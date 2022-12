AMLO vs Monreal y la reforma electoral… tiempo de definiciones

La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Ricardo Monreal –quien, sin la simpatía presidencial, aspira a ser candidato presidencial en 2024 - llegó a un punto tal de tensión que el debate del plan “b” de la reforma electoral de Mandatario será su punto de quiebre.

El trato al dictamen de la iniciativa presidencial en el Senado de la República, me adelantan, será sin mayor urgencia, se abrirá y fomentará el diálogo y será analizada por todas las fuerzas parlamentarias, iniciando por Morena. Todo fomentado por Monreal. No habrá prisas pues.

Pero en Palacio Nacional tienen la urgencia de que la reforma electoral del Presidente salga de inmediato, con la mayoría que le dan los 60 votos de Morena, los cinco del Partido del Trabajo, los seis del Partido Verde y los cuatro de Encuentro Social; en total 75 de los 65 que necesita para aprobarla.

Aún calan fuerte en la casa presidencial la movilización ciudadana del 13 de noviembre y la derrotada de la iniciativa electoral constitucional del propio López Obrador. Sacar esta iniciativa de inmediato y en sus términos servirá para generar una narrativa para sostener que el Presidente no fue derrotado.

Entones es aquí donde será fundamental el papel que habrá de jugar Monreal de cara a las definiciones que tome, quizá, antes de que termine el año ante la ríspida, lejana y hasta violenta relación que tiene con integrantes de los sectores más duros del morenismo.

El zacatecano ya inició a operar el tema con los líderes de la oposición y al interior de Morena en la Cámara Alta. Me dicen que estiman que la reforma electoral del Presidente no pasará y será devuelta con observaciones al pleno de San lázaro… pero cualquier cosa puede pasar.

Ayer por a mañana, Monreal dijo a los periodistas sobre el plan “b”: “el Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio; es una decisión, será una discusión racional, inteligente.

“Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario. No, vamos a hacerlo con mucho cuidado”.

Los votos, en caso de que todos los integrantes de las bancadas de la 4T apoyen el dictamen que llegó de San Lázaro, no habrá ningún problema para concretar el golpe al INE; pero la oposición sólo necesitaría de las bancadas oficialistas 10 votos en contra o en abstención para frenar la iniciativa presidencial y darle un golpe demoledor a López Obrador. Aquí es donde el “factor” Monreal pesará.

Senadores de Morena aceptan que debe haber tejido fino para analizar el tema pues de los 493 artículos que contiene la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se modificarían 315 (64%); de los 97 artículos de la Ley General de Partidos Políticos se modifican 59, (61%); de la Ley General de Medios de Impugnación, la nueva ley, se establecen nuevas normas en 70 artículos. Así Monreal tiene la decisión sobre el futuro de la reforma electoral de López Obrador.

TRES DE CUATRO CORCHOLATAS, POR DEBATIR

No hay que perder de vista que luego de que en los últimos días tres de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal-, se manifestaron a favor de un debate para definir al mejor cuadro que presentarán a las urnas en 2024, ayer López Obrador se pronunció:

“Estoy de acuerdo, siempre he insistido en los debates y me parece que es un avance el que acepten los tres, incluyendo a Adán Augusto, que acepten todos los que quieran estar presentes, en este debate de ideas, que ayudará a ahuyentar el clima de linchamiento y ayudará a que se fijen posiciones frente a la militancia de Morena”; claro se refería a Sheinbaum, Adán y Ebrard.