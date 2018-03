Aristóteles se atrevió a afirmar que el hombre es un animal.Y lo que distingue a los hombres y a las mujeres de los demás semovientes, es decir de los demás animales, es el calificativo político. El hombre y la mujer son animales políticos. Así lo recordó Enrique González Pedrero el mítico director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.Él la elevó a la condición de Facultad. Y aprovechó para asegurar que en suemblema figuraran las palabras zoon politikon: la ineludible naturaleza del hombre y de la mujer, condición para la existencia y denominación de lapolis:la organización interna de la ciudad-estado griega, producto del ejercicio de capacidades de organización y deimplantación de formas de gobierno conducentes a formas de vida colectiva ordenada que propicien bienestar general,salud pública,honestidad, conductas respetuosas que asegurenel orden general y el bienestar de hombres y mujeres dedicados a actividades constructivas, trascedentes.



Ni por asomo alguien ha señalado que la existencia de la polis dependía de las decisiones de una entidad superior a los hombres, las mujeres y sus descendientes Había una autoridad reconocida, un pequeño conjunto de hombres de experiencia al cual consultaba algún grupo de habitantes que no encontraba el remedio a algún problema que padecía.Con sencillez, se aproximaban los ciudadanos a ellos, exponían el problema, señalaban lo que creían que eran los factores del conflicto y procedían a escuchar al grupo de acertados hombres discutir en torno a una solución. Y la ponían en práctica. Y si se aliviaba el conflicto los hombres podían regresar a platicar con los hombres de experiencia para afinar la solución. De allí viene la palabra respeto. Volver a ver: respectus. La condición ineludible para la solución de un problema, es el respeto que se le prodiga a quien aconseja bien. A quien decide sabiamente.Si no hay respeto para la autoridad, no hay solución.

La autoridad crece en la medida en que la solución que propone resuelve o remedia, o trasciende un problema, un enfrentamiento entre ciudadanos.

La política que practican hoy los encumbrados políticos y sus subordinados jerárquicos, es la que deriva de la caduca concepción de que el Estado es el grupo de hombres que dentro de determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física ¡legítima! El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.

Al Estado contemporáneo lo manipulan los grupos de interés particular que de él se han apoderado. Por ende el Estado ya no produce soluciones. Es un simple concertador de arreglos, y entendimientos entre influyentes políticos y hombres de empresa, administradores y concertadores de negocios. El Estado actual ya no resuelve problemas o alteraciones sociales. Los pospone y, mediante la represión, enfrenta a la población descontenta, dañada, no escuchada.Trátese de Europa Occidental, de la Federación Rusa, de la gigantesca China a la cual preside ya un dirigente que será el mismo hasta que la muerte lo alcance, y conjuntos de países influidos directamente por grupos como Oderbrecht, reconocidos como Oderbrecht-Pemex, Oderbrecht-Panamá,Odebrecht-Chile,Oderbrecht-Argentina. O el absurdo, y aberración supra continental contemporánea: Trump-Estados Unidos. En los años 50 un profesor de Ciencias Políticas, Samuel E. Finer, investigador de profundos problemas contemporáneos, descubrió que cada miembro del parlamento Británico debía su asiento a una empresa privada. Y señaló: Inglaterra es ¡El Imperio Anónimo! ¡Ya no existe el Gobierno ni el Parlamento de Su Majestad Británica: Esto ocurrió en 1950.