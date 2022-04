Antes no sucedía

Amplio reconocimiento a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la resolución de esta semana en que, por unanimidad, corrigieron lo que había sido un franco abuso de poder, con lo que Alejandra Cuevas fue liberada de la cárcel y a su madre, Laura Moran se le suspendió una orden de aprehensión.

En su primera declaración al salir del reclusorio en donde injustamente habitó durante 528 días, Alejandra declaró:“Mi vida cambió hace 528 días ya que al conocer las entrañas de la cárcel, y que escuchar el número interminable de injusticias y vivir con mujeres que llevan años hoy, que podrían estar libres, me percaté que todas ahí son invisibles, las cárceles están llenas de seres humanos que podrían estar en libertad”; además adelantó que, con la fundación que construyeron sus hijos, espera “que todos juntos logremos que las mujeres que han sido abandonadas por su familia, por la sociedad y por los abogados de oficio, puedan recuperar el aire que nos da la libertad”.

Diecisiete meses de reclusión a causa de una hoy evidente revancha personal de un hombre que demandó como un ciudadano común, pero abusó de su posición en el poder, el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien acusó a Cuevas y a su madre de “muerte por omisión” de su hermano Federico, quien falleció en septiembre de 2015, a los 82 años a causa de una congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda: el hoy fiscal general de la República señaló que las complicaciones de salud fueron resultado del maltrato de su entonces pareja y su hija.

Inicialmente, las acusaciones de Gertz Manero no tuvieron mayor consecuencia ; no obstante, en cuanto se convirtió en fiscal de la República, Ernestina Godoy, titular de la fiscalía en la CDMX, reabrió el caso y presentó cargos en contra de Alejandra y Laura: la injerencia de Gertz la convenció y fue así que a la expareja de su hermano le dictaron orden de aprehensión y a Alejandra la encarcelaron ante la orden de aprehensión de la jueza 67 penal de la CDMX, Marcela Ángeles Arrieta, confirmada por el juez en funciones de magistrado, Octavio Ceballos Orozco.

Ha trascendido que en noviembre pasado, Cuevas estuvo a punto de ser liberada ante el veredicto de tres magistrados, no obstante, a petición de Alejandro Gertz la SCJN atrajo el caso; cuatro meses después -cerca deciento veinte días más en la cárcel-, la Corte desahogó el asunto, así son los tiempos de la justicia en México, y hoy, por unanimidad, los once ministros resolvieron que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para acusarlas: “En el caso de la señora Laura, luego de analizar las pruebas del expediente, el Tribunal Pleno determinó que la quejosa procuró, de acuerdo con sus posibilidades, atención y cuidados a su pareja, pues confió su salud a personal técnicamente preparado para ello, por lo que no se demostró que hubiera incurrido en un delito bajo la modalidad de ‘comisión por omisión’… En cuanto a Alejandra Cuevas, “fue incorrecto atribuirle el fallecimiento del señor Federico Gertz bajo la figura de ‘garante accesoria’. Ello, pues se trata de una figura inexistente en la ley, además de que, si bien colaboró con su madre en algunas de las tareas de cuidado, no existe evidencia alguna de la que se desprenda que la quejosa aceptara hacerse cargo del enfermo, tomara decisiones sobre sus cuidados o siquiera habitara con el occiso”.

Alejandro Gertz pudo estar en su derecho de acusar, pero inicialmente, la justicia no persiguió los delitos porque sus alegatos y pruebas eran débiles; fue una vez que Gertz Manero asumió la fiscalía de la República cuando en la Ciudad de México se consideró el asunto lanzando todo el aparato judicial citadino en contra de las dos mujeres…

Al respecto, Andrés López se ha manifestado: “Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de derecho, antes, esto no sucedía, antes era un Estado de chueco…”, al tiempo que refrendó su apoyo al trabajo de Alejandro Gertz.

Las conclusiones de los ministros fueron contundentes respecto a la injusticia con que se trató el caso; en realidad, nunca hubo delito que perseguir dado que además, se usó una figura inexistente: tanto Laura como Alejandra cumplieron con sus responsabilidades de cuidado a un enfermo, no faltaron a ninguna ley y, como millones de personas al cuidado de un enfermo, seguramente hicieron lo que estuvo en sus manos para procurar la salud de Federico Gertz.

Hoy, libres del aparato judicial, queda pendiente el interés de Alejandro en perjudicarlas…

Independientemente de todo esto, gran labor la familia que se activó, pero ¿cuántas personas inocentes en México se encuentran en prisión por culpa de este sistema de justicia podrido? “Antes, esto no sucedía, antes era un Estado de chueco…”, dice López…

gamogui@hotmail.com