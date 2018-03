Ante el delito, factum non verba

Entre los absurdos de la actual ley electoral está la prohibición al gobierno, desde el Presidente de la República hasta el último funcionario, de hacer referencia alguna o difundir los resultados de sus programas y acciones, así sea para cumplir la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Contrariamente a lo que ocurre en democracias de países civilizados, la legislación vigente establece una veda equivalente a una mordaza que en última instancia genera la paralización de la vida pública del país con sus consecuencias para la economía y la propia actividad política, una paralización que alcanzaría incluso a los instrumentos para la procuración y aplicación de la justicia. Según este desatino las violaciones a la ley no pueden ser sancionadas por temor a que se exhiban como actos electorales en contra de tal o cual candidato o partido.

A partir de la revelación, a través de un medio de comunicación, de una serie de operaciones especulativas que podrían ser constitutivas de delitos como el lavado de dinero, el Partido Revolucionario Institucional demanda a la Procuraduría General de la República una investigación a fondo para deslindar posibles responsabilidades en la compra, la venta y posterior recompra de bienes inmobiliarios por parte de una empresa que habría llevado a cabo una serie de operaciones en los llamados paraísos fiscales para ocultar la procedencia de los recursos que ahí aparecen. La Procuraduría General de la República está obligada a llevar a cabo las investigaciones que se le demandan ante las evidencias que se han demostrado en la denuncia pública de esas operaciones que hasta el momento llevarían a relacionar a la empresa denunciada con el candidato de la coalición Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya. Independientemente de la repercusión que este caso ha tenido en la opinión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales, es claro que al solicitar una investigación sobre posibles delitos, quien así lo demanda, no hace sino interpretar uno de los clamores de la sociedad entera planteados precisamente en el curso del proceso electoral: el combate a la corrupción, a la impunidad y a la delincuencia en todas sus formas.

Aun en épocas de campaña, la denuncia del delito no puede quedar en el silencio. Es obligación de todo ciudadano pasar de los dichos a los hechos. Los ciudadanos “repudian la corrupción y exigen que se castigue a quienes han violado la ley, sean del partido que sean. Nadie puede dejar de explicar de qué ha vivido, ningún candidato puede usar la contienda para lavar sus culpas y su dinero. No hay cortina de humo que valga. El que la hace, debe pagarla”, afirmó el candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, al reiterar en el aniversario del Revolucionario Institucional su determinación de ser implacable ante esas lacras que aquejan a la sociedad. Factum non verba, dice un adagio jurídico latino. Hechos no palabras, no esperar ante las evidencias de la comisión de esos delitos y actuar, exigir justicia desde ahora.

