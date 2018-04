Andrés Manuel ve guerra sucia en un espejo

¡Guerra sucia! ¡Es una guerra sucia orquestada por la mafia del poder! Gritan las voceras de Andrés Manuel e incitan a sus huestes hasta convertirlas en una turba enardecida, que busca en las redes sociales a toda persona que se atreva a criticar a su inmaculado líder. Todo esto luego de la noche triste de Andrés Manuel, cuando fue derrotado en el primer debate entre candidatos presidenciales.

No importa que Andrés Manuel se esfuerce por presentarse, en videos impecablemente diseñados por su productor de telenovelas de cabecera, como una víctima de Anaya y de la mafia del poder, fuera de su congregación, en un debate cara a cara es incapaz de explicar su propuesta de gobierno.

Salirse del guión repetido incansablemente durante 12 años, expone las contradicciones ideológicas del candidato de Morena y la pobreza de sus argumentos, tanto que sus dichos deben ser explicados y aclarados por sus voceras.

No puede ocultar su intolerancia a las críticas y los cuestionamientos, incluso si provienen de uno de los empresarios más ricos del mundo respecto del nuevo aeropuerto.Por eso construyó su movimiento reclutando a personajes afines no a una ideología, no a un proyecto, sino a él mismo.



Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, ha declarado infinidad de veces que México va a formar parte de la revolución bolivariana con Venezuela a la cabeza.

No es la primera vez que Paco Ignacio Taibo II expresa su radicalismo; en su último exabrupto visualizó que el día después del triunfo electoral, empresarios como Slim estarán recibiendo la notificación de que sus empresas fueron expropiadas.

Si alguien duda que el populismo de Andrés Manuel es de índole fascista, le invito a escuchar lo que dijo en el Estado de México respecto al nombramiento de los fiscales general de la República y elde anticorrupción, donde enfatizó que no permitirá de ninguna manera que las organizaciones de la sociedad civil “fifí” intervengan.Quienes hemos discutido sobre la autonomía de estos y otros nombramientos, hemos reiterado la necesaria transformación de sus procedimientos, los cuales deben incluir una examinación con enfoque de derechos humanos y una participación definitoria de la sociedad civil organizada, para lograr que realmente las instituciones le sirvan a la sociedad que hoy clama por justicia frente a la corrupción y a la violencia.

López Obrador habla de plebiscito, revocación de mandato y amnistía, pero no dice que se trata de versiones retorcidas a su modo, que seguramente serían decididas por su congregación mediante consulta a mano alzada, el zócalo convertido en coliseo romano donde el pulgar de sus fieles decide.



Hay mucho descontento y coraje por el desastre que está dejando el actual gobierno, como bien expresa Jorge Ramos: ¿Cómo es posible que veamos como normal que tres jóvenes estudiantes sean disueltos en ácido y Peña y Aristóteles sigan como si nada?En cualquier otro país eso bastaría para que dejaran el gobierno, pero resolver este infierno no se logrará con inspiración divina ni con ocurrencias hilarantes .

Es necesario observar a AMLO en su esencia, con severidad, con exigencia, para reconocer que votar por él es regresar en el tiempo hasta 1950 y votar nuevamente por el PRI, el mismo partido que nos condujo a esta crisis.

El voto útil el 1 de julio debe ser pensando en México y en nuestro futuro.

Angelica de la Peña



Senadora del PRD

@angelicadelap