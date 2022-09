Andando por Yucatán

Una vida no es suficiente; es lo único que sé. Ni todos los días que me han dado bastarían para entenderte. Lo he intentado. Vaya que lo he intentado… Tantas veces he pasado por tus tierras. He recorrido el estado entre fronteras; manejado por carreteras amplias y terracería pueblerina. Una aspiración fútil por comprender cómo los rumbos se hacen hogar. Ver con mis propios ojos la inmensidad de Yucatán. Todo he hecho por conocerte, aún sabiendo que había de fallar. Lo olvido periódicamente. Ignorancia que me llena de coraje aventurero. Pasa un año—tal vez dos—y a tus pueblos regreso. Cuántas dichas me regalas; cuánto he aprendido en tu pasar. Pero, por más que quiera, nunca llegaré a conocerte en su totalidad. Termino derrotado, en esperas de olvidar. Que se desvanezca mi fracaso y pueda volver a Yucatán.

De todos mis intentos navegando por el estado, el mejor ha de ser el más reciente. Arrancó un miércoles por la mañana, atacando por el oeste. Amanecí en Campeche dispuesto a tomar carretera y hacerme de las tierras vecinas. El plan era sencillo. En tres días, recorrer tanto como pudiera de Yucatán infinito. Dejaría de lado algunos lugares ya conocidos; visitaría los pueblos restantes en la lista eterna de atractivos. Ahora, con el viaje a mis espaldas, temo que he de cometer una doble crueldad al rememorar sus eventos. La primera a mi persona: admitir lo poco que pude ver en tiempo tan escaso. Una tragedia cantada desde el principio. Ya sabía que sería imposible recorrer Yucatán entero. La segunda, sin embargo, va hacia los lectores. Temo he de restringir mi pluma en estos esfuerzos. Pues aún tratándose de una visita fugaz podría resultar en páginas infinitas de escritura variada. He de limitarme de momento. Decir solo lo esencial. Los que quieran vivir la infinidad de significados, tendrán que ir en carne propia a Yucatán.

Regreso a mi arranque, con el alba saliendo contraria al puerto campechano. Para dar un sentido cronológico, decido poner ruinas como la primera parada de mi trayecto. Fijo el rumbo a Mayapán, donde hace siglos los mayas dominaban. Ahora sobreviven escasos recuerdos de épocas triunfales. Salen de entre la jungla tras haber pagado una miseria por la entrada. Son piedras blancas preservadas por el interés moderno. Diminuta; la ciudad se ha reducido a escasas estructuras. Aún puedes pasear por los arcos falsos y ver los cuartos de palacios abandonados. Al fondo, un templo mantiene con retos las escaleras para llegar a su cúspide. Brincado entre escalones, alcanzo las alturas donde antes se codeaban sacerdotes. Es la misma vista que ellos habrán disfrutado. La península sigue igual de plana. Me toma un instante admirar la inmensidad de copas verdes cubriendo en secreto la vida de miles. Todos esos árboles he de recorrer si quiero entender el estado entero. Cuántos retos me pones, Yucatán. Ahora me toca enfrentarlos.

La carretera me es amable; tanto que desvío la ruta para ver Maní. Sus afueras tienen casas de con techos de palma; más adentro y surgen los colores de un pueblo mágico. Es una estadía corta. Paseo por su centro, admiro su iglesia angosta. Hay tonos pasteles que surgen de entre las calles. Que pena. Que desgracia. Me temo he de partir a pocos minutos de llegar. Tengo que emprender rumbo a Mérida si quiero entender el resto de Yucatán. Cierro el coche, manejo nuevamente en avenidas locales. Me despido de este pueblo visitado por capricho.

Una hora pasa en andares sencillos; la capital comienza con tráfico y puentes. Mérida prístina, tantas veces nos hemos encontrado. Bajo por Montejo admirando la prevalencia del pasado. Si algo te hace diferente de tantas otras ciudades grandes, es tu constante intento por mantener la arquitectura tan antigua. Esa avenida principal está plagada por palacios pagados con medios turbios. Blanca eres, Mérida preciosa. Tratas de mantenerte como en el pasado. El centro, al que ahora he llegado, tiene calles tan angostas para calesas en lugar de carros. Se aglomera la gente de igual forma, contra edificios de tres o cuatro pisos. Llegando al centro, un parque a costados de tu iglesia. Tiene esas bancas curvas tan típicas para que enamorados se vean cara a cara. Si tan solo pudiera admirarte más tiempo, podría cantar tus glorias. Pero Mérida, el tiempo es inclemente. He de seguir mis andares por la zona.

Toca partir norte en ruta expedita. Ver, aunque sea por un instante, el mar que corona estas tierras. Parada en Progreso, donde el malecón se extiende con la vista. Frente de mi, el mar tendiendo al marrón con un muelle gigantesco a lo lejos. Siento brevemente la arena; parto sin más remedio. De ahí sigo por un sendero accidentado de puertos. Admiro como crecen girasoles salvajes en Chicxulub; veo el mar por vez postrera el llegar a Telchac. Sigue en mi cuerpo la ansiedad de ver todo Yucatán. Sé bien que no lo he de lograr.

Al sur; emprendo rumbo al sur para regresar a Quintana Roo. De por medio veo Motul donde Carrillo Puerto inició sus andadas. El pueblo donde nació la redistribución de tierras y los sueños de comunidades indígenas. Una parada escasa en Cacalchén pues la iglesia captura mi mirada. ¿Qué sigue? Inevitable detenerme en Izamal donde el amarillo cubre todas las fachadas. Es como andar por El Dorado que los españoles buscaron con ahínco. Si hubieran esperado unos tantos siglos, las casas coloniales que construyeron se hubieran cubierto con los colores deseados. Ahora, perdura como atractivo turístico con un convento a su centro. Último detalle de esta visita desenfrenada.

Quisiera tener más tiempo. Más horas para visitar y más palabras que plasmar. Este ensayo se queda sin aire como mis dedos se quedan ahora sin teclas que presionar. Cruzo una frontera; dejo atrás a Yucatán. Ni siquiera en la ambición desmedida de ver tantos pueblos te he llegado a entender por completo. Mis observaciones son escasas; esporádicas quizá. En ellas sobrevive solamente una emoción sincera. El deseo férreo de regresar. Espero con ansias ese día. Prometo que le dedicaré más páginas al llegar.