Anáhuac Global | PND y Política Exterior

Por: Carlos Camacho Gaos

En mayo tendremos el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y, por tanto, mayor información sobre la política exterior de nuestro país, lo cual se requiere para entender de manera clara sus objetivos, así como las estrategias para alcanzarlos.

Para la conformación del mismo plan, hay que aplaudir la convocatoria cursada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al sector académico para contribuir opinando sobre diversos temas, en particular en el ámbito multilateral. La forma en la que se puede contribuir en la medida en la que haya apertura y convencimiento de lo positivo de la opinión académica, es a través de la formación de un consejo consultivo permanente con la participación de académicos comprometidos, de la celebración frecuente de foros especializados, de la publicación de informes semestrales sujetos al escrutinio público y, desde luego, contribuyendo las universidades con programas dirigidos a la formación y complementación académica de los miembros del servicio exterior y de la propia secretaría.

Uno de los temas de la agenda multilateral de la mayor relevancia sus implicaciones tanto externas como de políticas públicas hacia el interior, es el relacionado con el cambio climático, pues habrá que contar con una definición congruente en el modelo energético nacional, la promoción de energías renovables y una política de desarrollo urbano consistente con la disminución de gases efecto invernadero. En el mismo tenor, la conservación de la biodiversidad y el uso responsable y sostenible de los recursos naturales deben ser parte relevante del PND, y contar con los instrumentos de cooperación internacional asequibles y aceptables para su mejor promoción, que lleven a un manejo razonado de las áreas naturales protegidas, al desarrollo de la infraestructura necesaria en un marco de estricto respeto a la normatividad ambiental, al rescate de ríos y cuerpos de agua, y la protección racional de especies en condiciones difíciles o en peligro de extinción, privilegiando el interés nacional y a un exitoso programa de desarrollo forestal.

Un tema fundamental, que es una parte relevante del escaparate internacional, lo constituye la protección de los derechos humanos, en particular en el contexto de violencia que continúa en el país. La política exterior debe mostrar abierta y firmemente los esfuerzos que realiza el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno para el respeto de los derechos humanos tanto de nacionales como de extranjeros en nuestro territorio, como el que se debe dar allende de nuestras fronteras. En particular, se debe procurar el apoyo, seguimiento y protección de los grupos comprometidos -tanto gubernamentales como no gubernamentales- con la defensa de los derechos humanos.

Los objetivos planteados por la organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible pretende involucrar a todos los sectores de la sociedad, gobierno, empresas, sociedad civil organizada y la academia. Cumplir con los 17 objetivos con sus 169 metas y demostrarlo a través de los 240 indicadores, es una tarea primordial para la política exterior de México, pues asi se contribuirá a alcanzar los objetivos generales y transversales de la política interior en materia de paz, democracia, imperio de la Ley, bienestar social y desarrollo económico sustentable y sostenible. Lo anterior debe ser parte sustancial del nuevo PND.

*Director de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México