Ana Lilia Rivera promueve apoyos a las mujeres a partir de los 60 años

Sin descuidar sus labores como presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, está muy comprometida con los temas que garantizan los derechos de las mujeres, y avanza en su candidatura rumbo a reelegirse como senadora junto con José Antonio Álvarez Lima. El fin de semana la legisladora propuso que se amplíen los derechos a las mujeres a partir de los 60 años y que los niños y adolescentes reciban una beca a partir del 2025, a fin de apoyar directamente a las familias del país y desde luego de Tlaxcala. En su recorrido por los municipios, explicaron que la ciudadanía los ha recibido con agrado, ya que están interesados en saber qué propuestas traerán en su beneficio y cómo estarán trabajando en el Senado de la República. Indicó que, cada propuesta planteada ha sido bien analizada, por lo cual no duda que con en conjunto con la Claudia Sheinbaum se pueda poner en práctica y que se continúe con la transformación de México, “el objetivo de nuestro presidente es apoyar siempre a quienes más lo necesitan y así lo estaremos haciendo desde el ámbito federal”, dijo Álvarez Lima.

MANLIO FABIO BELTRONES: NECESARIO CAMBIAR MODELO DE SEGURIDAD

En Puerto Peñasco, Sonora, el candidato al Senado, Manlio Fabio Beltrones aseguró que es necesario modificar el actual modelo de seguridad y muestra de ello fue el ataque en Sonoyta, donde un maestro murió y cinco personas resultaron heridas. Beltrones reiteró que es hora de desmilitarizar la seguridad pública en México, cambiar el modelo y poner orden ante la delincuencia. “Desmilitarizar la seguridad pública, poner orden y corregir lo que no está funcionando y ello pasa por tener mejores policías, más capacitados, mejor pagados y más preparados en técnicas de investigación”, dijo el exgobernador.Subrayó que el Ejército y la Marina son dos instituciones muy respetables de gran valor, pero que no son policías ni están hechos para llevar estas tareas que corresponden a una autoridad civil.

ERNESTO GÁNDARA SE COMPROMETE A BRINDAR APOYOS A CIUDADANOS DE ZONAS RURALES

Muy activo y atento a las necesidades de varios sectores de la sociedad se ha mantenido Ernesto “El Borrego” Gándara Camou aspirante a diputado federal de la oposición. Y es que el exsenador realizó un recorrido por las comunidades rurales del oriente de Hermosillo, donde compartió su visión y compromisos de campaña con los habitantes de la región. Ahí reconoció que es necesario que el gobierno brinde un apoyo significativo para mejorar la calidad de vida de la zona, ya que entre las principales demandas de las comunidades rurales, están la infraestructura básica, como pavimentación, acceso a agua potable y conectividad con el área urbana. También se pronunció por respaldar al sector agrícola y ganadero, así como en la rehabilitación de espacios comunitarios como parques y plazas.

XÓCHITL GÁLVEZ ASEGURA QUE ES NECESARIO MODERNIZAR PEMEX

La candidata de la oposición a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez estrenó vehículo y recorrió algunos municipios de Campeche a bordo de de su Xochibús. En ese estado, previo a la celebración del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, la candidata por el PAN, PRI y PRD, dejó en claro que de ganar las elecciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) será modernizada y de ninguna manera privatizada “como acusa falsamente” su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum. Afirmó que Morena ya privatizó la paraestatal, porque la volvieron el negocio particular de los hijos del presidente y de su padrino Octavio Romero Oropeza, director de Pemex”. Mencionó que convertirá a Pemex en una empresa de clase mundial. Y de ganar la presidencia hará que Pemex se reconvierta a la transición energética; pues, además de petróleo considera que debe de entrar a la geotermia, al hidrógeno, y a la captura de carbono.

