Anáhuac global

DRA. YAEL SIMAN

Justicia Transicional: Chipre y México

El tema de la justicia transicional emerge como urgente en el contexto mexicano actual. Desapariciones forzadas, búsqueda de verdad y de justicia, impunidad, violencia y pacificación son realidades que coexisten en nuestro país y que merecen la atención del Estado y la ciudadanía. La justicia transicional es entendida como aquella que se da en condiciones únicas y sumamente desafiantes, es decir, en sociedades afectadas por la violencia masiva, la polarización política y la presencia de instituciones frágiles. El Centro Internacional de Justicia Transicional indica que en estos contextos se torna prioritario reparar el tejido social y restaurar la confianza en el Estado de derecho.

La justicia transicional comprende una combinación de respuestas que van desde las comisiones de la verdad, los tribunales, las reparaciones y la garantía de no repetición.

En el diseño de estas respuestas participan actores de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales, como lo muestra el encuentro que se dio el pasado 26 de septiembre en el Museo Memoria y Tolerancia entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, representantes de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El análisis de los mecanismos de justicia transicional apropiados para México, es fundamental considerar las condiciones propias (nacionales, regionales y locales) junto con distintas experiencias internacionales que pudieran arrojar luz sobre aciertos y desafíos. En el escenario global, la isla mediterránea de Chipre emerge como un caso relativamente exitoso y del cual pudieran derivarse lecciones para México.

A pesar de que Chipre tiene un conflicto político-territorial irresuelto con Turquía, se caracteriza por un resultado esperanzador en justicia transicional. Chipre muestra que es posible lograr cooperación bilateral y confianza mutua entre dos comunidades nacionaleschipriota griega y chipriota turca- para atender cuestiones sensibles de derechos humanos, como la desaparición forzada. La sociedad chipriota atravesó por el umbral de la “verdad forénsica” a través de una política de exhumaciones humanitaria y la identificación de los cuerpos de los desaparecidos de ambas comunidades. De acuerdo a Iosif Kovras en su libro Grassroots Activism and the Evolution of Transitional Justice, el Comité para Personas Desaparecidas exhumó 1192 víctimas (de un total de cerca de mil 500) e identificó los cuerpos de 737.

Con ello, Chipre salió de 25 años de silencio institucional.

Al menos dos lecciones son importantes: una movilización de los familiares de las víctimas políticamente activa, movilizadora de recursos (protestas, presiones, alianzas) e incluyente ha legitimado un discurso de verdad y justicia, y ha democratizado el debate. Además, el Estado chipriota ha construido una voluntad política que desvincula el tema de las desapariciones del conflicto con Turquía y establece criterios de transparencia en las exhumaciones. Si bien México no es Chipre y Chipre no es México, una mirada a este caso puede acercarnos a pensar la justicia transicional de manera oportuna en nuestros tiempos.





yael.siman@anahuac.mx

*Profesora de la Facultad de Estudios Globales y Titular de la Cátedra A.G. Leventis en Estudios de Chipre en la Universidad Anáhuac México.