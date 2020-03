Anomalías en las cifras de delitos: el caso de Guerrero

Por: Belem Barrera

El día 20 de cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) brinda información de los crímenes que ocurrieron en el país, a partir de los reportes de las fiscalías estatales. La información, sin embargo, no es fidedigna: hay un grave problema de sub-registro en algunos delitos, particularmente, el feminicidio, el secuestro, la extorsión y el robo. Algunos estados reportan pocos crímenes o, en el peor de los casos, no los reportan. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades estén atacando eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la registran, no la investigan y no la sancionan.

Guerrero es uno de los estados que ha presentado anomalías en sus cifras de delitos (sólo uno de los estados, hay que enfatizar, porque casi todos presentan irregularidades). Esta entidad no reportó ningún feminicidio en enero de 2020. Sin embargo, medios locales y nacionales sí registraron este delito. Por ejemplo, el 11 de enero se reportó que una joven llamada Danae fue asesinada con arma de fuego en Chilpancingo en su casa presuntamente por su pareja sentimental.1 El 21 de enero, fue hallado el cadáver de una mujer extranjera, con signos de asfixia, en un hotel en Acapulco. Dicha mujer también habría sido presuntamente asesinada por su pareja, quien había rentado la habitación con ella y habría escapado luego de los hechos.2

Guerrero tampoco registró secuestros en enero de 2020, a pesar de que los medios locales y nacionales, así como organizaciones de la sociedad civil, sí los reportaron. Tal es el caso de Alto al Secuestro, que señaló que, en el primer mes de este año, ocurrieron dos plagios en Guerrero, pero las autoridades estatales no los registraron.3

Guerrero reportó sólo 296 investigaciones por robo con violencia en enero de 2020, lo cual es 13% menos que en el mismo mes de 2019. No obstante, probablemente, algunos casos no se registraron o se registraron mal. Por ejemplo, el 27 de enero, diversos periódicos informaron que once personas ingresaron a un mercado de joyas en Iguala, lesionaron a un guardia de seguridad y robaron 20 locales comerciales.4 No obstante, no hay ninguna carpeta de investigación por robo a negocio con violencia en Iguala en enero de este año.

Las causas de las anomalías en las cifras de delitos en Guerrero, así como en otros estados, son diversas. Por un lado, podrían deberse a que la ciudadanía no reporta los delitos a las autoridades, ya sea por desconfianza, miedo a represalias, complejidad de los trámites de denuncia, entre otras cuestiones. Por el otro lado, las irregularidades en las cifras delictivas podrían originarse, porque las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía, no tienen las capacidades necesarias para reportar adecuadamente los delitos (por ejemplo, en el caso del feminicidio, carecen de capacitación en temas de género) y/o, probablemente, manipulan sus cifras de delitos.

Independientemente de la causa, el sub-registro de delitos en Guerrero y en otros estados es grave. Posiblemente se está ignorando a las víctimas y no se está investigando o sancionando a los culpables. Además, probablemente se están generando diagnósticos distorsionados de la inseguridad en el país, lo cual limita a emprender mejores estrategias contra ella. Por ello, urge que las autoridades locales tengan la voluntad política para reportar adecuadamente los delitos y fortalezcan sus capacidades en la materia. Urge que el SESNSP aclare posibles anomalías en las cifras de crímenes. Y urge que la ciudadanía reporte los delitos. Es lo menos que merecen las víctimas y es lo que merecemos todos.