AMLO y la seguridad pública

Por Jesús Héctor Muñóz Escobar

Poco se entiende que Andrés Manuel López Obrador pretenda lograr la reducción de los índices delictivos en tres años con la propuesta de seguridad pública que presentó y que encabezaría Alfonso Durazo, como responsable de la Seguridad Pública.

Con lo dicho por el mismo López Obrador y Durazo Montaño, porque el candidato de Morena, así como su futuro comisionado de seguridad, no presentaron un documento formal, sino solo palabras no se observa esa estrategia de inteligencia para acabar con el flagelo de la delincuencia, la cual no se reduce al delito común, sino a delincuencia organizada, en donde están de por medio miles de personas y millones de dólares en armamento, mercancía, comercio y la siembra de estupefacientes.

Tiene razón el candidato Presidencial cuando dice que no se puede combatir a la delincuencia organizada con un gobierno desorganizado, pero nunca dicen con plazos, metas y estrategias cómo lo van a organizar, solo las mismas frases que hemos escuchado en todos los discursos de todos y cada uno de los Secretarios de Seguridad Pública.

Alfonso Durazo habla de coordinación, de lograr una especie de “guardia nacional” que sería una policía única que incluiría a los casi 400 mil elementos que conforman las policías estatales, municipales y federales, más militares y marinos.

Sí, al escucharlo suena bien. Pero, tan solo para que militares y marinos puedan formar parte de filas de una corporación diferente, se necesitaría cambiar la Constitución, proceso legislativo que no es tan simple, ya que además de la aprobación de las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores, se requiere de la aprobación de mayoría de los congresos de los estados de la República.

Es muy fácil hacer propuestas sobre alcanzar mayor coordinación y la profesionalización de las corporaciones policiacas, como si estuvieran haciendo el gran descubrimiento, pero nunca dicen qué van a hacer para que esos mil 800 policías municipales que ganan un promedio de cinco mil pesos al mes reciban un ingreso más digno, ni tampoco con aquellas poblaciones que cuentan con 20 policías municipales y dos patrullas.

Pero además, propuestas como la de crear una gran policía que dependa de un solo mando que sería el encargado de seguridad pública a nivel federal, que en esta propuesta recaería en Alfonso Durazo, -o sea un super policía con más de 400 mil elementos a su servicio-, y habilitar a militares y marinos en tareas de seguridad son temas que siempre han sido rechazados, hasta con furia, por los militantes de izquierda, ideología a la que se supone pertenece el Gabinete de Seguridad que presentó López Obrador.

Así que aún no sabemos cómo van a reducir los índices delictivos en los tres primeros años del supuesto gobierno de López Obrador, ya que la necia realidad nos obliga a analizar todos los factores que intervienen en la delincuencia organizada que lamentablemente no se limita solo al narcotráfico, sino que se ha ido diversificando.

Lo que sí se puede agradecer a Andrés Manuel es que ya presentó su propuesta para combatir la delincuencia organizada, mientras que José Antonio Meade, el precandidato Presidencial del PRI-PVEM-Panal solo pide no atender las propuestas de ocurrencias. Poner los pies en la tierra y, con base en cifras, resultados y metas alcanzadas, fijar la estrategia en materia de seguridad pública, pero todo con números en la mano.

Y para Ricardo Anaya la seguridad pública incluye el combate a la corrupción, lo cual es cierto.

Es un hecho que la inseguridad pública exige una respuesta audaz y eficiente, porque sus niveles han trastocado la vida de miles de familias mexicanas en diferentes regiones del país. Esperamos una propuesta de los candidatos Presidenciales a la altura de una gran nación como lo es México y los mexicanos.

