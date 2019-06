Anáhuac Global | Un verano ODS

Por: CATHERINE PRATI ROUSSELET. Coordinadora de Posgrado y Educación Continua. Facultad de Estudios Globales. Universidad Anáhuac México.

La Agenda 2030, magna y ambiciosa, es un documento universal alrededor del que se han convocado gobiernos centrales y locales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y academia. Para transformar nuestro mundo, entre 2015 y 2030, colaborarán para cumplir con los 240 indicadores de las 169 metas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Concebida en el ámbito multilateral (Asamblea General [AG] de la ONU), se articula en cinco ejes (las 5 “P”: persona, planeta, prosperidad, paz, alianzas [partnership en inglés]) con el fin de afrontar los grandes desafíos que aquejan a todas las naciones: extremadamente industrializadas, mucho menos adelantadas y de renta media.

Definidos desde la transversalidad, los ODS deben abordarse entonces desde la interdependencia. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) y conseguir lo que estos no lograron. Son indivisibles y conjugan las tres dimensiones des desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

El “desarrollo” no es una cuestión nueva en la agenda internacional. Es, de hecho, una obsesión endémica de las Naciones Unidas y su Sistema. Desde 1962 y la resolución 1710 (XVI) de la AG que establece el (Primer) Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un tema que ha estado presente en la agenda, prioritario y en constante evolución.

Lo que resulta novedoso es la intención de crear en cada quien una conciencia solidaria con el prójimo y el entorno. Es así que, mientras las instituciones de todos los sectores en los 193 países miembros de la ONU se organizan en torno a metodologías eficientes para lograr la implementación, seguimiento y evaluación de los ODS, se han buscado cómo sensibilizar a 7 mil 675 millones de personas especialmente, a los más jóvenes.

Mil 800 millones tienen entre 10 y 24 años. Cerca del 90% viven en regiones en desarrollo. Conectados unos con otros son pensadores críticos, agentes de cambio, innovadores, comunicadores o líderes que quieren contribuir a la resiliencia de sus comunidades generando progreso social e inspirando cambio político, por lo que la página de la ONU ofrece un catálogo de acciones que, desde la sociedad civil, se pueden desde temprana edad llevar a cabo.

Para los niños y niñas entre 6 y 10 años, se ha creado un club de lectura que cada mes trata de un ODS diferente, explicado a los pequeños a través de textos de ficción o de otros géneros literarios como Hugo tiene hambre, Y oyes cómo llora el viento o Margot. La pequeña historia de una casa en Alfa Centauri.

Para los adolescentes y jóvenes, están disponibles las campañas: Haz posible el cambio, Littlex Little, Nottoo Young to Runy recursos como: SDGs in Action App, The World’s Largest Lesson (materiales para ofrecer conferencia o talleres en el aula con certificación de participación emitido por la ONU).

Para los grandes se han organizado en cuatro niveles, pequeñas acciones que mediante hábitos cotidianos pueden contribuir a alcanzar los ODS. En una divertida publicación, “Guía de los vagos para salvar el mundo”, se enlistan cosas que puede hacer desde el sofá, en casa, fuera de casa y en el trabajo.

Nada que nadie no pueda hacer para que nadie se quede atrás.