HILDA FLORES ESCALERA PROMUEVE COAHUILA COMO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA INVERTIR

La ex senadora y distinguida militante del PRI, Hilda Flores Escalera se mantiene muy activa en Coahuila y en la Ciudad de México apoyando al gobierno de Manolo Jimenez, pues recordemos que fue pieza clave para ganar la elección el año pasado, y conservar ese estado que es uno de los que atraen más inversión al país. Ahora no baja el ritmo y como titular de la Oficina de Representación del Gobierno del estado en la ciudad de México se ha reunido con diversos sectores y representantes extranjeros para promover la inversión en su estado. Muestra de ello es que la semana pasada, Hilda Flores estuvo con el Embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, a quien le expuso el interés por acercar aún más a España y Coahuila; promover el intercambio cultural y académico, así como la posibilidad de inversiones como socio comercial estratégico.

EMILIO GAMBOA PATRÓN DISCRETO SIGUE MANTENIENDO SU LIDERAZGO POLÍTICO

Quien debería dedicarse a dar clases de política a muchos es Emilio Gamboa Patrón, ex líder de los senadores del PRI, pues a pesar de mantenerse discreto y alejado de los reflectores sigue manteniendo un importante liderazgo. Y es que la gran experiencia de Emilio le permite distinguir cuándo es prudente aparecer en la escena pública y cuándo mantenerse al margen. Sin embargo, está muy pendiente de lo que pasa en el país y de los retos que enfrenta, por eso debería dar asesoría a los políticos que hoy están en la escena pública y enseñarles cómo con prudencia, inteligencia y experiencia se pueden obtener más cosas que con cerrazón y aplastante mayoría.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA PIDE CAMBIAR EL RUMBO DEL PAÍS PARA QUE LOS ABRAZOS SEAN PARA LA CIUDADANÍA Y NO PARA LOS DELINCUENTES

Muy buen trabajo como senadora de la república está haciendo Josefina Vázquez Mota, quien no pierde oportunidad de presentar iniciativas en favor de los niñas y niños del país. Pero no por ser una de las legisladoras más productivas descuida sus actividades proselitistas. De gira por la Paz, Baja California, la aspirante a diputada federal encabezó el Foro por La Paz donde aseguró que los mexicanos están apunto de tomar la decisión más importante de la historia reciente del país. Resaltó que si todos y cada una hace la tarea el día de la elección sumando votos, el 3 de junio amanecerá un México donde los abrazos sea para la ciudadanía y las leyes para los delincuentes, ya que le estremece el alma ver el video de un adulto mayor en Acapulco que los delincuentes golpearon con una tabla para quitarle un pedazo de su salario honrado y honesto, un criminal que ya ni siquiera se preocupa en cubrirse el rostro y golpeaba al adulto mayor para exigirle derecho de piso.

DEBATE DE CANDIDATOS A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El fin de semana se llevó a cabo el primer debate entre los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México. Se trata de Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” (Morena-PVEM-PT); Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC) y Santiago Taboada, de la coalición “Va X la CDMX” (PAN-PRI-PRD) quienes presentaron sus propuestas de gobierno enfocadas en temas como agua, educación, salud, transporte y economía. Clara Brugada señaló que, de llegar a la jefatura de Gobierno de la CDMX, construirá 100 nuevas Utopías, además de brindar apoyo económico desde la cuna y becas para estudiantes de universidad. Además impulsará el Sistema Público de Cuidados con la construcción de centros de desarrollo infantil, casas de día para los adultos mayores y centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Salomón Chertorivski se pronunció por construir un sistema de salud universal de calidad, que sea más seguro y más popular, una educación de calidad, un sistema de cuidados y apoyos para los momentos de alto riesgo en la vida, como la vejez, el desempleo, un desastre natural o alguna discapacidad. Por su parte, Santiago Taboada, de la coalición “Va por la Ciudad de México”, delineó cinco ejes de su plan de gobierno que contemplan blindar a la CDMX de los delincuentes. Agua para todos, arreglando fugas y reutilizando el líquido Mejorar el transporte público. Salud total, seguro popular y medicamentos para todos. Salario rosa chilango, estancias infantiles y arreglar las escuelas públicas. Además, el candidato expresó la necesidad de dignificar la labor policíaca, en el desarrollo humano. De acuerdo con una encuesta realizada por Massive Caller, el 53.1% mencionó que Santiago Taboada fue quien presentó las mejores propuestas o fue el ganador del debate, ello frente a un lejano 37.1% de la candidata de la alianza Morena, PT y PVEM, a quien le sacó una ventaja de doble dígito (16 puntos porcentuales). Pero como sabemos los debates no ganan elecciones, ya tenemos como ejemplo el que ocurrió entre Enrique Peña Nieto, los candidatos del PAN (Josefina Vázquez Mota) del Movimiento Progresista (Andrés Manuel López Obrador) y el candidato del partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri quien en ese momento se dijo ganó el debate.

