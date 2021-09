Antena | Hechos, no palabras, pero de verdad

De acuerdo con la Constitución el pasado miércoles, fue el día legalmente previsto para la entrega del informe anual del Titular del Ejecutivo Federal, al Congreso y a la sociedad en general, para externar el estado en que se encuentra el país, los ámbitos desde que se puede analizar son múltiples. En este espacio se hará sobre dos derechos fundamentales de los mexicanos: la libertad de expresión y el acceso al internet.

En el primer rubro, la Libertad de Expresión, fue omiso en su discurso en Palacio Nacional, pero en sus promocionales a través de los tiempos de Estado, señala que "dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos, ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta la presidente, pero no hay represión…se garantiza el derecho a disentir, hechos no palabras ", pero la realidad es otra cosa: no soporta la crítica, cuestiona y exhibe a quien no piensa igual y nulo avance en protección a periodistas.

Mejor la organización “Alianza de Medios MX” sale a la defensa del gremio periodístico y de la libertad de prensa, en un desplegado a la sociedad mexicana, manifiestan que combatirán la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios, buscaran mayor cercanía con la comunidad, ejemplo de ello, es el grupo de trabajo que ha creado una base de datos sobre los agravios a periodistas y medios ocurridos en los últimos 30 años, lo cual incluye más de 200 casos de asesinatos.

Estos datos surgen de una metodología para dar seguimiento cercano a estos hechos, además publicarán investigaciones y materiales de ataques a la prensa, ¿cómo es posible que los propios medios busquen como organizarse para defenderse? Cuando debe haber políticas públicas e instituciones eficaces, para ello.

En cuanto, a la adopción de internet sigue siendo un pendiente, un claro ejemplo, es el reciente proyecto de Estrategia Digital Nacional, carente de un diagnóstico y datos duros sobre el estado que se encuentran las TIC´s, tampoco se contiene ningún plan concreto para mejorar la conectividad, en este sexenio sólo ha crecido 6% la población usuaria de internet, un crecimiento exiguo, que no tiene comparación con el crecimiento del sexenio pasado que fue del 36.2% a 65.8%.

En el primer informe de gobierno se anunció la creación CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y que se conectarían 166 mil pueblos marginados; en el segundo informe dijo: “Ya hay conectividad en 26 mil 789 localidades y, en 2021, habrá señal en todo el territorio nacional”; y para este último mensaje se postergan las metas al manifestarse que, “85,998 comunidades ya cuentan con conexión a internet, el año próximo serán 122,000 y en 2023 la red cubrirá todo el territorio nacional”. Incumplido.

Así a casi 3 años de gobierno, no hay nada que presumir, hay datos duros frente a dichos y acciones contradictorias, no son inventos o sólo por criticar; ¡hechos, no palabras!, sí, pero con la verdad, por cruel que sea.