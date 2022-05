Sin duda el “bolsillo” de las mexicanas y los mexicanos, es algo que nos preocupa cotidianamente para saber cuánto nos alcanza para comer y cubrir las necesidades más básicas en servicios. El entorno económico internacional y nacional, nos ha llevado a una inflación alta, que el gobierno federal y empresarios buscan contribuir en aligerar el aumento con un Acuerdo.

Dicho acuerdo es una buena medida por parte de esta administración, pero temporal, pero la nota periodística la dio el agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEPT) al subirse voluntariamente al acuerdo, finalmente es su decisión, pero hay que ver el bosque completo.

¿Telmex no es una empresa del Estado o sí?, lo menciono ante dos hechos: el primero, la petición del sindicato de Telmex para que tenga un trato similar a Comisión Federal de Electricidad, nótese que se piden tratos de privilegio para mantener monopolios y, segundo, el anunció gubernamental de que Telmex y Telcel no subirán sus precios, ¿Se avisó a las bolsas sobre esta decisión?

El anuncio fue semi sorpresivo, ya que previamente -a través de un desplegado- Telmex había informado que no aumentaría tarifas, pero no se incluyó a Telcel; todavía quedan detalles por resolver, el Gobierno no mencionó nada sobre otros operadores de telecomunicaciones, particularmente, si ellos estuvieran de acuerdo con no aumentar sus precios. ¿Por qué Telcel no hizo un anuncio similar y lo hizo el Gobierno directamente?

¿Qué pasa cuando un monopolio decide no subir sus precios?, es sencillo, va a desplazar a sus competidores. Si Telmex-Telcel que son (AEPT) mantienen sus precios pese a que existe una tendencia al alza, va a forzar a sus competidores a que mantengan los mismos precios, sin embargo, es el agente monopolista (AEPT) quien tiene mayores márgenes para estrechar sus ganancias.

¿Por cuánto tiempo lo va a hacer? ¿hasta dónde lo va a hacer?, lo anterior va a generar una distorsión ya que, si los competidores del AEPT no pueden mantener los precios, los usuarios migraran con el AEPT; pero cuidado, ya que pasando el plazo de compromiso para mantener el no subir de precios, vendrá forzosamente un aumento de tarifas que será mayor en perjuicio de los usuarios, y además estaremos en un contexto de mayor concentración y poder económico del AEPT,

Ante lo anterior, ¿el Instituto Federal de Telecomunicaciones se pronunciará? Hay que recordar que es la autoridad competente para el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones además de fungir como autoridad de competencia económica, o será consecuente sosteniendo que es una medida de solidaridad y apoyo social del AEPT para paliar la inflación.