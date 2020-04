Antes y después del coronavirus

Por: Gerardo Traslosheros

El Coronavirus tuvo su origen en China y pudo ser resultado de un experimento local fallido, de una implantación externa, o de un mero accidente de la naturaleza, pero no fue contenido a tiempo por ningún país ni por la OMS, convirtiéndose en una pandemia como no sucedía desde la fiebre española de 1918, que costó tal vez cerca de 50 millones de vidas.

Desde entonces sabemos la importancia de aplanar la curva de contagios para evitar que superen la capacidad de atención causando muertes. El impacto económico ha sido devastador por la necesidad de resguardar a las poblaciones mientras no exista una cura, lo que significa la ausencia de producción e ingresos para buena parte de empresas y trabajadores, lo que complica el consumo y el pago de deudas, desatándose una reacción en cadena y una crisis económica de grandes proporciones en todo el mundo.

Las poblaciones pobres en cualquier parte ya sea en México, India o África, difícilmente podrán ser contenidas si no tienen información adecuada y apoyos materiales y monetarios suficientes, puesto que deben buscar su sustento diario al no tener ahorros. Un sistema de ingreso universal hoy se torna necesario y urgente para apoyar a la población de bajos recursos y no solo a clientelas políticas.

La mayoría de los gobiernos han reaccionado dando apoyos fiscales a sus empresas de todos tamaños, salvo México, y liquidez a sus sistemas financieros. Dado el costo económico y político, urge a gobiernos y empresas de todo tamaño, formales e informales, salir del encierro lo más pronto posible, no obstante que podría haber recaídas en salud y economía de no haber aún una cura. Un gran reto es encontrar formas para que la población regrese pronto a sus actividades productivas de manera segura a través del uso de equipo adecuado.

El comercio y las cadenas globales que se regían por la búsqueda de la rentabilidad y eficiencia, cambiarán necesariamente para tomar en cuenta también motivos precautorios y de seguridad, que tendrán mucha más relevancia en el futuro previsible. Se deberá tomar en cuenta el lugar donde se producen los insumos y los bienes, de preferencia en lugares cercanos a los centros de consumo y de manera más diversificada para minimizar el riesgo de producción. Es una dura prueba para el capitalismo global que ve desarticuladas sus cadenas productivas al no contarse con suministros de manera segura de países como China, que podrá resultar perdedora en el nuevo orden resultante.

El Coronavirus implica un enfrentamiento de la humanidad con otra realidad en la que la naturaleza se manifiesta con gran rigor. El Cambio Climático podrá tener consecuencias aún mucho peores pasada la pandemia. Es una llamada para vivir de manera mucho más harmoniosa con la naturaleza. Hoy vemos con la cuarentena global cómo se limpian las ciudades y los animales aparecen en bosques y ensenadas.

Se estima que hay más de doscientos programas a nivel global para desarrollar vacunas o tratamientos en una carrera competitiva para salvar vidas. Las vacunas vendrán solo el año siguiente, por lo que la esperanza para este año es conseguir un tratamiento. Salvo que haya una sorpresa, la pandemia se controlará solo en el mediano plazo y no en el corto plazo como quisieran muchos gobiernos angustiados por la inestabilidad social.

Existe una lucha al interior de países y bloques regionales para manejar los recursos escasos y tomar decisiones para hacer frente la crisis económica y de salud, lo que presiona fuertemente la unidad política. Nueva York y California se rebelan contra la Casa Blanca, los países del sur de la Unión Europea se enfrentan a los países del norte que no aceptan un rescate solidario, y varios estados en México se rebelan cuestionando el pacto fiscal federal ante la indolencia del gobierno central de la 4T. La solidaridad y la inteligencia serán indispensables para mantener la unidad.

El coronavirus podría ser el Chernóbil de China llevando a la debacle del Partido Comunista Chino, o bien China podría salir victoriosa imponiendo su modelo autoritario sobre las democracias occidentales que en apariencia han batallado mucho más para contener al virus. Veníamos ya de un conflicto de gran escala entre las dos principales potencias en una lucha por la hegemonía global, con Estados Unidos buscando contener al capitalismo de estado autoritario de China. Sin embargo, el mal manejo de la crisis de salud en Estados Unidos y su falta de solidaridad mostrada con la OMS, con los inmigrantes, y con otros países y regiones, le restará autoridad moral y liderazgo global, lo que podría ser aprovechado por China a nivel global y otras potencias regionales como Rusia.

Líderes populistas como Trump, AMLO y Bolsonaro, de inicio minimizaron el riesgo para la salud para falazmente buscar evitar el daño económico, trayendo más efectos negativos para la salud y la economía. Al final del día las democracias occidentales deberán superar los riesgos de fractura y resistir los embates autoritarios, incluyendo a México, siempre y cuando sean solidarias en su entorno y con el resto del mundo.





Asociado COMEXI