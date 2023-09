Esta semana llamó la atención que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó al Ejecutivo Federal colocar una cortinilla previo al inicio de su conferencia matutina con motivo de las quejas de intromisión en el adelantado proceso electoral de 2024.

La cortinilla que ordenó el INE dispone que la comunicación social de las autoridades debe “tener carácter Institucional y fines Informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”

De entrada, Presidencia acató, pero además colocó una aclaración, está por verse si el INE considera que el Poder Ejecutivo cumplió con lo ordenado o bien, si la apostilla excede al cumplimiento.

Lo cierto es que estos hechos generan preguntas en cuanto a la libertad de expresión de los servidores públicos y sus límites, desde que tal libertad es limitada porque son autoridades y están sujetos a la ley; además de que se están utilizando recursos públicos y que como servidores públicos están sujetos a una crítica por su posición, a diferencia de cualquier particular.

En una democracia se debe garantizar la libertad de expresión, de tal forma que preocupa que la autoridad electoral empiece a considerar adecuado el uso de cortinillas cuando ello puede ser un condicionamiento previo que genere autocensura o bien que sea un instrumento que desincentive a las personas a ver un contenido, lo que también sería censura, pero previa. Al margen, de que la audiencia decide que desea ver y que no.

En eso tenor también se advierte que a la justicia electoral le interesa promover el respeto de la libertad de expresión, muestra de ello, tenemos la reciente decisión del Tribunal Electoral de estimar inconstitucional que en el monitoreo de programas de opinión se califique si la información expuesta es positiva o negativa. Con estas dos muestras es necesario prender las alertas con el actuar de la autoridad electoral.

No en valde, la Sociedad Interamericana de Prensa ha invitado al Ejecutivo Federal y a los dos futuras candidatas presidenciales a firmar la Declaración de Chapultepec (no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa) y la próxima semana la Asociación Internacional de Radiodifusión se reunirá en Brasil, para analizar el ejercicio de la libertad de prensa, país, donde por cierto, recientemente hubo dos casos judiciales donde se ordenó retirar reportajes sobre violencia familiar cometida por un diputado y otro donde se acusaba de contaminar a una empresa propiedad de un exgobernante y estar relacionada con el homicidio de dos ambientalistas, sin duda, decisiones que no abonan a conocer asuntos de interés público para saber quiénes nos gobiernan y cómo lo hacen.





De ahí que se debe estar atento a cualquier tipo de censura en el proceso electoral.