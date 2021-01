Antena | El Ganso: la red social 4T

En el ámbito político mexicano, siempre se ha dicho que la “madre de todas las batallas” es la elección presidencial; pero los tiempos cambian, y habría que sumarle ahora el combate por la libertad de expresión y el derecho a la información, a cuatro meses y medio de renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y cientos de alcaldías con sus respectivos síndicos.

En que se basa esta aseveración, tanto en acontecimientos nacionales como internacionales.

A nivel nacional el Presidente de la República se declara en contra de que lo censure el INE al no poder transmitir sus “mañaneras” íntegramente a partir del inicio de la etapa de campañas políticas al ser propaganda gubernamental, a decir del Presidente del INE; quien ya reculo y ha manifestado que la prohibición es para los medios, no para el Ejecutivo Federal. Por lo visto, Lorenzo Córdoba ya leyó un manual de periodismo y vio que es una conferencia; al margen de que estemos o no de acuerdo con lo que dice el Presidente, cada mañana.

Pero la exposición mediática del Presidente no tiene límite, es sumamente protagonista y quiere estar presente en todas las plataformas, como se diría comúnmente, “ajonjolí de todos los moles”. Así, por medio de su Vocero se intentó pedirle a partidos sus tiempos gratuitos, para la emergencia sanitaria; salió raspado por el INE ante una petición sin sustento legal, pero gano porque Morena le dará 19 spots diarios en 3,431 estaciones de radiodifusión, algo así como 65,189 spots cotidianamente.

Sin olvidar, que actualmente, tiene 17 minutos diarios de tiempo oficial en las estaciones de radio, de conformidad con el decreto de tiempo fiscal del 23 de abril de 2020. Más otras formas legales de acceso gratuito a la radio y televisión.

En el rubro internacional, mientras en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha presentado una demanda antimonopolio contra Facebook por su “conducta anticompetitiva y sus métodos de competencia desleal”, el Reino Unido tal y como lo anticipamos, anunció oficialmente la creación de una agencia especializada para supervisar a los gigantes digitales, mientras la Unión Europea está desarrollando nuevas investigaciones en la misma dirección.

Luego de dos décadas de Innovación tecnológica que nos sorprendieron, “millonarias inversiones, crecimiento endogámico, excesos corporativos y monopolización de los mercados, tal parece que las autoridades del primer mundo están decididas a tomarse en serio la gravedad del daño que están causando a la competencia y a las democracias las Gigantes Bigtech”.

De esta manera el actuar de compañías como Twitter, YouTube, Facebook y hasta Tik Tok, de bloquear los mensajes del presidente estadounidense al estimar que contenían información falsa y promovía a la alteración del orden público, en México las reacciones no se han hecho esperar, al grado que el Presidente planteó crear una red social nacional para evitar que los ciudadanos sean víctimas de censura, o hasta su propio gobierno.

Siendo así, le propongo a la 4T, que, así como Twitter tiene una paloma como logotipo, la que creen sea un ganso. ¡Qué tal!