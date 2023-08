A diez meses de la jornada electoral de 2024, siguen transcurriendo los procesos electivos que tanto Morena como sus aliados, así como los partidos de oposición a través del Frente Amplio por México, están llevando a cabo para seleccionar a quién será su precandidato (a) a la Presidencia de la República, en un entorno donde no sólo juega la falta de claridad jurídica electoral, sino también, el ámbito de la economía, la inseguridad y la falta de inversión, por sólo citar unos casos, muestran la cara de un país que se pregunta ¿por qué todo sigue igual?

Y el cuestionamiento es muy sencillo, de antemano conocemos cuáles son los males que han aquejado a nuestro país desde hace décadas, no es nuevo decir que se ha incrementado la pobreza, o que el sector salud carece de medicinas o que cada día nos vamos acostumbrando a ver noticias donde la violencia esta presente. No basta con culpar a los gobernantes que ya tuvieron su oportunidad de hacer algo y no lo lograron, sino qué se está haciendo para superar la situación.

Así transcurre la vida nacional, en una inercia donde cada sector económico o en lo individual, cada uno sigue caminando, haciendo su labor sin que exista una guía o rumbo.

Y es que, si de eso se trata, basta ver la polarización en la que nos encontramos, por ejemplo, la judicialización de los libros de texto gratuito, que, si van encaminados al adoctrinamiento comunista de las nuevas generaciones o que decir, del trascendido documento de Morena titulado “Proyecto de Nación 2024-2030: por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases”.

Es preocupante que un documento de Morena, a manera de futuro programa de gobierno, pretenda una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que incluso sería contraria a lo que ha señalado expresamente el Presidente, que, no quitara concesiones y que está a favor de la libertad de expresión (mañanera del 16 de febrero de 2022, se afirmó que: “Censura son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de internet”).

¿En verdad quieren frenar inversiones y el crecimiento de este sector? que representa 658 mil millones de pesos equivalente al 3.6 por ciento del PIB Nacional, que aporta cerca de 310 mil empleos directos y con una inversión de 107 mil millones de pesos.

¿En verdad quieren acabar con la libertad de expresión creando un modelo de comunicación basado en eliminar concesionarios, promover medios de gobierno e instaurar mecanismos de censura?, con presuntos “talleres para detectar noticias falsas y lectura crítica de noticias”. ¿Por qué esperar al 2024 para implementar acciones si ahora son gobierno? La respuesta es la de siempre, puras promesas, saben que es algo que está sujeto a un hecho futuro e incierto, tener la mayoría calificada para adecuar la Constitución. Ahora se entiende ¿por qué todo sigue igual?