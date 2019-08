Anáhuac Global | México, candidato al Consejo de Seguridad

Por: ALMENDRA ORTIZ DE ZÁRATE y RAFAEL MEDINA PALACIOS

El pasado lunes 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México, apoyado por países de América Latina y el Caribe, será candidato para pertenecer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La última participación en este Consejo por parte de México fue en 2010 y, en caso de ser aceptado, sería su quinta participación desde la creación del mismo en 1946. El Consejo de Seguridad es el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. Está conformado por cinco miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Además, se eligen a 10 miembros no permanentes por un periodo de dos años.

La candidatura de México como miembro no permanente es una oportunidad para alzar el prestigio y renombre del país ante la comunidad internacional. Luego de la ausencia del presidente López Obrador en la cumbre del G20, esta candidatura parece una decisión acertada en pro de una política exterior fuerte y no una centrada en EU. Durante el bienio 1992-1993 el entonces presidente Carlos Salinas retiró la candidatura para evitar entrar en algún tipo de confrontación con el gobierno estadounidense que pusiera en riesgo la firma del TLCAN. De acuerdo al actual gobierno, la postura de México dentro del Consejo será basada en respeto, fraternidad y en principios constitucionales; con esto se espera que no existan problemas con EU que puedan repercutir en tarifas hacia el pueblo mexicano por cuestiones de materia migratoria.

Recordemos que 2019 ha sido un año con altas y bajas en cuestiones comerciales para México y Estados Unidos. Tras negociaciones con el gobierno del presidente Trump y el gobierno actual de México, el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa en debate en el congreso estadounidense. Al acercarse las elecciones del 2020 en EU, se abren nuevas presiones por grupos que apoyan o se oponen a la firma del tratado.

Lejos de afectar las relaciones comerciales, esta candidatura otorgará mayor soporte a México y fortalecerá su participación internacional en temas de gran relevancia en la agenda de seguridad internacional como: cambio climático, guerras comerciales, migración, terrorismo, crisis energética, entre otros. México es un país clave en estos temas y la diversificación de su política exterior le resultará muy beneficioso.

La importancia de México dentro del Consejo de Seguridad recae en su participación directa dentro de la discusión de estos temas, en uno de los momentos más álgidos que viven las relaciones internacionales. Durante el siglo XX, México ha tenido importantes participaciones dentro del Consejo de Seguridad, especialmente en momentos como la Guerra Fría, discusiones en torno al conflicto árabe-israelí y medidas frente a crisis humanitarias como la de Haití en 2010

Lo anterior demuestra la energía y posición activa que ha tenido México en las relaciones internacionales y su fortaleza diplomática.

**Coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales en la Universidad Anáhuac México.

** Alumno de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Globales en la Universidad Anáhuac México