Antena | Servicios digitales y espectro

Por: Javier Orozco

Actualmente, en diversos sectores de la economía existe una divergencia que se debe a que la tecnología crea y proporciona nuevos servicios digitales que por su novedad —y en ocasiones por su estructura de negocios— escapan del marco regulatorio. No se trata de cuestionar los avances tecnológicos y los servicios que proporcionan, sino de encontrar un camino o “cancha pareja” con las empresas nacionales en la competencia.

Hace años nadie imaginaba el éxito de la prestación de servicios que se pueden adquirir o solicitar por medio de teléfonos celulares o tabletas como el transporte o el hospedaje, mucho menos el interés por plataformas de video y/o audio bajo demanda.

Esta falta de equidad normativa ha provocado un fenómeno de inequidad legal y económica con quienes tradicionalmente prestan servicios similares, por ejemplo, taxistas, agencias de viaje, hoteles, disqueras, etcétera; como muestra, Google no sólo está compitiendo en vender publicidad, sino que sus servicios son capaces de segmentar, redirigir las búsquedas o bloquear a sus competidores, tan es así que fue multado en Europa por mil 490 millones de euros por incurrir en tales prácticas.

Es decir, estos servicios digitales carecen de regulación, operan en una “zona gris”, en comparación con otros servicios tradicionales, regulados, que tienen que cubrir una serie de requisitos, trámites, inspecciones y pago de contribuciones.

En esta situación no se ha considerado al usuario, en cómo protegerlo en caso de alguna reclamación por el uso de estos servicios. Un ejemplo de ello lo expone el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, al señalar que según el Inegi existen 34.1 millones de hogares y datos de Dataxis, indican que en 2018 existían 17.4 millones de cuentas de servicios de video y/o audio bajo demanda. Esto ha llevado a las autoridades mexicanas a analizar cómo recibir y tramitar quejas, ya que en varios casos las empresas de servicios están en el extranjero.

De ahí la importancia de leer las condiciones y términos de contratación y no sólo dar clic en aceptar.

INTERFERENCIAS

Esta semana trascendió que de acuerdo con el estudio de la firma Aetha, el precio por el espectro radioeléctrico en México está por encima del promedio de ocho países de América latina e incluso de otros como Rumania y Hungría. Llama la atención tal aseveración ante la realización de nuevas subastas de espectro.

Recordemos que están por venir: la licitación No. IFT-9 Satelital; licitación No. IFT-8 Radio; la licitación No. IFT-10 TV, y la licitación No. IFT-11 sobre segmentos disponibles de espectro para servicios móviles.

Un precio elevado puede desincentivar o acentuar asimetrías de competencia en algunos mercados. Por ejemplo, en radiodifusión sonora todo pareciera indicar que los resultados de la última licitación, aunado a la baja en ventas de publicidad debiesen apuntar a dejar de tener un matiz recaudatorio (lo que iría contra criterios de la Corte) y ser más promotor de la inversión y la competencia efectiva, con base en estudios de mercado para evitar saturación de plazas.