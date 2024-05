Ana Lilia Rivera confía en que Sheinbaum será la próxima presidenta de México

Sin descuidar su labor legislativa, Ana Lilia Rivera, candidata de Morena al Senado, sigue recorriendo Tlaxcalay este fin de semana estuvo muy bien acompañada, pues la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum visitó ese estado. En el evento que se realizó en laPlaza de la constitución de Tlaxcala, destacó que el próximo 2 de junio se llevará a cabo una “elección histórica”, porque, por primera vez, el pueblo elegirá a una mujer como presidenta de México: Claudia Sheinbaum.Ana Lilia Rivera celebró que, una “mujer del pueblo” honrará y profundizará el humanismo mexicano, porque Morena, aclaró, es un movimiento de paz, de amor y de alegría.En este sentido, pidió a los militantes y simpatizantes de Tlaxcala y de todo México, que nada los atemorice, para que con optimismo y con alegría “luchen de corazón” con la doctora Claudia Sheinbaum, para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.





Manlio Fabio Beltrones firma compromiso con la primera infancia

El candidato al Senado del PRI, PAN y PRD,Manlio Fabio Beltrones sigue muy activo en sus actividades donde siempre explica los asuntos que impulsará desde el Poder Legislativo. Por lo pronto, Beltrones, firmó el compromiso “Pacto por la Primera Infancia” en el cual se establecen medidas concretas de apoyo en educación, salud, alimentación y bienestar de los niños sonorenses de 0 a 4 años.El acuerdo se firmó en el marco de una reunión con madres integrantes de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles. En este sentido, el candidato consideró que este pacto será el primer paso para regresar el programa de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo que el gobierno de Morena eliminó en 2019.“El compromiso en el Senado es ver cómo restituimos las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo que este gobierno nos quitó”, manifestó Beltrones Rivera tras la firma de este Pacto por la Primera Infancia.





Caty Monreal se compromete a generar políticas para el bienestar animal en la Cuauhtémoc

Catalina Monreal, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, está muy activa recorriendo todas las colonias de su demarcación. Este fin de semana fue especial, puesla acompañó su padre, el senador Ricardo Monrealen sus actividades proselitistas. En uno de estos puntos la aspirante de Morena, firmó 20 compromisos con distintas asociaciones civiles de animalistas en la alcaldía a quienes les aseguró que de obtener el triunfo el próximo 2 de junio, en su gobierno se van a generar las condiciones necesarias para evitar toda clase de violencia, explotación y maltrato a animales de compañía y habrá mejores políticas públicas para su bienestar animal. Katy también dio muestra de civilidad política, pues reprobó el atentado que sufrió su contendiente de la oposición, Alessandra Rojo de la Vega, luego de que su camioneta recibió impactos de bala el sábado.“Politizar la seguridad siempre será riesgoso, esperemos más información y el total esclarecimiento. Solo con la verdad y la justicia fortaleceremos nuestra democracia”, escribió.





Ernesto Gándara buscará trabajar de la mano con comités vecinales

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, candidato a diputado federal por el quinto distrito del PAN, PRI y PRD intensifica sus actividades y seguro de su triunfo el próximo 2 de junio, se comprometió atrabajar de la mano de grupos de vecinos organizados, porque consideró que es la manera más efectiva de mejorarlas colonias.Al reunirse con residentes de Montecarlo para escuchar sus necesidades, el Borrego Gándara dijo que en su experiencia, sobre todo como Alcalde de Hermosillo, los comités de vecinos son los que impulsan las mejoras y obras que justamente las familias necesitan, por lo que anunció que como legislador estará en contacto permanente con los vecinos de las colonias y fraccionamientos para gestionar en el presupuesto aquellas inversiones que hagan falta.





Ricardo Monreal , en Zacatecas, convocó a cerrar filas en torno al movimiento de transformación

En su calidad de coordinador de Organización y Enlace Territorial de la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Ricardo Monreal continuó este fin de semana una gira de trabajo por el norte del país, y en particular, en su tierra, Zacatecas, en la que acompañó a las y los candidatos de Morena. Ahí hizo un llamado a mantener la unidad para profundizar la transformación de México. En su visita por los municipios de Jalpa, Villanueva y Jerez donde encabezó eventos masivos, manifestó su convicción política a favor de la cuarta transformación en el país. No cabe duda que Monreal sigue demostrando que una de las piezas clave de Morena. No lo perderemos de vista.





