Anáhuac Global | Dos factores en común

Por: Santiago Fernández Sordo

Las acciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para estabilizar el mercado de petróleo parecen haber tenido ya los efectos deseados. Con un alza en los precios internacionales del petróleo de hasta 70% desde los recortes a la producción en 2017 y una caída persistente de los inventarios, la OPEP puede declarar misión cumplida. Pero ahora se asoma un problema distinto.

El Ministro de Energía ruso, Alexander Novak, declaró a una estación de radio local que el riesgo de volver a ver el petróleo en 100 dólares por barril antes del final de año es real. Las dinámicas detrás de esa posibilidad están fuera del control de la OPEP. La vertiginosa caída de la producción petrolera en Venezuela, que alcanzó su nivel más bajo en 28 años apenas el pasado mes de agosto (un millón 448 mil barriles diarios); los recortes vigentes en la OPEP que rebasan el millón de barriles diarios; la gradual pero persistente salida de la producción iraní del mercado, a medida que sus compradores dejan de hacer pedidos al país islámico previo a la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses (4 de noviembre); y los problemas de infraestructura en las cuencas de shaleen, EU, que impiden canalizar la explosiva producción estadounidense a los mercados globales, están empezando a provocar una escasez de oferta en el mercado.

La OPEP no puede hacer demasiado. Rusia y Arabia Saudita no tienen capacidad ociosa para cubrir las necesidades de petróleo en el mercado. Ambos están produciendo a su máxima capacidad, cercana a niveles récord, mientras que otros miembros de la OPEP no están dispuestos a aceptar alzas en la producción del organismo por temores a una nueva caída en los precios que afecte sus ingresos. Estados Unidos no retirará pronto las sanciones que ha vuelto a imponer sobre Irán desde que Trump decidiera abandonar el pacto nuclear y el problema de infraestructura en Texas se estima que persistirá al menos hasta 2019. Sin mencionar que, a la crisis venezolana, que arrastra a la industria petrolera de ese país, no se le ve pronto final.

Con este panorama, los 100 dólares por barril a finales de año lucen muy probables. Los ganadores en el corto plazo serán los países productores, primero la OPEP, después los productores estadounidenses que acapararán el exceso de demanda una vez que solucionen los problemas técnicos de distribución. Pero eventualmente las consecuencias habrán de alcanzarnos a todos. Un alza tan marcada en los costos de la energía podría provocar una aceleración de la inflación a nivel global en un momento de especial fragilidad financiera. Actualmente,la Reserva Federal se encuentra en el proceso de elevar las tasas de interés, algo que ha hecho de manera gradual pero que no ha dejado de tener un impacto sensible alrededor del mundo.

Mayor inflación obligaría a realizar mayores alzas en las tasas de interés y las consecuencias podemos ilustrarlas con una estadística fascinante: cinco de las últimas seis recesiones han comenzado con dos factores en común, un ciclo de alzas en las tasas de interés en EU y un alza en los precios de la energía.