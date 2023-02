No es extraño para los analistas del sector -que en recientes fechas- las decisiones o acciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) están hechas sin razonamiento, fundamentación y ahora hasta salomónicas. En México, el propio regulador lo ha dicho, tenemos el costo de espectro más caro del mundo, pero creo que ahora le ha salido el espíritu “populista” y anuncio que destinará 500 MHz en la Banda de 6 GHz como bandas de uso libre para servicios WiFi.

De entrada, suena bien, la justificación del IFT se basa en que la Banda de 6 GHz funciona el estándar tecnológico WiFi-6 y, también su evolución WiFi-7, que permiten conexiones de acceso a internet más rápidas, de mayor capacidad y un mayor número de conexiones simultáneas a través de un mismo punto -WiFi- lo que favorecerá nuevas aplicaciones como el “internet de las cosas”, inteligencia artificial y realidad aumentada; en el caso de México, los puntos de WiFi gratuito son una alternativas para personas que no tienen conectividad.

Pero el IFT no ha sido claro en su decisión, los 500 MHz, tendrían “tasa cero de costo por espectro” podría verse como un gran regalo a los fabricantes de equipos WiFi que no van a pagar por ello, y que van a cobrar por su tecnología a los usuarios. A caso, el IFT no se puso a pensar, que no es equitativo que a una empresa de radiodifusión por 8 o 6 MHz por canal paguen al Estado una millonada (pese a la situación económica-comercial que viven) y un conjunto de empresas extranjeras no paguen por 500 Mhz adicionales a las bandas de uso libre para WiFi.

Además, la decisión del IFT le conviene al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), un tercio de sus ingresos es por venta de equipos, según informes, por lo que iría de la mano con los fabricantes. En cambio, la competencia adquiere equipos para usuarios, no cuentan con una división comercial de venta de aparatos de la magnitud del preponderante.

La reserva de espectro en la banda 6 GHz para servicios móviles le permite al AEP-T en una eventual licitación tener acceso al mismo, con pocas posibilidades de competencia en su adquisición frente a otros operadores, ya que algunos no participan en servicios móviles o bien ante el permanente crecimiento del preponderante, les es difícil competir porque su capacidad de ingreso no es igual y el espectro tiene un altísimo costo.

No es un tema menor, hay quien opina que la 4T no estaría de acuerdo en dar 500 MHz en forma gratuita, se podría haber cobrado a los fabricantes de equipos, no así a los usuarios, o bien, que se destine para prestar servicios móviles, aunque el IFT ahora decidió una parte gratis y otra licitada, con el tiempo veremos sus resultados y si su política funciona.