Luis Donaldo Colosio pide a ciudadanos votar sin miedo y convoca a los candidatos presidenciales, pensar en el rumbo del país

Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, sigue dando muestras de congruencia y se distingue por ser objetivo en sus declaraciones, esta vez Colosio consideró que los candidatos presidenciales de oposición deben pensar en el rumbo del país, más allá de los intereses políticos y personales, pues la única posibilidad real de mejorar las condiciones del país es “crear una oposición responsable”.“Tenemos una responsabilidad más grande por encima de los partidos que se llama México. Recordó que, cuando las campañas apenas estaban surgiendo y todavía estábamos en periodo de precampaña, hizo un llamado a la “cordura por parte de la oposición hacia el partido oficial: que quien estuviera abajo en las encuestas declinara a favor de quien estuviera arriba para poderle dar entonces una oportunidad de construir una oposición responsable al candidato o a la candidata a proponer”, explicó en entrevista con Azucena Uresti. El sábado,convocó a la ciudadanía a votar sin miedo este 2 de junio y a darle la espalda a candidatos “agachones” o levanta dedos.“La gente debe decidir este 2 de junio entre ciudadanos que nos van a representar de manera libre, de manera profesional, bien entregada o bien, si quieren escoger a candidatos que no tienen voluntad propia y que solo van hacer agachones de un poder presidencial o bien ya lo hemos visto en otras partes, levanta dedos de su cacique político”, señaló.No cabe duda que este joven se está convirtiendo en un político con amplias posibilidades de convertirse en 2030 en el próximo presidente, veremos.





Alfonso Ramírez Cuéllar asegura que Veracruz será un estado prioritario en el gobierno de Sheinbaum

Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y candidato a diputado por la quinta circunscripciónfederal, estuvo de gira por Veracruz para acompañar a su abanderada presidencial y ahí aseguró que ese estado será prioritario para la nueva presidenta de México. En este sentido, reveló que mejorar los sistemas de salud, la educación y generar inversiones son sólo algunos de los programas que implementará la ex jefa de Gobierno, porque asegura que su triunfo ya es irreversible. Veremos.





Claudia Sheinbaum comprometida con el EDOMEX

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia estuvo en el Estado de México, donde aseguró que la prioridad para la zona metropolitana de la Ciudad de México será invertir en obras de infraestructura para garantizar el abasto de agua y mejorar la movilidad. Además, señaló que el PRI se sirvió con la "cuchara grande" durante tantos años en el Estado de México, por lo que se comprometió a que, en caso de ganar, habrá coordinación para atender al pueblo mexiquense."El Estado de México, es el estado que gobernó tantos años el PRI, se sirvieron con la cuchara grande del Estado de México, a la población le dejaron prácticamente nada. Llegaron a comprar votos el día de la elección y después se olvidaban del pueblo mexiquense por eso vamos a hacer equipo como la maestra Delfina Gómez y con todas y todos los presidentes municipales", dijo.





Senador Miguel Ángel Mancera gestionará acciones para rehabilitar clínica integral de la mujer

En sus actividades proselitistas,Miguel Ángel Mancera, se comprometió a hacer las gestiones necesarias para rehabilitar la Clínica Integral de la Mujer, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, hoy en el abandono y sin servicios.El candidato a la diputación federal por el Distrito 7 en esta alcaldía, dijo que se deben mejorar y garantizar los servicios, ya que luego de ser inaugurada durante su gestión como jefe de Gobierno, fue abandonada en 2018.Durante recorridos por distintas colonias como Villa de Aragón, Gertrudis Sánchez, Cuchilla del Tesoro, Pradera, San Juan de Aragón y Vasco de Quiroga, entre otras, el candidato ha escuchado las reiteradas peticiones de mujeres jóvenes y adultas de mejorar todos los servicios en este centro especializado, porque se encuentra prácticamente abandonado.“Llevo tres meses esperando que me den cita para realizarme unos estudios de Papanicolaou y colposcopia y hasta el momento no me han llamado. Solo me pidieron mi credencial de elector y tomaron mis datos, pero sigo en espera de esos estudios para mejorar mi salud”, narró Tania, habitante de la Quinta Sección de San Juan de Aragón.Miguel Ángel Mancera dijo que es necesario darle mantenimiento e invertir más recursos en la Clínica Integral de la Mujer, para que dé el servicio de primer nivel en beneficio de mujeres que no tienen seguridad social.





Xóchitl Gálvez llama a vigilar casillas

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, se encuentra muy concentrada en la recta final de las campañas y a tres semanas de que éstas concluyan llamó a cuidar las casillas el próximo 2 de junio, al advertir que Morena no va a aceptar los resultados electorales.Al encabezar un mitin en el parque de la “Concha Acústica” ubicado en Tepic, Nayarit, alertó que en los próximos días Morena sacará más encuestas para tratar de influir y hacer creer que la elección presidencial ya está definida, pero pidió a la gente que no se deje engañar y acuda a votar.“Que no les hagan creer. Los próximos días les van a recetar 50 encuestas, que llevan 500 puntos arriba, les van a decir un montón de mentiras, pero la verdad es que tienen miedo. Tienen miedo porque saben que no hicieron las cosas y ustedes los van a sacar”, dijo.