EDUARDO RAMÍREZ SE COMPROMETE A REALIZAR PROCESO ELECTORAL PACÍFICO

Muy contento y comprometido se le vio al senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) durante el registro de su candidatura al gobierno estatal por la coalición "Sigamos haciendo historia en Chiapas", integrada por nueve partidos, encabezados por Morena. Ahí el senador con licencia enfatizó su compromiso de realizar un proceso electoral pacífico; "somos de los hombres de la República que creemos en los principios y los valores que fortalecen la participación ciudadana. Además, aseguró que la virtud, la alegría, el trabajo y permanecer estoicos, que es mantenerse ecuánime ante la adversidad, serán los ejes con los que gobernará Chiapas para que tenga progreso , desarrollo y vivamos con tranquilidad con paz social". Finalmente anunció que el próximo 27 de marzo llegará a Cintalapa, Claudia Sheinbaum.

EN SINALOA, ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR PROMETE CAMBIO DE RUMBO EN POLÍTICA DE APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO

En los Mochis, Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y candidato a diputado federal, aseguró que, con Sheinbaum, los productores agrícolas de Sinaloa van a sentir un cambio en la forma de aplicar la política al sector, porque se protegerá el precio de las cosechas, con mejores sistemas de coberturas, cubriendo los costos de producción y niveles de rentabilidad, Ramírez Cuéllar dejó entrever que de ganar la presidencia, la ex jefa de gobierno hará un cambio en la estrategia de seguridad que hasta ahora ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la que se le identifica como “Abrazos, no balazos”. Dijo que Sheinbaum enfocará sus esfuerzos en acabar con la impunidad, marcando un giro significativo en su postura respecto a la seguridad nacional. Sin embargo, esto no ha sido todavía una postura oficial por parte de la candidata.

IGNACIO MIER LLAMA A GARANTIZAR MAYORÍA DE MORENA EN EL CONGRESO PARA QUE SIGAN LOS PROGRAMAS SOCIALES

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, lanzó un llamado para votar por los candidatos de su partido a fin de lograr la mayoría calificada en el Congreso y “blindar” los programas sociales. Pidió consolidar el Plan C para mantener en la Constitución los recursos que la llamada cuarta transformación “le arrebató a los gobiernos corruptos del pasado”. Sostuvo que con la mayoría calificada en el Congreso se podrá establecer adicionalmente en la Constitución un programa para que los niños inscritos en nivel preescolar y hasta la secundaria reciban un apoyo, además que las mujeres de 60 a 64 años reciban una pensión.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PLANTEA REGRESAR ESTACIONES DE POLICÍA A LAS COLONIAS DE LA GAM

