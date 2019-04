Anáhuac Global | “Frankensburger” y la irrelevancia de la vida

Por: Jessica de alba Ulloa. Investigadora, Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México.

En 2013, una noticia sensacional anunciaba al mundo que se había producido la carne de una hamburguesa en un recipiente de Petri. Una carne que costaba €250,000 euros y había sido creada en un laboratorio. Se produjo con células madre de músculo de un animal y fue desarrollada dentro de unmedio de nutrientes. Winston Churchill había deseado que se pudieran producir pechugas y alitas de pollos, sin tener que producir al pollo entero para solo comernos las partes. Esto es una realidad; se han producido albóndigas en 2016 y un sándwich de pollo en 2017. El tema vuelve a tomar relevancia por la Cumbre Mundial del Alimento celebrada en Múnich los 20 y 21 de marzo pasados.

De acuerdo con Peter Singer, filósofo utilitarista australiano, esta tecnología lograría la reducción del sufrimiento animal, dejando un planeta habitable a las generaciones futuras. Uno de los beneficios sería la reducción significativa de metano, uno de los gases de efecto invernadero que produce el ganado, que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), es mayor a lo emitido por autos, camiones, aviones y barcos juntos.La “agricultura de células” estaría llamada a superar la falta de recursos para alimentar a 9.8 mil millones de personas en 2050 y limitar el calentamiento global.

Sin embargo, estas tecnologías no están libres de características negativas, como lo señala el científico Juan Pascal. El cultivo de células requiere vitaminas, aminoácidos, factores de crecimiento y hormonas, que se obtienen a partir de suero de un feto bovino. Además, para evitar que los cultivos se contaminen, se añade antibióticos u otros antisépticos que no serán desechados como naturalmente sucede en el proceso animal.

Hay también preocupación por la estabilidad genética, pues las divisiones múltiples pueden dar lugar a células cancerígenas que no se sabe cómo reaccionarán, así como tomar en cuenta el sabor de la carne, queestá dada por músculos, nervios y grasa, variedad de tejidos que no necesariamente se logra en la carne de laboratorio.También hay que valorarlas grandes cantidades de energía que se requerirán para la producción de la carne in vitro y sobre todo, considerar qué se hará con el 86% de todo desperdicio que los humanos no consumen, de acuerdo con la FAO, como cáscaras de fruta, restos de cereales, semilla de algodón, soya, etc., que resulta en seis mil millones de toneladas al año, si desaparece el ganado tradicional. Finalmente, cabe señalar que la ausencia de ganado y su función de limpieza de follaje y arbustos es un factor determinante en la pérdida de masa forestal a causa del fuego. Son muchas las desventajas.

Derivado de los avances científicos, el mundo está dando vuelcos interesantes. Vegetales de fábrica, inteligencia artificial, carne de laboratorio, bebés genéticamente modificados… Seguramente los problemas morales y éticos no se harán esperar. Sin detener el avance científico, hay que detenerse a evaluar las posibles consecuencias de estos nuevos descubrimientos. ¿Llegará el día en que seamos todos irrelevantes para la vida?