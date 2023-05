Antena | Certidumbre igual a inversión

Para cualquier país, la captación de inversiones es clave y México no puede ser la excepción, estas sólo existen cuando hay certidumbre y seguridad jurídica, de lo contrario simplemente se van, no llegan, y las que se quedan se tornan sumamente conservadoras, lo que significa una reducción en el desarrollo, empleos y bienestar en general.

En el sector telecomunicaciones, por ejemplo, el único hecho importante en inversión extranjera fue el año pasado con la fusión de Televisa-Univisión, que tuvo un impacto significativo en las cifras de la inversión extranjera directa (IED) y esto viene a colación por las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Economía hace unos días, sobre el primer trimestre del año, que muestran un nivel semejante a lo ingresado en 2022, que en buena parte se debió a la citada fusión y la inversión extranjera en Aeroméxico.

Lo que destacan los especialistas, es que, si bien es significativa la IED captada en el primer trimestre, también se debe a la reinversión de utilidades de las inversiones extranjeras existentes, y a una mínima llegada de nuevos capitales; aunque Economía acaba de anunciar que llegarán más en el año.

Si nos enfocamos al sector telecomunicaciones, podremos observar el otro lado de la moneda, como es la desinversión que se puede ver con la devolución de espectro por parte de ATT y Telefónica debido a lo caro de este bien finito, lo que lleva a percibir que no exista mucho apetito por competir por el nuevo espectro 5G; además, se mantiene la posición inercial del agente preponderante de no aumentar inversiones hasta en tanto le “flexibilicen” la regulación monopólica.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2022 los operadores de telecomunicaciones reportaron una inversión acumulada de 96,496.9 millones de pesos, de los cuales, la inversión en infraestructura fue de 80,142.1 millones de pesos, es decir que alrededor del 83% se va a la construcción de redes.

Si lo desglosamos por operador, tenemos que Telefónica reportó 881.5 millones de pesos (mdp), ATT 9,533 mdp, Megacable 7,249 mdp, la gubernamental Altan 2,324 mdp, América Móvil (Telmex-Telnor) 6,270 mdp y Grupo Televisa con 62,361 mdp.

Otro dato que no debe pasar desapercibido es que la gubernamental Altan invirtió el 2.4% del total de la inversión del sector, mientras que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no aparece con registro alguno de inversión, ello acredita que el desarrollo no está en el estatismo.

Si se quiere inversión, debe existir certeza, situaciones como las de Ferrosur, no contribuyen en mucho o la decisión de Citigroup de retirar su oferta inicial de venta de Banamex y esperar hasta 2025, es decir, en los inicios del próximo sexenio. Si se quitan las garantías institucionales de un regulador y de entidades de justicia, como serían las propuestas de Morena de elección popular de Ministros y desaparición del IFT, la inversión queda incierta. La pregunta es: qué busca el gobierno