A pesar de lo que se dice, la seguridad sí es una preocupación de la ciudadanía y muestra de ello es que vecinas y vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero, pidieron a Miguel Ángel Mancera, candidato a una diputación federal por el PRD, que se vuelvan a habilitar las estaciones de Policía. Al escuchar las peticiones de 80 habitantes de la colonia Cuchilla del Tesoro, como parte del recorrido que realiza como candidato, estos le enlistaron los problemas de seguridad que enfrentan al salir de sus casas, a trabajar, a la escuela o a la tienda. “Con las estaciones de Policía nos sentíamos con más seguridad”, “se veían los policías ahí, “antes teníamos los teléfonos de policías, ahora no sabemos quiénes son”, fueron algunos de los comentarios que escuchó el ex jefe de Gobierno en esta reunión. Miguel Ángel Mancera, recordó que las estaciones de Policía fueron inauguradas durante su administración como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El modelo fue tomado de las que existen en otras ciudades como New York, Sao Paulo, Buenos Aires, en un esquema de policía de proximidad.“Debemos retomar el asunto de las estaciones de Policía. Aquí estaban las Estaciones de Policía, y luego se quitaron, se dejaron sin elementos y se transformaron en otra cosa. Cuando hicimos las modificaciones de las estaciones de Policía ¿qué pasó?, disminuyeron las personas atropelladas, porque a cada rato atropellan adultos mayores, a niñas y niños”, citó. No lo perderemos de vista.

CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE LA OPOSICIÓN NO TIENE PERSONAJES CON CREDIBILIDAD

La candidata presidencial de Morena Claudia Sheimbaum arremetió contra la diputada española Cayetana Álvarez tras haber criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento celebrado en México. La ex jefa de gobierno consideró que la legisladora española se ha convertido en portavoz de la oposición mexicana, porque ya no tienen personajes con credibilidad. Sin embargo, Sheinbaum reconoció que hay regiones del país que requieren una mayor intervención para la seguridad, “pero hay avances”. “Están buscando voceros internacionales, pero no les da. O esta campaña que se ha demostrado -por cierto, muy mal el INE que dijo que no va a investigar los bots famosos en contra nuestra, en la red X- que vienen de cuentas que no son de México, la gran mayoría. Entonces, no les va a funcionar”, recalcó.

RICARDO MONREAL CALIFICA COMO RECURSO ELECTORERO SOLICITUD DE LA OPOSICIÓN DE DESAPARECER PODERES EN GUERRERO

La solicitud para desaparecer poderes en Guerrero es un recurso “electorero” de la oposición, que busca sacar raja política de los problemas que son producto del rezago, abandono y desigualdad ancestral que enfrenta el estado, afirmó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que los senadores que presentaron esta petición a la Mesa Directiva del Senado de la República saben muy bien que no procede la desaparición de poderes en el estado. El senador recordó que el artículo 76 de la Constitución Política y su ley reglamentaria definen con precisión cuando procede una solicitud de esta naturaleza. En términos generales, agregó, se requiere que se encuentren en crisis institucional todos los poderes de una entidad, que no funcionen los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y no haya jueces. Pero en el caso de Guerrero, acotó Ricardo Monreal, no se configuran esos extremos o hipótesis jurídicas

CATY MONREAL AVANZA EN PREFERENCIAS ELECTORALES

Siguiendo los pasos de su padre, Caty Monreal sigue recorriendo las colonias de la alcaldía Cuahutémoc en busca de las preferencias que le permitan ser la próxima delegada en la entidad. La candidata de Morena se ha reunido con varios sectores y colonos de su alcaldía y hace unos días platicó sobre la situación de la vivienda en la Alcaldía Cuauhtémoc, porque su objetivo es trabajar de manera coordinada por el desarrollo social, urbano y ordenado de la demarcación.

ENCUESTAS HAN PERDIDO CREDIBILIDAD Y SÓLO SIRVEN INDUCIR EL VOTO

En los últimos años las encuestas no son confiables, a pesar de que todos los candidatos las presuman para medir su fuerza. Y es que, lo cierto es que ya no aplican el criterio metodológico científico y publican las que cada quien manda a realizar, para generar inducción y conocimiento. Así que las casas encuestadoras que antes eran referencia, poco a poco han dejado de ser confiables y se han convertido en acomodador de cifras para quien pague . La gran mayoría son hechas en escritorio, otras son telefónicas y hay otras que las hacen en redes sociales. Ante ello le recomiendo que las vea y analice, con la visión de que éstas no reflejan la realidad . Lo objetivo es esperar al 2 de junio, “sin pasiones”, porque lo cierto es que las encuestas no ganan elecciones, porque sólo son un reflejo del momento y la única que cuenta es la del proceso electoral.

