corte”.Y es que ayer, lunes, un grupo de militantes de Morena instalaron una pequeña carpa en la entrada principal de la Corte y llamaron a los transeúntes a firmar una petición para exigir la renuncia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, luego de que una mayoría de 8 ministros invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA RECONOCE QUE SÓLO A TRAVES DE UNA ALIANZA HABRÁ TRIUNFOS DE LA OPOSICIÓN

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD sigue muy actvo y en Jalisco se pronunció por la creación de una alianza electoral de cara a los comicios de 2024. Y es que para el senador Mancera, es urgente considerar si los partidos desean posicionarse con miras a evitar nuevamente el triunfo de Morena. En la sesión extraordinaria del Foro Plural, la organización política en pro de debatir y fijar posturas en conjunto sobre diversas problemáticas de la sociedad, el senador indicó que dicha alianza, la cual se espera sea conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, debería ser conformada antes del mes de octubre, previo al inicio de los procesos electorales del año próximo, con el objetivo de que la ciudadanía, empiece a ver que se trata de una realidad, y que sus integrantes están realmente comprometidos en formar una oposición y un proyecto de gobierno.

VICTOR FUENTES CRITICA FALTA DE ACCIÓN DE AUTORIDADES CONTRA LA REFINERÍA DE PEMEX POR CONTAMINACIÓN EN NUEVO LEÓN

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes sigue atento a la problemática de su estado, Nuevo León y la contaminación no puede pasar desapercibida, en este sentido, el legislador señaló que el "Plan Maestro de Corresponsabilidad para la Calidad del Aire", se quedó en una lista de buenas intenciones al carecer de objetivos precisos para ponerle fin a los emisores contaminantes. Recordemos que éste busca reducir hasta en un 30 por ciento de partículas contaminantes PM 10 en un plazo de dos a tres años. Félix Arratia y Alfonso Martínez, secretario y subsecretario del Medio Ambiente del Estado, respectivamente, informaron que el plan se integrará de ocho enfoques estratégicos. El primero de ellos es la refinería de Pemex en Cadereyta, después el autotransporte particular, el transporte colectivo, la reforestación, la gobernanza, la Agencia de Calidad del Aire, la industria competitiva y la educación verde. Estaremos atentos.

ENRIQUE GALINDO, ALCALDE DE SAN LUIS POTOSÍ IMPULSA ACCIONES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Uno de los alcaldes del país que está entregando buenas cuentas a sus ciudadanos es Enrique Galindo Ceballos, de San Luis Potosí, y por ello impulsa acciones no sólo de carácter social, sino en materia de cuidado del mediambiente. Este fin de semana, Enrique Galindo Ceballos, junto a Estela Arriaga, presidenta del DIF Municipal, integrantes del Cabildo y del Gabinete, empresarios, ejidatarios, la asociación Proforestal, así como casi 2 mil personas, dieron inicio al programa “Pulmones urbanos: un potosino, un árbol”,con la plantación de alrededor de 5 mil árboles como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra. El presidente municipal remarcó la relevancia de esta reforestación masiva cuya meta es alcanzar 140 mil árboles plantados en lo que resta de la administración, como parte del compromiso que representa el reconocimiento internacional Ciudad Árbol del Mundo, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas al Ayuntamiento de San Luis Potosí; reafirmó la importancia de contar con una agenda ambiental para conservar la naturaleza y tener un medio ambiente más sano, con acciones con las que también se buscará rescatar y reforestar una amplia zona que forma parte de la sierra de San Miguelito. Mientras que Galindo Ceballos afirmó que “Pulmones urbanos: un potosino, un árbol” ampliará su cobertura a más zonas del municipio, e insistió en la distinción que recibió la capital potosina como Ciudad Árbol del Mundo, por cumplir cinco estándares internacionales: contar con un área especializada en el cuidado de los árboles; la existencia de un reglamento sobre el tema del arbolado; un inventario del arbolado local; la asignación de un presupuesto anual y la concientización en este tema.

SERGIO CÉSPEDES SE ALISTA PARA INAUGURAR LA FERIA DE PUEBLA 2023

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes alista los detalles para inaugurar el jueves la Feria de Puebla 2023 que ha decir del legislador refrendará el orgullo de ser poblano. La Feria de Puebla 2023, dijo el mandatario, exhibirá el trabajo de productores mediante los pabellones y tendrá espectáculos únicos. Céspedes Peregrina dijo que su gobierno local trabaja para que la Feria de Puebla siga posicionándose como una de las mejores a nivel nacional e internacional, que deje una derrama económica importante y que se vuelva una tradición familiar.





