Anáhuac Global | Elecciones en Estados Unidos

Por: Yoanna Shubich Green

El 6 de noviembre se celebraron elecciones intermedias en Estados Unidos (EU) para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes, un tercio de los 100 escaños en el Senado y gobernadores de 36 de los 50 estados. El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara Baja lo que significa el fin de la hegemonía republicana en el Poder Legislativo y el único contrapeso al presidente Donald Trump. Los republicanos conservan la mayoría en el Senado. Los demócratas recuperaron algunos estados, pero, perdieron Florida y Ohio que, serán relevantes para las campañas de 2020, quienes cuentan con un número importante de votos en el Colegio Electoral.

Fue una campaña donde prevaleció el miedo y el tema de la caravana migrante centroamericana.

Fue de las elecciones más concurridas, 113 millones de votantes, donde, los hispanos, afroamericanos, jóvenes y mujeres aumentaron su participación, lo que dio como resultado un Congreso plural.

Entre las facultades más importantes que tiene la Cámara de Representantes son: la aprobación del presupuesto, que es de las mayores fortalezas y poder de negociación, la potestad de declarar la guerra y la capacidad de fiscalización o investigación. Esta última la podrían usar para pedir la declaración de impuestos del presidente, el conflicto de interés de sus negocios e investigar la injerencia rusa en las pasadas elecciones. No se desgastarán en iniciar un proceso de destitución, ya que el Senado lo rechazará. Incluso, el presidente Trump ya amenazó con iniciar investigaciones contra demócratas si estos inician dicho juicio.

Entre los temas que tratarán los legisladores demócratas estarán: no cancelar el Obamacare; reactivar fondos a los países centroamericanos para paliar el tema migratorio; otorgar Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados centroamericanos y de otras nacionalidades, defender el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otorgar mayores recursos para infraestructura.

El reto para los demócratas será no ser el blanco de los ataques de Trump, no hacerlos responsables de todos los fracasos, bloqueos políticos o legislativos y más ante un partido dividido, con diversos liderazgos proyectándose para las primarias del 2020, pero también representa una gran oportunidad para que éste se renueve y se revitalice.

Así, Trump, en una lógica de conflicto y polarización, se fortalece, ya que es en este escenario donde mejor sabe moverse y capitalizar las ganancias, por lo que tratará de denigrar a sus oponentes con miras a su reelección.

Los resultados de las elecciones representan para México una aprobación difícil y costosa del T-MEC. En EU éste es un Acuerdo, más no un Tratado y por ello debe ser aprobado por una mayoría simple de la Cámara Baja, por ello, México deberá cabildear de forma personalizada y a lado de intereses locales en un ambiente antilibre comercio; no se dará presupuesto para la construcción del muro fronterizo. Por la pluralidad del Congreso, se tendrá una postura promigrante, aunque el presidente Trump presionará a nuestro país para que los centroamericanos no lleguen a EU. Estos serán los retos para el presidente mexicano entrante.

*Coordinadora Académica de la

Facultad de Estudios Globales