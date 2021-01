Año 2021: la Segunda Guerra Fría 2.0 continúa

Si creíamos que al finalizar el año 2020, la pandemia se acabaría o disminuiría, nos equivocamos. Si creíamos que en el año 2021 podríamos hablar de “post pandemia”, nos anticipamos a los hechos.

Recibimos el año lleno de desafíos para el mundo. Por un lado, la afectación que ha dejado esta pandemia en términos de los casos confirmados y los decesos y por el otro lado, el impacto económico, social y político a nivel global. Cada región y cada país se enfrenta a varias complejidades: i) combatir la pandemia, ii) negociar la adquisición de las vacunas, iii) planear e implementar su estrategia para la vacunación, iv) resolver sus propios temas de la agenda nacional, v) alinear o sobrellevar los temas regionales, vi) enfocarse en los temas de la agenda global que siguen girando vertiginosamente, y vi) armar el rompecabezas con todo lo anterior.

He venido diciendo que estamos viendo una nueva reconfiguración de este nuevo desorden mundial donde esta SGF 2.0 se va enfriar más aún por el vacunacionalismo, por la ‘terapia intensiva’ económica donde no hay respiradores artificiales, y por ‘cirugías’ profundas en términos políticos donde no existe ‘medicina alternativa’.

De acuerdo a EurasiaGroup (https://www.eurasiagroup.net/issues/top-risks-2021), existen 10 riesgos globales para este año. Por lo que las enunciaré y daré algunos comentarios.

El nuevo inquilino en la Casa Blanca. No sólo se trata de haber vencido a lo que representa el personaje en sí sino lo que implica gobernar a un país con una gran polarización política y social. Además, de que tendrá que limpiar la casa hecha un desastre al interior y al exterior. Estemos atentos a las prioridades en su agenda doméstica y de política exterior ya que por tratarse de un hegemón y la economía número uno del mundo, es trascendente todo lo que ocurre dentro y fuera de dicho país.

La prolongación de la pandemia. Es importante considerar que a pesar de que ya se empiezan a aplicar vacunas contra la COVID19 en algunos países y que otros, siguen fabricando sus propias vacunas para consumo nacional y de exportación, también lo es que la complejidad logística es abismal. Además, de que la vacuna no es lo determinante para acabar con esta pandemia. La vacuna es un escudo protector pero no es la inmunización absoluta. También hay que considerar que es una realidad el que la adquisición de las vacunas será inequitativa para los países.

Emisiones cero por el cambio climático. Cada vez hay mayor eco en la urgente necesidad de implementar acciones concretas para que las emisiones globales de gases de efecto invernadero logren reducirse a la mitad para el 2030, y luego llegar a cero a mediados de siglo. Una tarea ardua donde la cuenta regresiva ya comenzó desde hace mucho tiempo atrás.

La confrontación Estados Unidos-China. No en vano he argumentado que ya vivíamos en una Segunda Guerra Fría y que a partir de esta pandemia, pasamos a nueva etapa de ésta denominada por una servidora como la Segunda Guerra Fría 2.0 (SGF 2.0).

Datos globales. Quien tiene la información tiene el poder. Se decía décadas atrás. Hoy es, quién tiene los datos y la capacidad de procesar en milésimas de segundos, tiene el control de todo. China es el principal actor.

Punto de inflexión en la cibernética. La tecnología hace un gran diferenciador entre los países, no sólo en la parte de la industria 4.0 sino en las amenazas y el control del ciberespacio a través de la digitalización.

Turquía. Su ubicación geoestratégica y el rol que juega en la región, le da el poder de que cualquier movimiento al interior, impacta la relación entre otros actores políticos. Sus medidas políticas, fiscales, financieras y económicas han afectado a toda la región.

Medio Oriente. La región enfrenta confrontaciones de toda índole y son sostenidas por los ingreso de la industria petrolera. Los precios del oro negro son controlados por algunos cuantos países pero la afectación es mundial.

Merkel. El liderazgo de Alemania se debe a muchos factores y tiene un rostro: Angela Merkel. Por lo que su partida, después de 15 años en el poder, dejará un asiento vacío en toda Europa.

América Latina. El mundo se ha decepcionado por su manejo de crisis sanitaria, económica, política y social.

Considero que estos factores no deben verse de manera aislada. Debemos considerar que, como todos los países están entrelazados por lo que este 2021 será lo que resulte de una ‘licuadora política’ donde estén todos los elementos que al día de hoy tenemos identificados, más los que se acumulen.

No quiero dar a entender que será una catástrofe y que todo será negativo. También quiero resaltar que este dinamismo diferente que estamos viviendo desde el año pasado, nos lleva a entender que la SGF 2.0 continuará.

Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

Twitter: @Aribel007

Facebook / Instagram: aribeldiplomatique