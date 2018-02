Anticorrupción que es una farsa

Una campaña política basada en mentiras nunca puede ser exitosa, la campaña del precandidato José Antonio Meade ya se puede reconocer como un proyecto fallido y mal logrado.

Un ejemplo es su pautado en el que habla de los genios y de cómo sacó de la pobreza a dos millones de personas, lo cual es abso- lutamente falso, lo único

que hizo fue una trampa al cambiar los índices de medición para favorecer su gestión de forma artificial e incorrecta.

Esto es ofensivo, no solo por la falsedad, también por desprenderse de la premisa de que el pueblo se lo puede creer y muestra su desprecio hacia los pobres y a la inteligencia de los electores. Meade nunca ha conocido la pobreza, ha vivido en la opulencia y el privilegio. En las zonas de escasos recursos sólo ha hecho turismo indolente, el resultado es claro, nadie le cree y nadie ha visto la mejora de la que habla, su mentira ha sido exhibida por la realidad.

La afirmación de que redujo la pobreza extrema es una prestidigitación estadística consistió en que Meade utilizó datos que el INEGI había manipulado, esta institución empleó un modelo estadístico, no autorizado por Coneval, que hizo que automáticamente los ingresos mensuales de las personas encuestadas se incrementaran en más de un 30% de un año a otro, es decir, en mil pesos.

El problema no es únicamente estadístico, tiene un contenido profundo, es el desconocimiento que la pobreza en México camina de la mano de un modelo económico excluyente, que favorece la concentración de capitales, la que tiene a su mejor representante en Meade.

La maroma estadística también busca tapar al elefante en la habitación y es que la pobreza está vinculada de manera íntima a la corrupción, a los miles de millones que se presupuestaron para ayudar a quienes más lo necesitaban, y fueron a alimentar la voraz maquinaria electoral del PRI.

La falsedad en cuanto al combate a la pobreza es la quinta esencia de lo que representa esta elección que es la confrontación entre un status quo que ya no le sirve ni así mismo, la defensa de un modelo económico, de los intereses de una élite depredadora y corrupta, frente a un movimiento popular, comprometido con la honestidad. Es la elite contra el pueblo, por eso nos llaman populistas.

La realidad es que hoy hay más pobres que cuando inició el sexenio de Peña, una política social que no funcionó, miles de millones de pesos tirados a la basura y un acto de corrupción no sólo al mentir sobre los datos, sino también al utilizarlos como instrumento electoral.

Se denunció que el secretario Luis Enrique Miranda Nava no era alguien que supiera combatir la pobreza, era un truculento operador electoral y al final, regresó a lo que estaba destinado: ser parte de la estructura electoral del PRI.

Si es posible disminuir la pobreza en la realidad, no en las estadísticas. A diferencia de México, hay países en los cuales la pobreza ha disminuido debido a una política social efectiva. Destacan los casos de Corea del Sur que en treinta años logró reducir la pobreza en más de 40%; Perú en una década pudo disminuirla en 30%; en ese mismo periodo Irlanda logró reducirla casi 5%; Brasil 16% en casi dos décadas.

Caso de particular interés es China que a desde 1978 a la fecha han salido de la pobreza más de 110 millones de personas y para el 2020 se prevé la eliminación de la pobreza extrema.

Habrá quien cuestione el por qué dedicarle atención a un candidato que está en un tercer lugar, y a la baja, pero el objetivo de aclarar que su aseveración es mentira, es por un compromiso con la verdad, no una postura electoral.

En México hay casos exitosos también. En su periodo de gobierno al frente de la Ciudad de México, Andrés Manuel sí demostró una política social efectiva, que fue copiada por todos los gobierno locales y federales. Los apoyos a la tercera edad y madres solteras, por mencionar algunos, siguen siendo recordados y valorados con cariño.

José Antonio Meade ya no despegó, renunció a una conducción política, la entregó a sus asesores extranjeros, mercenarios, sin ética, ni patriotismo. Habrá quien cuestione el por qué dedicarle atención a un candidato que está en un tercer lugar, y a la baja, pero el objetivo de aclarar que su aseveración es mentira, es por un compromiso con la verdad, no una postura electoral.

